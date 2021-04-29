20 обычных девушек, которые накрасились так, что их на красной ковровой дорожке примут за своих

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Но, как ни крути, у каждого из нас есть определенные области, в которых мы преуспели чуть больше. Вот героинь нашей подборки без преувеличения можно назвать мастерицами с кисточкой и тенями в руках. Они точно знают толк в макияже и наглядно продемонстрировали, что правильно нанесенная косметика способна творить чудеса.

Эти девушки просто покорили сердца авторов AdMe.ru. Они смогли преобразиться до неузнаваемости и стали похожи на кинозвезд.

1. «Индийский фестиваль красок вдохновил меня на макияж»

2. «Хитрый лисий взгляд»

3. Легкое преображение на каждый день: до и после

4. «Накрасила маму на ее 70-летие. Всего пара простых приемов, а как она помолодела»

5. «Мой образ до и после повседневного мейкапа»

6. «Преобразила свою подругу! Классические красные губы и легкий праздничный макияж»

7. «Мой повседневный мейк до и после. В этот раз я добавила немного фиолетовых оттенков»

8. «Ненавязчивый гламур со стрелками на выпускной бал»

9. «Мой естественный образ. Мне потребовались годы, чтобы научиться красить свои белые ресницы и брови. Теперь я люблю их!»

10. «Я сделала макияж подруге для ее выпускных фотографий»

11. «Повседневный гламур»

12. «Я без косметики и мое сегодняшнее преображение»

13. «Без макияжа и мой вечерний образ»

14. «Я только учусь! До и после»

15. «Я одержима образом Мэрилин Монро и ее взглядом. Пересмотрела кучу видеообзоров, чтобы сделать мейк как у нее. И вот что вышло»

16. «Накрасилась с эффектом „без макияжа“»

17. «Нашла свою старую фотографию. Очень рада тому, что за 4 года я научилась краситься»

18. Преображение для офиса

19. «Моя кожа до и после макияжа. Теперь она выглядит гораздо чище»

20. «До и после. Сделала голубые смоки»