20+ обычных фото, вся эпичность которых кроется на заднем плане
Замечали ли вы, что случайные снимки зачастую бывают намного круче продуманных студийных фотографий? А детали, попавшие в обычный кадр, способны полностью сместить расставленные акценты. И порой так, что на фото будет невозможно взглянуть без смеха.
Мы в AdMe.ru внимательно относимся к деталям и знаем, что часто именно в них скрыта вся соль происходящего. Убедитесь и вы.
Кажется, на этом фото в борьбе между красотой и эмоциональностью все-таки победила эмоциональность
Когда твой брат лучше знает, как привлечь внимание
Да что вы знаете о скрытности?!
Пока вы любуетесь на ребенка в костюме собаки, без вашего внимания где-то грустит маленький Бэтмен
Есть ли у зависти свое лицо? Определенно
Настоящий принц не вправе остаться незамеченным
Безумная подруга всегда поможет сделать классное фото
А этот парень не промах
И основное внимание привлекает совсем не жираф
А вам теперь не хочется узнать, что у них на спине?
Когда место для селфи ограниченно, а твоя фантазия нет
Сразу видно, кого тут редко гладят
Именно так выглядит молчаливый протест
Вроде бы фото двух парней, а в центре внимания — девушка
И в номинации «Лучшая мать года» побеждает эта женщина
Это очень деловое и серьезное фото. Должно было быть
Теперь мамин пост в инстаграме точно наберет много лайков
Можно сколько угодно смотреть на девушку, но все равно видеть на картинке только Битлджуса
Младший брат следит за тобой
Каждый улыбается в меру своих возможностей
Куда бы ни пошел твой парень, ты всегда рядом
А на заднем плане позирует Канье Уэст
Вам не кажется, что этот кот решил спародировать принца Гарри с фото вверху?
Лицо этого парня лучше всего показывает его отношение к традиционным новогодним поздравлениям
Когда ты вдруг осознаешь, как непросто устроен этот мир
Бонус: когда главная красотка на переднем плане
А какие ваши снимки «решила» всего одна маленькая деталь?
Фото на превью ztothek / twitter