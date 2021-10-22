20+ обалденных вещей, которые одни люди почему-то выбросили, а другие подобрали и не нарадуются

Для того чтобы стать обладателем винтажной вещи, необязательно ходить на блошиные рынки. Иногда на контейнерную площадку у обычной многоэтажки выносят такие предметы, что закачаешься. Например, недооцененный предыдущими хозяевами антиквариат или просто дорогие вещи, которые оказались им не нужны. За такие находки наши шутники и прозвали мусорку народным бутиком.

Мы в AdMe.ru обожаем истории о неожиданных подарках судьбы и верим в то, что удача любит смелых. В конце статьи покажем находку на помойке, которую очень ценной, конечно, не назовешь, но уникальной — однозначно.

«Знакомый дворник преподнес гусевский хрусталь. Не спрашивайте, почему люди это выбрасывают»

«Как-то шли со знакомым. Жаловался, что денег нет. Я ему говорю: залезь в помойку, может, что-то найдешь. А он, мол, ну как залезть, это же фу»

«Подхожу к ближайшей помойке, не глядя просовываю руку в перчатке в мусор, нащупываю что-то и достаю рюмочный поднос времен Александра lll. То, что он опешил, — это ясно, но я в тот момент сама дар речи потеряла! Сейчас эта реликвия хранится в частной коллекции».

«Сын пошел играть в футбол. Прибегает через 10 минут, глаза как блюдца: „Мама, у меня укатился мяч за сараи, а там кто-то стул выбросил! А на стуле что-то стоит!“»

«Пошла скептически. Глянула, что к чему, — передумала. В пакете лежал ворох вышитых скатертей, салфеток и накидка на кресло».

«Предмет из народного бутика, который должен быть в музее»

«Это портсигар конца XIX века из кости мамонта. Кстати, краеведческий музей Иркутска мне подтвердил, что это оригинал в единственном экземпляре и он им очень интересен».

Надпись на портсигаре: «Сблизившему нас с Европой Александру Константиновичу Трапезникову».

«Нашла коробочку, а в ней флакончики. Самый сильный запах у „Пируэта“, самый слабый — у „Сливы“»

Вы нашли клад! За этот набор можно получить очень хорошие деньги. © Юлия Агешина / Facebook

«Вот такой сюрприз преподнесла нам помойка — хлебопечь Panasonic 253 в родной коробке, практически в идеальном состоянии!»

«Выбрасывала мусор, а у контейнеров ящичек небольшой стоит. Открываю, внутри — советские елочные игрушки»

«Так как у меня есть свои, решила продать по умеренной цене. Не прошло и 5 минут, как на меня обрушился град звонков и сообщений. Оказалось, что одна из этих игрушек — слон на шаре —очень редкая и коллекционеры предлагают за нее немаленькие деньги».

«Очень похоже на будуарных кукол начала ХХ века»

«Нашла в темноте в строительном пакете для мусора. Подсветила, а там — его ворсейшество!»

«Пошла гулять с собаками, и ноги сами меня понесли в сторону помойки. В глаза бросился пакет Louis Vuitton. Внутри оказались салатники и супницы Duncan. Все в идеале»

«Тяжелая советская люстра, отлично работает и вписалась в интерьер. Приобретена в народном бутике»

«Смотрю, торчит женское пальто, подумала, может, там тряпки лежат (я в приют для животных беру). Начала тягать мешки, нашла целый пакет всякого добра»

Это просто подарок! Духи — мечта коллекционера! Стоят дорого, за ними охотятся. © Анжела Олиферц / Facebook

«Иду по двору. Темно. И вижу — соседка торшер тащит. Я сразу все поняла и давай красться за ней до помойки»

«Подхожу и спрашиваю: „А он работает?“ „Да, — говорит дама. — Ну вот не люблю его, а так он бельгийский, и я сейчас абажур принесу“».

«Ваза-фруктовница. Досталась совершенно бесплатно, как вы понимаете»

«Новый собственник освобождал квартиру под ремонт, и рабочие выносили все подряд»

«Провидение направило меня на улицу: ко мне ехали гости и решил их встретить у парадной. Выхватил подсвечник буквально из рук рабочего, иначе бы он полетел в бак».

«Наенотила вот такую консоль. Чудесная, дерево, похоже, сосна, так как очень легкая. Доведу ее до ума, поживет еще»

Настоящий клад для художника: коробка масляных красок

Чтобы собрать такой ящичек, покупая по нынешним ценам, нужно примерно ₽ 100 тыс. © Андрей Коротаев / Facebook

«Обратила внимание на коробку рядом с контейнерами. Оказалось, что это люстра „Одуванчик“, произведение ереванского завода, 1960-е. Все чашечки целы, хрусталь»

Вот это находка! Я такие периодически мониторила, хотела себе купить — они дорогущие! Продавцы и по ₽ 15–20 тыс., и по ₽ 40 тыс. продают. А тут и сохран изумительный! © Екатерина Говоркова / Facebook

«Старинные ноты европейских издательств конца XIX — начала XX века»

«Не выдержала и взяла, хотя я только слушатель. Погуглила, это действительно редкие издания и определенный спрос есть».

«Утюг угольный. Очень тяжелый. Найден во время прогулки»

Нож для разрезания конвертов. Кость и серебро 800-й пробы

«Спасибо вам, мои добрые соседи, что выставили на помойку, а не разбили. Какая же красота досталась!»

Супернаходка! Сейчас подобные мальцовские вазы на ножке без утрат крайне редко можно встретить в продаже и ценник на них немаленький — ₽ 15 тыс. и более. © Marina V. Andreeva / Facebook

«На помойке найдены несколько старых картин, и вот одна из них очень мила моему сердцу. Нарисована маслом на холсте»

Бонус: когда вроде не нужно, но выкидывать жалко

«Решил вывесить его на мусорку. Через час его уже не было. Надеюсь, что нашел хозяина. И стихи, возможно, ему тоже пригодились».