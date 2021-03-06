20+ очаровательных фото питомцев, которые души не чают в своих игрушках

Наверное, каждый сможет вспомнить свои любимые детские игрушки. У животных они тоже есть, и, даже вырастая, питомцы продолжают ими дорожить. Спят, прижав к себе всеми 4 лапами тряпичного мишку, или своей гигантской пастью мусолят ногу единорога — любя, исключительно любя. Но это собаки, а что коты? Если вы сейчас скажете, что у вашей кошки нет любимой игрушки, то мы спросим: а как же человеческая нога в носке?

Мы в AdMe.ru умилились нежным отношениям животных и их плюшевых (и не только) друзей. Зрелище залипательное.

«Это мой мальчик»

«У моей кошки все еще есть друг для обнимашек. Раньше она была почти такого же размера»

«Она нашла нас на обочине дороги. Мы гуляли, я услышала тихое мяуканье и обернулась, а она побежала за нами. Я не раздумывая подняла ее и сказала своему жениху, что у нас теперь есть кошка».

«Если боитесь грозы, он готов поделиться с вами своим мишкой»

«Локи исполнился год, и он все так же таскает свою любимую игрушку наверх»

«Это мой кот, который порвал свою любимую игрушку, и бабушка, которая ее штопает»

«Знакомьтесь, это Санни и ее новая любимая игрушка — прихватка для духовки»

«У нее есть счастливый носок. Он очень важен для наблюдения за птицами»

Продолжая тему носков: «Разве вы не любите кошек?»

«Умеют же малыши так сладко спать»

«Мой малыш обнимается со своим дракончиком»

«Берегитесь, единороги, пришел любитель погрызть ваши ноги»

«Хорошая девочка уснула»

«А это Сок. Вам он тоже принесет плюшевого мишку»

«Кажется, ему нравится позировать для фото»

«Думаю, новая игрушка пришлась ему по душе»

«Ой, привет! Я тебя не заметил»

«Решила устроить для Фэйт душ из игрушек»

«Аврора-разрушительница обнимает свою игрушку»

«Мой пес Коко с его пищащей лисой»

«Я обнимаю своего мишку»

«Просто песель со своим щеночком»

Бонус: похоже, некоторые считают, что играть с обычными игрушками скучно. «Там был паук... только он уже ушел»