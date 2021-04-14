20+ обладателей экзотических имен, которым суждено всегда производить вау-эффект при первом знакомстве

Не так давно один пользователь Twitter точно подметил, что, «когда у тебя необычное имя, есть только две реакции людей, когда ты его им называешь». Одни восклицают: «Какое красивое имя!», а другие со скепсисом произносят: «Пфф, ага, конечно, а на самом деле?» И если вам этот твит кажется глупым, значит, вероятнее всего, ваши родители не стали мудрить, когда вы появились на свет. Чего не скажешь о героях нашей сегодняшней подборки.