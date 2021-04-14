20+ обладателей экзотических имен, которым суждено всегда производить вау-эффект при первом знакомстве
Не так давно один пользователь Twitter точно подметил, что, «когда у тебя необычное имя, есть только две реакции людей, когда ты его им называешь». Одни восклицают: «Какое красивое имя!», а другие со скепсисом произносят: «Пфф, ага, конечно, а на самом деле?» И если вам этот твит кажется глупым, значит, вероятнее всего, ваши родители не стали мудрить, когда вы появились на свет. Чего не скажешь о героях нашей сегодняшней подборки.
Редакция AdMe.ru делится с вами историями 20+ обладателей диковинных имен. Чувствуется, что-то из этого вы определенно возьмете на заметку.
- «По следам» работы в визовом центре. Да простят меня персональные данные, но был один случай, который теперь пересказываю всем, кому интересно, каково это — работать с людьми. Как-то раз клиентка забыла старые (и действующие) загранники на семью. Без них не оформиться (сюрприз). Ушла за ними. Вроде бы ничего странного, обычный человек с обычной проблемой. Через час где-то вернулась с нужными документами, благо что недалеко. Семья «подается» большая. Она, новый муж, дети. Открываю паспорт младшего сына. Имя — Сноу. Вот, думаю, кто-то насмотрелся «Игры престолов», трудно же будет ему в жизни. И черт бы с ним, но фамилия мужа, чей это сын, досталась и ребенку. Фамилия БОРД. Сноу Борд. Стоит ли что-то еще добавить? Думаю, нет. © ihms79 / Pikabu
- Познакомилась с мальчишкой с очень необычным именем — Нектарий. Вычурные имена давно не удивляют, но Нектарий — это что-то новенькое. Я спросила, как же такое имя выбрали родители. Оказалось, что его маме на рынке его отец подарил нектарин, уж очень она ему приглянулась. © Подслушано / VK
- На своей первой работе познакомился с женщиной, которую звали Любовь Весна. Очень напористая и пробивная тетка была, с юмором рассказывала, что первый муж: «Выбрал меня за сочетание имени и фамилии, а потом развелся, потому что не соответствую ничуть». © Denys Hordieiev / AdMe
- Меня зовут Святозар, и это большая проблема: когда говоришь свое имя людям, они не запоминают его с первого раза. В общем, чаще всего меня звать Динозавр, а для поколения «Зачарованных» я — Бальтазар. Короче, всю жизнь мечтал быть просто Вовой. © Подслушано / Ideer
- В нашем селе родители-музыканты назвали сына Арлекин, в честь хита Пугачевой. Между прочим, он стал артистом. © Зинаида Доржиева / Facebook
- Я — Настя, но не Анастасия, а Анастазия. Родители сумничали. Так в школе, когда подписывала тетради или свои работы, учителя красной ручкой исправляли мне «з» на «с». Однажды даже маму в школу вызвали, дабы спросить, почему ее дочь собственное имя неправильно пишет. Потом моя стоматолог в шутку меня называла «Анестезия». А один молодой человек спросил: «Тогда, получается, ты не Настя, а Назтя?» © Wildwildworld / Pikabu
- Ездили в январе 2020 года на поиск девушки, заблудившейся в лесу пару дней назад. У девушки очень необычное имя. Ночь, около 70 человек ходят по лесу и кричат: «Санта!» Девушку нашли живой. © Подслушано / VK
- Помню, как я был в Сингапуре и увидел ордер на арест парня по имени Бэтмен Бин Супарман. © TimDuncanCanDunk / Reddit
- У нас когда-то была соседка с отчеством Карлмарксовна... Работала школьным учителем, дети смеялись, и это была драма ее жизни, потому что имена, хоть и не без некоторого скрипа, в ЗАГСе меняли, а вот отчество — никак; ей заявили, что она перестанет быть Карлмарксовной только тогда, когда ее отец перестанет быть Карлмарксом. Отец же редким именем был крайне горд и что-либо менять отказался. Так человек всю жизнь и промучился... © Margarita May / AdMe
- Ванадий (друг моих родителей) и его братья — Молибден и Уран. Папа у них был доктор каких-то там химических наук. © Марина Баркова / Facebook
- Моих школьных друзей, брата и сестру, зовут Пинки (девочку) и Блю (мальчика). Я это на полном серьезе. И знаете, все не так уж и плохо, если не знать при этом их фамилию. На деле они Пинки Грин и Блю Грин. © Scribb74 / Reddit
- Жила в Казахстане. Однажды мне нужно было по работе позвонить незнакомой женщине (она была исполнитель по какому-то вопросу). Дали лишь номер. Как зовут и ее должность не указали, то есть я ничего не знала. Звоню и говорю:
— Здравствуйте, я Маша из такой-то организации. Как вас зовут?
— А кто ты?
Удивляюсь и вновь повторяю сказанное ранее:
— Зовут меня так, из такой-то организации, хочу то-то. Представьтесь, пожалуйста.
— А кто ты?
Я озадаченно молчу. Потом вновь формулирую, чего хочу и зачем звоню. Но на том конце провода вновь спрашивают меня: «А кто ты?» Не выдерживаю:
— Женщина, ну я вам уже трижды сказала, кто я! Не хотите общаться, так и скажите, я буду вашему начальнику звонить.
Совершенно невозмутимый голос отвечает:
— Актоты это мое имя...
Это казахское имя переводится «белая жар-птица». © Megansha / Pikabu
- В страховой компании приходится иметь дело с необычными именами, а чаще — с отчествами. Была клиентка с отчеством Орловна, но переплюнуло всех отчество Мероприятович. А однажды, уже на улице, мне попалось объявление о сдаче квартиры и прописке, где фигурировала мадам с отчеством Генераловна. © Подслушано / VK
- Раньше дружил с парнем, которого звали Койот. Его родители были хиппи. В старших классах он начал по-настоящему ненавидеть свое имя и попросил называть его Коти или Коди. Был у него еще и брат, Уотерфолл (в пер. «водопад»), который так запарился, что сказал: «Пошло все к черту, зовите меня Си Джей». © keylimeallatime / Reddit
- Когда моя тетя училась в университете, она дружила с соседкой Айгуль. Каково же было удивление тети, когда она увидела ее документы. Девушку звали Акула. Она рассказала, что ее отец — рыбак и всех своих детей назвал «рыбьими» именами: Форель (сестра), Сазан (брат) и т. д. А детей в семье было 8... © Аида Темирбекова / Facebook
- В жизни встречала Музу и Августа. Причем это не выпендреж родителей последнего поколения, а люди были уже в возрасте (наверное, сейчас их и нет уже). Август Николаевич — мой преподаватель, опаздывая на лекцию шутил: «Вы, наверное, здесь уже клянете меня: «Ну где этот Август, сентябрь, октябрь?..» © Olga_S / AdMe
- Когда я была студенткой, подрабатывала на социологических опросах. Однажды я позвонила в квартиру, открыла женщина лет 55–60, пригласила войти. Ее звали Фелицата. Я удивилась — какое необычное имя! «Да, — ответила она, — оно означает „счастливая“». Иногда я о ней вспоминаю, и перед глазами встает маленькая однушка с кухней 5 метров, явно одинокая жизнь и маленькая сгорбленная женщина с серым лицом по имени «Счастливая». © Подслушано / Ideer
- Совсем недавно ехала в машине с женщинами. Их обеих звали Лада. Только у одной это было сокращение от Ландыша, а у второй — от Исланды. © Maria Veselova / Facebook
- Ребенок принес с улицы котенка — рыжего, аж красного. У меня аллергия жуткая на шерсть, но не выбросишь же его обратно, он же живой и светится, как солнышко. Решили отвезти бабушке: у нее частный дом, коты, собачки — в общем, бабушка не против еще одного. Напилась антигистаминных, завернула котенка в полотенце, еду в маршрутке. Подходит девочка лет 6–7, спрашивает, как зовут котенка, отвечаю: «Мандаринчик». А она мне, мол, такое редкое имя, никогда не слышала, и тут ее или мама, или бабушка кричит на всю маршрутку: «АРТЕМИДИЯ, не приставай к людям, сядь на свое место!» © Irolidushka / Pikabu
- Нас с родной и двоюродной сестрами зовут одинаково. Назвали всех трех в честь прабабушки — Акулинами. Каждого, кто говорит, что это редкое имя, веду знакомиться с сестрами. © Подслушано / VK
- Ох уж эти люди с необычными именами, жалующиеся на жизнь... Меня зовут Иванов Иван Иванович, и это, блин, в сто тысяч раз хуже всяких Вениаминов! Каждый, кому я представляюсь, переспрашивает: «Что, серьезно?» Единственный плюс был в детстве — в школе можно было, не заморачиваясь, списывать в бланки всяких конкурсов прямо с образца заполнения. © Подслушано / Ideer
Доводилось ли вам встречать людей с крайне оригинальными именами? Хотели бы вы, чтобы вас звали иначе?
Фото на превью Аида Темирбекова / Facebook
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