20+ офигительных твитов, с которыми вы будете согласны на все 100 % (Особенно порадовал сосед)

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Твиттер — это просто неиссякаемый источник жизненной мудрости. Читая некоторые из этих маленьких произведений интернет-искусства, плачешь и смеешься одновременно. Именно такие случаи мы и собрали в нашей статье. Например, вы узнаете о том, как легко найти свою девушку в магазине или как долго горят фосфоресцирующие звездочки на обоях.