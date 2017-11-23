20 неожиданных признаний, которые скрывают девичьи дневники

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Не зря психологи утверждают, что девочки созревают чуть раньше мальчиков: пока последние гоняют голубей по двору, девчонки уже вовсю строчат о сложностях жизни и муках любви в свои дневники.

Туда AdMe.ru вместе с пабликом «Мам, ну не читай» и решили заглянуть. И обнаружили целый ворох выдающихся цитат с капелькой житейской мудрости.