20+ новогодних идей для дома, которые вам немедленно захочется повторить

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До праздников остается совсем чуть-чуть, а это значит, что сейчас самое время снимать с антресолей всевозможные гирлянды и шарики, чтобы приступить наконец к украшению дома. Однако если вам в этом году хочется чего-то эдакого, то эта статья — то, что нужно. Посмотрите, как при помощи ловкости рук и кое-какого реквизита преобразить квартиру быстро, недорого, а главное — незабываемо.

Нам в AdMe.ru особенно понравились совет с веткой и зачарованный лес в коробке. А вам?

Город с подсветкой из бумаги

Как повторить, смотрим здесь.

Огромный рождественский венок

Здесь подробная инструкция.

Новогодние шарики из обрезков ткани

Если у вас осталась лишняя ткань, не спешите ее выбрасывать.

Стильные открытки

Таким образом можно оформить не только открытки, но и пригласительные.

Украшение из палочки и снежинок

Это легко можно повторить своими руками.

Рождественские колокольчики из старого сервиза

Вдохновляемся здесь.

Как обычную ветку сделать волшебной

Эту потрясающую идею подсмотрели здесь.

Альтернатива стеклянным шарам

Здесь можно посмотреть, как сделать такую новогоднюю поделку.

Стильные украшения из бумаги

Смотрим и потом повторяем всей семьей.

Добавим цвета

Как повторить подобное, смотрите здесь.

Оригинальные подсвечники

Здесь подробно все описано.

Держатель для карточек из шишки

Отличная идея для гостей, смотрим здесь.

Креативная елочка (и не надо вытаскивать иголки из ковра)

Креативно и быстро.

Идея для тех, кто не знает, что делать с новогодними открытками

Если у вас завалялось много открыток и фотографий, можно их все разместить на видном месте, как указано здесь.

Очаровательные носочки для мебели

Более подробно здесь (даже есть выкройки).

Как сделать елочку своими руками

Учимся делать, подобнее здесь.

Игрушки из прищепки, сосновой шишки и веревки

Шишки, прищепки и даже веревка могут стать отличной игрушкой.

Сказочный подсвечник из бокалов

Кто устал от простых подсвечников, может повторить такую красоту.

Снеговик-холодильник

Самоклеящаяся бумага и немного фантазии.

Новогодняя рамочка

Какая простая идея, а смотрится сногсшибательно.

Зачарованный лес в коробке

В таких коробках можно разыгрывать целые спектакли.

Костюм для дозатора мыла

Даже в ванной можно сделать рождественское настроение.

Необычный снеговик из аквариумов

Простое и элегантное решение.

Елочка из ложек

Идея, воплощение которой займет время, но оно того стоит.