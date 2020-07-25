20+ очень личных татуировок, о которых люди вряд ли когда-нибудь пожалеют
«Мое тело — это мой дневник, а мои татуировки — моя история», — сказал однажды Джонни Депп, и с этим трудно не согласиться. Кто-то делает тату с целью самовыражения, кто-то использует их в качестве украшения или маскировки несовершенств внешности, а другие увековечивают на своей коже память о родных и близких. И все же большинство нательных рисунков смело можно назвать отражением жизни человека, событий и его душевного состояния в конкретный период времени.
Мы в AdMe.ru уже видели немало незаурядных татуировок, но все равно продолжаем находить работы, которые изумляют, смешат или трогают до глубины души. Не поделиться ими с читателями было бы преступлением.
1. «Перекрыли шрамы пластырями по идее клиентки»
2. «Я сделала татуировку с названием книги и номером страницы, которую мой отец читал перед своей смертью, чтобы увековечить память о нем»
3. Родимое пятно превращается в неизведанные континенты
4. Бумажный самолетик в память о дедушке
5. Незаурядный способ обыграть шрам
6. «Сделал татуировку пингвина, которого я видел в зоопарке. Вернулся туда спустя несколько лет, чтобы показать ему»
7. Капелька фантазии — и шрам приобретает новый смысл
8. «В память о лучшем мальчике в мире!»
9. «Сделал татуировку, перекрыв шрам, который остался у меня после операции на ноге вследствие перелома на хоккейном турнире 3 года назад»
10. Тату в память о кошке — с изображением цветов, которые она любила есть
11. «Мое родимое пятно в виде маленького листика превратилось в тату»
12. «Мой папа скончался в 2009 году. В память о нем я сделала себе тату со словами, которые он написал в моем ежегоднике, когда я училась во 2-м классе»
«Я очень тобой горжусь. С любовью, папа».
13. «Мое родимое пятно теперь гораздо круче»
14. «Эту схему нарисовал мой дедушка. Указав долготу и широту, он показал, как найти мой дом на поверхности Земли. Сделал татуировку в память о нем и о доме»
15. Шрам после операции на локте и щепотка креатива
16. Неразрывные семейные узы братьев и сестры
17. Татуировка, которая оживает, когда человек сгибает локоть
18. Родинка, чувство юмора и фантазия. Идеальное сочетание
19. «Мои коты в космосе»
20. «Я всегда стеснялся родимого пятна на своей ноге, пока не сделал сегодня это тату»
21. Татуировка в виде тени отца Гамлета, которая раскрывается в полной мере, только если сделать из фото негатив
Какая татуировка впечатлила вас сильнее всего? Покажите и свои тату, если они у вас есть, а также не забудьте поделиться историей, которая за ними скрывается.