20 неожиданных признаний, которые скрывают девичьи дневники
Не зря психологи утверждают, что девочки созревают чуть раньше мальчиков: пока последние гоняют голубей по двору, девчонки уже вовсю строчат о сложностях жизни и муках любви в свои дневники.
Туда AdMe.ru вместе с пабликом «Мам, ну не читай» и решили заглянуть. И обнаружили целый ворох выдающихся цитат с капелькой житейской мудрости.
Любовь — она такая
Когда интересуются моей личной жизнью
А как вы идете к своей цели?
Когда любила парня только за его густые длинные волосы
Как сложно жить
Музчины, как вы там?
Когда ты с детства интроверт
А некоторые еще и по выходным работают
Как-то даже слишком жизненно
Попробуйте залезть под диван — вам понравится
Только соберешься разбогатеть, как срываешься и покупаешь котлеты
When почти знаешь English
Вот она, загадка природы
Когда каждый день 2 мая
Когда не понимают с первого раза
Трудное детство
Но это неточно
И немного грациозная
С легким шлейфом ванили
Вот чему стоит поучиться