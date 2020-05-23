20+ нежданных гостей, которых неудержимо хочется оставить у себя

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Случайные встречи могут приносить разные эмоции. Но когда в нашем поле зрения неожиданно появляются пушистые и пернатые животинки, то такой момент совсем не хочется упустить, и мы срочно хватаемся за телефон. Именно такими кадрами и поделились пользователи сети.

Коллектив AdMe.ru сидит и высматривает в окно незваных, но желанных визитеров, а вы пока насладитесь фотографиями от тех, кому повезло быстрее.

Только поглядите, кто пришел поздороваться

«Я сантехник. Работал в полости под протекающим душем, и меня поприветствовала вот такая любопытная кошечка»

«Никак не привыкну к жизни в пригороде. Сегодня ястреб прилетел — даже не знаю, кто из нас больше испугался. Бился об окна, еле поймали, накормили мяском и отпустили»

«Гляньте, какого интересного кота встретила»

«Коротко о том, как меня посетила белка на работе»

«Пришла домой, а тут такое. Никто не знает, откуда и как он проник к нам»

«Услышал шум на крыльце. Выглянул посмотреть. В наших краях нет енотов, оленей и другой такой живности. Зато вот конь зашел на огонек»

Пришла поужинать. И не боится же

«Это Леха. Настоящего имени добиться не удалось. Он иногда приходит, орет под дверью, я его впускаю, даю вкусняшек. Потом он бесцеремонно прыгает на кресло, чтобы поспать пару часов и так же молча уходит»

Пришел еж. Разогнал котов. Жрет

«Я думаю, что мы отложим идею с птичьими кормушками до следующей зимы»

«Вот такой вот гость влез в кадр нашего свадебного фотографа, когда он фотографировал кольцо моей жены»

«На даче около дома стоит заброшенная будка, но к ней были протоптаны маленькие тропинки. Когда мы решили посмотреть, кто там, мы увидели его»

«Мы ужинали, и тут на нашей двери появился этот парень»

Забежал на террасу, не мог найти выход. Сильно топал. Было решено напоить его молочком. Вылакал 2 миски

«Просыпаюсь как-то утром от дикого писка, выхожу во двор, а там сидит это чудо и орет во всю глотку»

«Этот котейка сорвал нам пару сегодня»

«Забрался к нам в офис. Цвет менять не соизволил»

«Нашел утром в банке на балконе. Выпустил его. Он начал ползать по столу и все обнюхивать, потом зевнул и завернулся в ухо мягкой игрушки, чтобы подремать»

«2 бездомные кошки проникли в нашу гостевую спальню и обзавелись там потомством из 11 котят»

«Я, жена и очень желанные, хоть и незваные гости на нашей свадьбе»

Вот всем бы такое «наглое вторжение» в личное пространство во время перелета

«Бродячая кошка постоянно ошивалась рядом, с тех пор как мы поставили миску с едой на заднем крыльце. Сегодня она привела с собой гостей»

Если вы вдруг гадали, как выглядит крошечный богомол, то вот вам фото