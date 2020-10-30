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20 объявлений от мастеров самоиронии, которые влегкую отберут хлеб у профессиональных маркетологов

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Объявление — это первое, что мы видим перед магазинами или при поиске чего-то нужного в интернете. Чтобы продать товар или услугу, люди вкладывают всю душу и юмор в каждое слово. Искусству маркетинга они, вполне возможно, 5 лет и не обучались, но прокачались в нем до 80-го уровня.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20 рекламных шедевров, которые среди прочего раскроют новые грани интернет-продаж. А в конце вас ждет бонус, который расскажет о трудностях поиска хорошей работы.

1. «Продается охотничья собака»

© ApplesAreTheNewPears / reddit

2. «Хищное животное»

© sovaki / pikabu

3. «Не стал отнимать детство — отнял телефон»

© solter / pikabu

4. Она одна такая

© svetlanaNVKZ / pikabu

5. «Вы должны понимать разницу между „хочу“ и „надо“. Например, я хочу мышцы, но мне нужны пончики»

© D-r-T-3890 / reddit

6. Когда готов на все, чтобы продать черепашку

© Mircenall / pikabu

7. Хорошая машина, надо брать

© Dluffy / pikabu

8. А вот так автор рекламирует раритетную плиту

© Eroreas / pikabu

9. Детские воспоминания по нескромной цене

© industrions / pikabu

10. Для тех, кто старается быть в тренде

© riemix / pikabu

11. Хорошая попытка, но нет

© woojin / pikabu

12. Ну пожалуйста!

© woojin / pikabu

13. Современные проблемы требуют современных решений

© woojin / pikabu

14. «Лучшее объявление, которое я когда-либо видела»

© mrkvlnndrvn / pikabu

15. Интересно, какова предыстория этого объявления

© rapira396 / pikabu

16. «Твое гудение не поднимет меня в воздух»

© nooyork / reddit

17. «Бывает и так»

© 1190 / pikabu

18. «Приму в дар Audi A8, помою, натру воском, дам погонять»

© StasKing / pikabu

19. «Будем знакомы»

© Gugunga / pikabu

20. А так хотелось

© Russia_NC / twitter

Бонус: отчаянное время — отчаянные решения

Работодатель.

Требования:

— Умение работать с контентом, грамотно оформлять новости.

— Желание развивать популярное сообщество в социальной сети ВК.

— Стабильный онлайн.

— Любить ВК всей душой и сердцем.

— Хорошо знать Смоленск (это обязательное требование).

По оплате: в 2020 г. платить деньги за работу не собираюсь. В лучшем случае чисто символическая плата. На данную вакансию откликнулось более 30 бездельников, которые хотят за пару кликов мыши получать 30 000 рублей. На деле и кликать мышкой у этих бездельников не получается нормально. Увы, так не пойдет. Хотите в будущем стать частью команды популярного сообщества и получать стабильный доход, будьте любезны, проявите себя и зарекомендуйте как ответственный человек. © Exel81 / pikabu

Покупаете что-нибудь в интернете? С какими забавными объявлениями вам приходилось сталкиваться?

Фото на превью ApplesAreTheNewPears / reddit
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