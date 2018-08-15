20+ офигительных твитов, с которыми вы будете согласны на все 100 % (Особенно порадовал сосед)

Твиттер — это просто неиссякаемый источник жизненной мудрости. Читая некоторые из этих маленьких произведений интернет-искусства, плачешь и смеешься одновременно. Именно такие случаи мы и собрали в нашей статье. Например, вы узнаете о том, как легко найти свою девушку в магазине или как долго горят фосфоресцирующие звездочки на обоях.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть наши ироничные варианты. Но и вы делитесь с нами в комментариях своими любимыми твитами.

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Фото на превью vgesssss / twitter

6 На склад!
3 Комментарии
  • 15 августа 2018
  • 3
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