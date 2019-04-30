20+ новых доказательств того, что отцовское воспитание гениально и ужасно одновременно
Папы часто бывают менее строгими и внимательными в воспитании, чем мамы. Зато они отличные выдумщики и приколисты. Ну разве мама нарядит дочь в костюм самосвала на утренник или будет изображать из себя бога грома, когда сверкает молния? Нет, на такое в основном способны только отцы. Возможно, потому что они сами в глубине души остаются мальчишками и с удовольствием возвращаются в детство, играя со своими детьми.
Мы в AdMe.ru обнаружили в интернете массу очень смешных историй и фото о прелестях отцовского воспитания. А в конце вас ждут две трогательные истории о том, что такое быть по-настоящему заботливым папой.
Отцы не ищут сложных путей
Суровые папины шутки
И снова папа просто пошутил!
Жестокое разочарование
«Сегодня я достиг нового уровня как отец. Это было так здорово, что я даже выпил шампанского вместо пива. Хорошие времена впереди, друзья!»
Предприимчивый отец
Папа обещал покататься на санках — папа покатался
Папы бывают невероятно изобретательны
«Сын захотел побыть Канье Уэстом. Я старался как мог»
«Мой сын родился в один день со мной. Я с ужасом осознал, что теперь мне всегда придется делить с ним празднование моего дня рождения!»
Самый добрый папа
«Супергерои, принцессы — это все банально. Моя дочь на празднике была мусоровозом»
Папина магия
Трогательная папина забота
Памятка для пап: как правильно измерять температуру ребенку
Как привить любовь к учебе
Если дитя немного притомилось, папа всегда придет на помощь
Некоторым папам очень трудно угодить
Папа помог как мог
Вся правда о бате
Бонус: «Дочь попросила меня отвезти ее на выпускной на моей патрульной машине. У меня был выходной, и я согласился. Это стоило того — взамен я получил эти нежнейшие объятия»
А вы знаете забавные или трогательные примеры из жизни того, как ведут себя папы? Делитесь в комментариях.
Фото на превью Палата №6 / vk.com