20 общественных мест, которые созданы с заботой и любовью к детям

В современном мире не так много общественных мест, которые приспособлены для детей. Представьте, насколько сложно дотянуться до дверной ручки или помыть руки в высоченной раковине, когда ты еще малыш. Но некоторые не забывают про потребности детей и делают все, чтобы им было и интересно, и комфортно: горки с подсветкой, мини-унитазы и дополнительные двери, игровые уголки в больницах и кафе.

Мы в AdMe.ru рады, что пользователи сети не забывают делиться своими крутыми находками, ведь, возможно, это вдохновит и других делать больше полезных и продуманных зон для детей.

Неожиданное исполнение «слоновьей» горки в парке

После экскурсии можно поиграть со множеством кнопок на стенде

И для детей все продумано

Чтобы дети не выпрашивали сладости при выходе, на этой кассе специально убрали этот товар. Так родителям будет проще

В номере этой гостиницы в двери есть глазок и для детей

«В моем городе есть украшенный почтовый ящик для писем Санта-Клаусу»

«На этой игровой площадке есть доска с базовыми знаками для общения, чтобы дети, которые не слышат или не знают языка, смогли понять друг друга»

В туалете поликлиники есть мини-унитаз для детей

Впечатляющая горка-хобот

«В детском туалете в лондонском музее раковины имеют наклон, чтобы детям разного роста было удобно ими пользоваться»

А в этой уборной для детей есть просто раковина пониже

Детская горка с крутой подсветкой

В этом туалете есть дополнительная маленькая дверь для маленьких посетителей

Стилизованный комплекс, состоящий из детских стоматологических кабинетов

В этом боулинге есть прицел в форме дракона, чтобы детям было проще играть

В местной пиццерии специально для детей поставили эту стойку, чтобы они могли наблюдать за тем, как готовится пицца

«В этой автомойке есть мыльная пушка для детей (ну и для меня тоже)»

Благодаря такому дети будут меньше бояться парикмахерских

В этом детском парке спрятали окаменелости, чтобы ребятня могла поиграть в раскопки

«У моего нового стоматолога есть небольшой детский бассейн с шариками в зоне ожидания»