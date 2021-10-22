20+ обалденных вещей, которые одни люди почему-то выбросили, а другие подобрали и не нарадуются
Для того чтобы стать обладателем винтажной вещи, необязательно ходить на блошиные рынки. Иногда на контейнерную площадку у обычной многоэтажки выносят такие предметы, что закачаешься. Например, недооцененный предыдущими хозяевами антиквариат или просто дорогие вещи, которые оказались им не нужны. За такие находки наши шутники и прозвали мусорку народным бутиком.
Мы в AdMe.ru обожаем истории о неожиданных подарках судьбы и верим в то, что удача любит смелых. В конце статьи покажем находку на помойке, которую очень ценной, конечно, не назовешь, но уникальной — однозначно.
«Знакомый дворник преподнес гусевский хрусталь. Не спрашивайте, почему люди это выбрасывают»
«Как-то шли со знакомым. Жаловался, что денег нет. Я ему говорю: залезь в помойку, может, что-то найдешь. А он, мол, ну как залезть, это же фу»
«Подхожу к ближайшей помойке, не глядя просовываю руку в перчатке в мусор, нащупываю что-то и достаю рюмочный поднос времен Александра lll. То, что он опешил, — это ясно, но я в тот момент сама дар речи потеряла! Сейчас эта реликвия хранится в частной коллекции».
«Сын пошел играть в футбол. Прибегает через 10 минут, глаза как блюдца: „Мама, у меня укатился мяч за сараи, а там кто-то стул выбросил! А на стуле что-то стоит!“»
«Пошла скептически. Глянула, что к чему, — передумала. В пакете лежал ворох вышитых скатертей, салфеток и накидка на кресло».
«Предмет из народного бутика, который должен быть в музее»
«Это портсигар конца XIX века из кости мамонта. Кстати, краеведческий музей Иркутска мне подтвердил, что это оригинал в единственном экземпляре и он им очень интересен».
Надпись на портсигаре: «Сблизившему нас с Европой Александру Константиновичу Трапезникову».
«Нашла коробочку, а в ней флакончики. Самый сильный запах у „Пируэта“, самый слабый — у „Сливы“»
- Вы нашли клад! За этот набор можно получить очень хорошие деньги. © Юлия Агешина / Facebook
«Вот такой сюрприз преподнесла нам помойка — хлебопечь Panasonic 253 в родной коробке, практически в идеальном состоянии!»
«Выбрасывала мусор, а у контейнеров ящичек небольшой стоит. Открываю, внутри — советские елочные игрушки»
«Так как у меня есть свои, решила продать по умеренной цене. Не прошло и 5 минут, как на меня обрушился град звонков и сообщений. Оказалось, что одна из этих игрушек — слон на шаре —очень редкая и коллекционеры предлагают за нее немаленькие деньги».
«Очень похоже на будуарных кукол начала ХХ века»
«Нашла в темноте в строительном пакете для мусора. Подсветила, а там — его ворсейшество!»
«Пошла гулять с собаками, и ноги сами меня понесли в сторону помойки. В глаза бросился пакет Louis Vuitton. Внутри оказались салатники и супницы Duncan. Все в идеале»
«Тяжелая советская люстра, отлично работает и вписалась в интерьер. Приобретена в народном бутике»
«Смотрю, торчит женское пальто, подумала, может, там тряпки лежат (я в приют для животных беру). Начала тягать мешки, нашла целый пакет всякого добра»
- Это просто подарок! Духи — мечта коллекционера! Стоят дорого, за ними охотятся. © Анжела Олиферц / Facebook
«Иду по двору. Темно. И вижу — соседка торшер тащит. Я сразу все поняла и давай красться за ней до помойки»
«Подхожу и спрашиваю: „А он работает?“ „Да, — говорит дама. — Ну вот не люблю его, а так он бельгийский, и я сейчас абажур принесу“».
«Ваза-фруктовница. Досталась совершенно бесплатно, как вы понимаете»
«Новый собственник освобождал квартиру под ремонт, и рабочие выносили все подряд»
«Провидение направило меня на улицу: ко мне ехали гости и решил их встретить у парадной. Выхватил подсвечник буквально из рук рабочего, иначе бы он полетел в бак».
«Наенотила вот такую консоль. Чудесная, дерево, похоже, сосна, так как очень легкая. Доведу ее до ума, поживет еще»
Настоящий клад для художника: коробка масляных красок
- Чтобы собрать такой ящичек, покупая по нынешним ценам, нужно примерно ₽ 100 тыс. © Андрей Коротаев / Facebook
«Обратила внимание на коробку рядом с контейнерами. Оказалось, что это люстра „Одуванчик“, произведение ереванского завода, 1960-е. Все чашечки целы, хрусталь»
- Вот это находка! Я такие периодически мониторила, хотела себе купить — они дорогущие! Продавцы и по ₽ 15–20 тыс., и по ₽ 40 тыс. продают. А тут и сохран изумительный! © Екатерина Говоркова / Facebook
«Старинные ноты европейских издательств конца XIX — начала XX века»
«Не выдержала и взяла, хотя я только слушатель. Погуглила, это действительно редкие издания и определенный спрос есть».
«Утюг угольный. Очень тяжелый. Найден во время прогулки»
Нож для разрезания конвертов. Кость и серебро 800-й пробы
«Спасибо вам, мои добрые соседи, что выставили на помойку, а не разбили. Какая же красота досталась!»
- Супернаходка! Сейчас подобные мальцовские вазы на ножке без утрат крайне редко можно встретить в продаже и ценник на них немаленький — ₽ 15 тыс. и более. © Marina V. Andreeva / Facebook
«На помойке найдены несколько старых картин, и вот одна из них очень мила моему сердцу. Нарисована маслом на холсте»
Бонус: когда вроде не нужно, но выкидывать жалко
«Решил вывесить его на мусорку. Через час его уже не было. Надеюсь, что нашел хозяина. И стихи, возможно, ему тоже пригодились».
А вам доводилось становиться обладателем ценной вещи даром?