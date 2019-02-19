20+ обновлений обычных вещей, о которых мы мечтали годами
В мире постоянно что-то улучшают. Теперь не нужно думать о том, из какого уголка квартиры или офиса созваниваться в Skype: программа наконец-то научилась размывать фон. Одноразовые коды Wi-Fi в торговых автоматах, держатель для телефона на тележке в супермаркете, принтер для косметики и автопилот в автомобиле — все это создано для того, чтобы мы наконец вздохнули с облегчением.
Жизнь становится проще с такими маленькими обновлениями, как в подборке AdMe.ru.
В России производителей обязали точно указывать на товаре, что они продают: молоко или молокосодержащий продукт. Теперь не нужно вчитываться в состав
Этот торговый автомат в Германии продает коды Wi-Fi, действительные в течение 1 дня
В потругальской компании Forgeit придумали программу, которая помогает начинающим игрокам в бильярд, выстраивая траекторию движения шара
Skype наконец-то научился размывать фон
Автопилот в машине помог избежать аварии. Человек не смог бы так точно среагировать
Электронные ценники в супермаркете всегда отображают актуальную стоимость, упрощая жизнь продавцам
Программист создал сервис, который переводит напечатанный текст в рукописный
На тележках этого супермаркета есть увеличительное стекло для надписей мелким шрифтом
Украинский стартап NUKA делает блокноты и карандаши, которые можно использовать вечно
Наклейки подсказывают, для какой формы лица подходят очки
В Международном аэропорту Шарлотт Дуглас (США) в каждое сиденье встроены беспроводные зарядные устройства
Отдельная дверь для детей в детском саду
Держатель для телефона на тележке в супермаркете
Когда дома миллион устройств и для каждого не помешает USB
Tesla придумала режим Dog Mode: в салоне можно установить температуру, при которой животным будет комфортно, если хозяин отлучится
Отдельный эскалатор для тележек
Для ценителей компактности
Душевая лейка показывает температуру воды
В женских примерочных в Кельне висят «пакеты», которые надевают на голову, чтобы не испачкать одежду косметикой во время примерки
Fologram — технология, которая передает 3D-модель объекта на экран очков, подсказывая, что и куда нужно разместить. Строители реже ошибаются и быстрее работают
Принтер для макияжа Opté точечно наносит тональный крем с SPF там, где это нужно, создавая на коже «эффект фотошопа», попутно отбеливает ее и убивает бактерии
Компактная косметичка продается вместе с шортами, но сама по себе идея органайзера на поясе прекрасна
А какие вещи делают вашу жизнь проще?
Фото на превью cuntvenchy / twitter, cuntvenchy / twitter