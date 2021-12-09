20+ ностальгических фото, которые вернут нас во времена, когда мы выпрашивали у друзей «Короля льва» на кассете

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У каждого человека есть свои уникальные воспоминания из детства. Это могут быть определенные предметы, запахи, вкусы. Однако есть некоторые узнаваемые вещи из прошлого, которые объединяют целые поколения. Например, тамагочи, крабик для волос или плетеные из бисера фенечки.

Мы в AdMe.ru решили немного предаться ностальгии и вспомнить вещи, один взгляд на которые мигом возвращает нас в детство.

«Увидел сегодня в магазине и не удержался, купил. На вкус такая же, как из детства»

Детское мерило богатства

Аж олдскулы свело!

— Мой внутренний ребенок прыгает от радости!

— Упаковка выглядит почти так же, как в 90-х!

«Поп-ит моего детства. А также печатная машинка, клавиатура и много-много что еще»

Идеальное украшение

«Отыскал свой старый пейджер»

«Нашла свои сокровища из детства. Кто-то еще хранит такие игрушки из киндера?»

«Перебирала старые семейные фотоальбомы и случайно нашла настоящее сокровище!»

«У меня есть классический компакт-диск с саундтреком из „Криминального чтива“ 1994 года»

А какого цвета был у вас?

Помните, в 90-е были популярны такие забавные тролли?

«Мой первый кассетный плеер Sony из 90-х, и он до сих пор работает»

Рождественская игрушка McDonald’s 1996 года

Как только вы теряли хотя бы один грифель, карандаш становился бесполезным

Держать такую ручку было очень неудобно, но все равно о ней мечтали многие

«iPod середины 2000-х. Думаю, это был подарок семьи в 2005 году. Глядя на картинку, я буквально слышу, как Боно кричит: „Yeah, yeah, yeah!“»

«Моя тетя и ее Фёрби в 1998 году»

«Мой компакт-диск с песнями Эшли Симпсон»

Super Mario Bros. — культовая игра нашего детства

Мало какую детскую не украшали постеры

1997 год. Конкурс от Nuts: надо было собрать все 4 буквы внутри обертки и отправить по почте. Можно было выиграть бандану или даже ролики!