20 общественных мест, которые созданы с заботой и любовью к детям
В современном мире не так много общественных мест, которые приспособлены для детей. Представьте, насколько сложно дотянуться до дверной ручки или помыть руки в высоченной раковине, когда ты еще малыш. Но некоторые не забывают про потребности детей и делают все, чтобы им было и интересно, и комфортно: горки с подсветкой, мини-унитазы и дополнительные двери, игровые уголки в больницах и кафе.
Мы в AdMe.ru рады, что пользователи сети не забывают делиться своими крутыми находками, ведь, возможно, это вдохновит и других делать больше полезных и продуманных зон для детей.
Неожиданное исполнение «слоновьей» горки в парке
После экскурсии можно поиграть со множеством кнопок на стенде
И для детей все продумано
Чтобы дети не выпрашивали сладости при выходе, на этой кассе специально убрали этот товар. Так родителям будет проще
В номере этой гостиницы в двери есть глазок и для детей
«В моем городе есть украшенный почтовый ящик для писем Санта-Клаусу»
«На этой игровой площадке есть доска с базовыми знаками для общения, чтобы дети, которые не слышат или не знают языка, смогли понять друг друга»
В туалете поликлиники есть мини-унитаз для детей
Впечатляющая горка-хобот
«В детском туалете в лондонском музее раковины имеют наклон, чтобы детям разного роста было удобно ими пользоваться»
А в этой уборной для детей есть просто раковина пониже
Детская горка с крутой подсветкой
В этом туалете есть дополнительная маленькая дверь для маленьких посетителей
Стилизованный комплекс, состоящий из детских стоматологических кабинетов
В этом боулинге есть прицел в форме дракона, чтобы детям было проще играть
В местной пиццерии специально для детей поставили эту стойку, чтобы они могли наблюдать за тем, как готовится пицца
«В этой автомойке есть мыльная пушка для детей (ну и для меня тоже)»
Благодаря такому дети будут меньше бояться парикмахерских
В этом детском парке спрятали окаменелости, чтобы ребятня могла поиграть в раскопки
«У моего нового стоматолога есть небольшой детский бассейн с шариками в зоне ожидания»
А какие самые удобные изобретения для детей вы видели в своем городе или во время путешествий?
Фото на превью Pointur / Reddit
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