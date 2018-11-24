20+ оригинальных кадров, глядя на которые хочется все бросить и взять в руки фотоаппарат

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Каждый второй привозит из отпуска фото с солнышком на ладони или «гигантом», подпирающим гору. Такой игрой с перспективой уже никого не удивишь. Но стоит немного подключить воображение — и скуки как не бывало. Как вам, например, прогулка по шнуркам кроссовок, побег от динозавра или взгляд на мир изнутри обычного сухого листа?