20+ обновлений обычных вещей, о которых мы мечтали годами

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В мире постоянно что-то улучшают. Теперь не нужно думать о том, из какого уголка квартиры или офиса созваниваться в Skype: программа наконец-то научилась размывать фон. Одноразовые коды Wi-Fi в торговых автоматах, держатель для телефона на тележке в супермаркете, принтер для косметики и автопилот в автомобиле — все это создано для того, чтобы мы наконец вздохнули с облегчением.

Жизнь становится проще с такими маленькими обновлениями, как в подборке AdMe.ru.

В России производителей обязали точно указывать на товаре, что они продают: молоко или молокосодержащий продукт. Теперь не нужно вчитываться в состав

Этот торговый автомат в Германии продает коды Wi-Fi, действительные в течение 1 дня

В потругальской компании Forgeit придумали программу, которая помогает начинающим игрокам в бильярд, выстраивая траекторию движения шара

Skype наконец-то научился размывать фон

Автопилот в машине помог избежать аварии. Человек не смог бы так точно среагировать

Электронные ценники в супермаркете всегда отображают актуальную стоимость, упрощая жизнь продавцам

Программист создал сервис, который переводит напечатанный текст в рукописный

На тележках этого супермаркета есть увеличительное стекло для надписей мелким шрифтом

Украинский стартап NUKA делает блокноты и карандаши, которые можно использовать вечно

Наклейки подсказывают, для какой формы лица подходят очки

В Международном аэропорту Шарлотт Дуглас (США) в каждое сиденье встроены беспроводные зарядные устройства

Отдельная дверь для детей в детском саду

Держатель для телефона на тележке в супермаркете

Когда дома миллион устройств и для каждого не помешает USB

Tesla придумала режим Dog Mode: в салоне можно установить температуру, при которой животным будет комфортно, если хозяин отлучится

Отдельный эскалатор для тележек

Для ценителей компактности

Душевая лейка показывает температуру воды

В женских примерочных в Кельне висят «пакеты», которые надевают на голову, чтобы не испачкать одежду косметикой во время примерки

Fologram — технология, которая передает 3D-модель объекта на экран очков, подсказывая, что и куда нужно разместить. Строители реже ошибаются и быстрее работают

Принтер для макияжа Opté точечно наносит тональный крем с SPF там, где это нужно, создавая на коже «эффект фотошопа», попутно отбеливает ее и убивает бактерии

Компактная косметичка продается вместе с шортами, но сама по себе идея органайзера на поясе прекрасна