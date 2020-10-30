20 объявлений от мастеров самоиронии, которые влегкую отберут хлеб у профессиональных маркетологов
Объявление — это первое, что мы видим перед магазинами или при поиске чего-то нужного в интернете. Чтобы продать товар или услугу, люди вкладывают всю душу и юмор в каждое слово. Искусству маркетинга они, вполне возможно, 5 лет и не обучались, но прокачались в нем до 80-го уровня.
AdMe.ru наткнулся в сети на 20 рекламных шедевров, которые среди прочего раскроют новые грани интернет-продаж. А в конце вас ждет бонус, который расскажет о трудностях поиска хорошей работы.
1. «Продается охотничья собака»
2. «Хищное животное»
3. «Не стал отнимать детство — отнял телефон»
4. Она одна такая
5. «Вы должны понимать разницу между „хочу“ и „надо“. Например, я хочу мышцы, но мне нужны пончики»
6. Когда готов на все, чтобы продать черепашку
7. Хорошая машина, надо брать
8. А вот так автор рекламирует раритетную плиту
9. Детские воспоминания по нескромной цене
10. Для тех, кто старается быть в тренде
11. Хорошая попытка, но нет
12. Ну пожалуйста!
13. Современные проблемы требуют современных решений
14. «Лучшее объявление, которое я когда-либо видела»
15. Интересно, какова предыстория этого объявления
16. «Твое гудение не поднимет меня в воздух»
17. «Бывает и так»
18. «Приму в дар Audi A8, помою, натру воском, дам погонять»
19. «Будем знакомы»
20. А так хотелось
Бонус: отчаянное время — отчаянные решения
Работодатель.
Требования:
— Умение работать с контентом, грамотно оформлять новости.
— Желание развивать популярное сообщество в социальной сети ВК.
— Стабильный онлайн.
— Любить ВК всей душой и сердцем.
— Хорошо знать Смоленск (это обязательное требование).
По оплате: в 2020 г. платить деньги за работу не собираюсь. В лучшем случае чисто символическая плата. На данную вакансию откликнулось более 30 бездельников, которые хотят за пару кликов мыши получать 30 000 рублей. На деле и кликать мышкой у этих бездельников не получается нормально. Увы, так не пойдет. Хотите в будущем стать частью команды популярного сообщества и получать стабильный доход, будьте любезны, проявите себя и зарекомендуйте как ответственный человек. © Exel81 / pikabu
Покупаете что-нибудь в интернете? С какими забавными объявлениями вам приходилось сталкиваться?