20 объявлений от мастеров самоиронии, которые влегкую отберут хлеб у профессиональных маркетологов

Объявление — это первое, что мы видим перед магазинами или при поиске чего-то нужного в интернете. Чтобы продать товар или услугу, люди вкладывают всю душу и юмор в каждое слово. Искусству маркетинга они, вполне возможно, 5 лет и не обучались, но прокачались в нем до 80-го уровня.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20 рекламных шедевров, которые среди прочего раскроют новые грани интернет-продаж. А в конце вас ждет бонус, который расскажет о трудностях поиска хорошей работы.

1. «Продается охотничья собака»

2. «Хищное животное»

3. «Не стал отнимать детство — отнял телефон»

4. Она одна такая

5. «Вы должны понимать разницу между „хочу“ и „надо“. Например, я хочу мышцы, но мне нужны пончики»

6. Когда готов на все, чтобы продать черепашку

7. Хорошая машина, надо брать

8. А вот так автор рекламирует раритетную плиту

9. Детские воспоминания по нескромной цене

10. Для тех, кто старается быть в тренде

11. Хорошая попытка, но нет

12. Ну пожалуйста!

13. Современные проблемы требуют современных решений

14. «Лучшее объявление, которое я когда-либо видела»

15. Интересно, какова предыстория этого объявления

16. «Твое гудение не поднимет меня в воздух»

17. «Бывает и так»

18. «Приму в дар Audi A8, помою, натру воском, дам погонять»

19. «Будем знакомы»

20. А так хотелось

Бонус: отчаянное время — отчаянные решения

Работодатель. Требования: — Умение работать с контентом, грамотно оформлять новости. — Желание развивать популярное сообщество в социальной сети ВК. — Стабильный онлайн. — Любить ВК всей душой и сердцем. — Хорошо знать Смоленск (это обязательное требование). По оплате: в 2020 г. платить деньги за работу не собираюсь. В лучшем случае чисто символическая плата. На данную вакансию откликнулось более 30 бездельников, которые хотят за пару кликов мыши получать 30 000 рублей. На деле и кликать мышкой у этих бездельников не получается нормально. Увы, так не пойдет. Хотите в будущем стать частью команды популярного сообщества и получать стабильный доход, будьте любезны, проявите себя и зарекомендуйте как ответственный человек. © Exel81 / pikabu