20+ обычных фото, вся эпичность которых кроется на заднем плане

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Замечали ли вы, что случайные снимки зачастую бывают намного круче продуманных студийных фотографий? А детали, попавшие в обычный кадр, способны полностью сместить расставленные акценты. И порой так, что на фото будет невозможно взглянуть без смеха.

Мы в AdMe.ru внимательно относимся к деталям и знаем, что часто именно в них скрыта вся соль происходящего. Убедитесь и вы.

Кажется, на этом фото в борьбе между красотой и эмоциональностью все-таки победила эмоциональность

Когда твой брат лучше знает, как привлечь внимание

Да что вы знаете о скрытности?!

Пока вы любуетесь на ребенка в костюме собаки, без вашего внимания где-то грустит маленький Бэтмен

Есть ли у зависти свое лицо? Определенно

Настоящий принц не вправе остаться незамеченным

Безумная подруга всегда поможет сделать классное фото

А этот парень не промах

И основное внимание привлекает совсем не жираф

А вам теперь не хочется узнать, что у них на спине?

Когда место для селфи ограниченно, а твоя фантазия нет

Сразу видно, кого тут редко гладят

Именно так выглядит молчаливый протест

Вроде бы фото двух парней, а в центре внимания — девушка

И в номинации «Лучшая мать года» побеждает эта женщина

Это очень деловое и серьезное фото. Должно было быть

Теперь мамин пост в инстаграме точно наберет много лайков

Можно сколько угодно смотреть на девушку, но все равно видеть на картинке только Битлджуса

Младший брат следит за тобой

Каждый улыбается в меру своих возможностей

Куда бы ни пошел твой парень, ты всегда рядом

А на заднем плане позирует Канье Уэст

Вам не кажется, что этот кот решил спародировать принца Гарри с фото вверху?

Лицо этого парня лучше всего показывает его отношение к традиционным новогодним поздравлениям

Когда ты вдруг осознаешь, как непросто устроен этот мир

Бонус: когда главная красотка на переднем плане

А какие ваши снимки «решила» всего одна маленькая деталь?