20 неожиданных признаний, которые скрывают девичьи дневники

Не зря психологи утверждают, что девочки созревают чуть раньше мальчиков: пока последние гоняют голубей по двору, девчонки уже вовсю строчат о сложностях жизни и муках любви в свои дневники.

Туда AdMe.ru вместе с пабликом «Мам, ну не читай» и решили заглянуть. И обнаружили целый ворох выдающихся цитат с капелькой житейской мудрости.

Любовь — она такая

Когда интересуются моей личной жизнью

А как вы идете к своей цели?

Когда любила парня только за его густые длинные волосы

Как сложно жить

Музчины, как вы там?

Когда ты с детства интроверт

А некоторые еще и по выходным работают

Как-то даже слишком жизненно

Попробуйте залезть под диван — вам понравится

Только соберешься разбогатеть, как срываешься и покупаешь котлеты

When почти знаешь English

Вот она, загадка природы

Когда каждый день 2 мая

Когда не понимают с первого раза

Трудное детство

Но это неточно

И немного грациозная

С легким шлейфом ванили

Вот чему стоит поучиться

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4 Комментарии
  • 23 ноября 2017
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