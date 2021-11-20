20+ объявлений, над которыми не знаешь, то ли плакать, то ли хохотать в голос

Наверняка вы не раз натыкались на объявления, которые было невозможно читать без смеха или умиления. Некоторые из этих образцов народного творчества даже могут поднять настроение на целый день. Особенно если представить их авторов: рассерженного администратора клуба, возмущенного соседа или мужчину, который желает срочно познакомиться.

Мы в AdMe.ru тоже не смогли сдержать улыбки, разглядывая эти шедевры. Спорим, что и у вас это не получится.

В отделении почты в совершенстве освоили нелегкое искусство переноса слов

В одном из пунктов службы доставки посылок



«Самое милое объявление на свете. Я увидел его на своем подъезде. Сорвал один цветочек»

Невыносимые условия работы — целых 55 минут в день

Мошки — они такие...

Объявление на холодильнике в хостеле

«Подхожу сегодня к подъезду и вижу сие чудо. Улыбнуло, но возник вопрос: неужели еще остались люди, которые знакомятся таким образом?»

«Чистоплотный вежливый мужчина желает встречаться с женщиной от 35 до 45 лет. Незамужняя. Геннадий. Пишите или звоните».

Где-то в Питере

«Это уже 3-й коврик. Пожалуйста, не крадите. Если очень надо, мы его вам подарим. Скажите об этом. Жильцы 4-й квартиры».

«Я тут такое объявление увидел»

Кажется, этот кот — настоящая звезда подъезда

Нельзя парквыгр? А так хотелось!

Когда у соседа накипело

Зато изнутри квартиры все правильно читается

Да это же шифр какой-то! Осталось отгадать еще 2 цифры — и откроется тайник с золотом. © sssr24 / Pikabu

«Надеюсь, Кузя нашелся»

Жаль, а так хотелось вернуться назад в будущее

«Пошел сегодня в магазин и увидел это объявление. Спасибо тебе, неизвестный человек, ты поднял мне настроение на весь день»

Это зеркало, Гарри. Иди в обычную школу

Интересно, как здесь умудрялись использовать фен

И действительно, куда мы без поддержки

«Сегодня в лифте увидел вот такое объявление. Теперь мы всем подъездом переживаем за парня»

Дверь. Просто дверь

По крайней мере они надеются

«Вчера зашел в магазин. А там на кассе висит сей шедевр. Видимо, клавиши западали»

«Забота о клиентах. Пришлось купить хлебушек»