20+ оригинальных кадров, глядя на которые хочется все бросить и взять в руки фотоаппарат
Каждый второй привозит из отпуска фото с солнышком на ладони или «гигантом», подпирающим гору. Такой игрой с перспективой уже никого не удивишь. Но стоит немного подключить воображение — и скуки как не бывало. Как вам, например, прогулка по шнуркам кроссовок, побег от динозавра или взгляд на мир изнутри обычного сухого листа?
AdMe.ru представляет вам несколько не заезженных идей для вдохновения. Берите любую, вдохновляйтесь и творите!
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Посмотреть полное видео можно по ссылке на YouTube.
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А в ваших фотоальбомах есть похожие кадры? Или, может, вы попробуете повторить какую-то идею из нашей подборки?
Фото на превью billsmith2315 / Instagram