20 обладательниц носов с изюминкой, которые рвут в клочья все стандарты красоты

Героини нашей статьи были не в восторге от собственных носов, считая их слишком большими или длинными — в общем, далекими от совершенства. Но они устали от самокритики и решили просто принять свою внешность. Многим из них удалось по-настоящему полюбить свой профиль и отражение в зеркале.

Мы в AdMe.ru всеми руками и ногами за то, чтобы принимать себя такими, какие мы есть, и начать ценить свою индивидуальность. Ведь наши особенности и отличают нас от других людей, верно?

«Раньше я хотела сделать ринопластику, а теперь только посмотрите на меня! Мой нос — моя любимая особенность»

«Друг сказал, что у меня есть „энергия греческой статуи“»

«Вы помогли мне почувствовать себя уверенно с моим „клювом“»

«Познакомьтесь с моим шикарным шнобелем»

«Я долго считала себя уродливой, думала, что мне нужна ринопластика. Даже сломала нос несколько лет назад. Но я поняла, что мой нос действительно придает мне индивидуальности, которую я научилась ценить».

«Я никогда не понимала людей, которые оскорбляют других из-за большого носа. Это то, что отличает нас от всех, и мы тоже привлекательны»

«Я научилась ценить свой большой нос»

«Постоянно мечусь между желанием сделать ринопластику и любовью к своему уникальному внешнему виду»

«Я и мой профиль»

«Я перестала ненавидеть свой нос только год назад. Приятно смотреть на фотографии и больше не чувствовать ненависти»

«Иногда мне нравится мой профиль, иногда я его ненавижу. Я просто не могу ничего с этим поделать»

«Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что мой нос — это ценность, а не обуза»

«Я люблю тебя, большой нос. Мне нравится, как ты меняешься, то, какой ты острый, и твои большие ноздри»

«Еще недавно я боялась пользоваться подводкой для глаз, так как думала, что она привлекает внимание к моему носу. Теперь мне это нравится»

«Я наконец поняла, насколько неземными являются женщины с сильными чертами лица»

«Мы с моим носом прошли долгий путь. Раньше он был моей самой нелюбимой частью. Теперь я его обожаю»

«Я думаю, что большие носы — это мило»

«Я легко могу разглядеть красоту и элегантность в любой другой женщине с крупным носом. Трудно чувствовать то же самое в отношении себя, но я к этому иду»

«Наконец-то мне нравится мой нос. На самом деле я его обожаю»

«Раньше я ненавидела свой нос и всерьез подумывала о ринопластике. Но ну их, эти стандарты красоты. Мой нос придает мне характерности»

«Может, у меня и „ведьминское“ лицо, но если и так, то я — чудесная ведьма. Примите свои уникальные носы и отвергните стандарты, дамы»