20 историй о немыслимых клиентах, с которыми сам дьявол не захочет иметь никаких дел
Работа с клиентами кого угодно сделает мизантропом — если только природа не наделила вас пожизненным «запасом» чувства юмора. Эта подборка авторов сообщества «Клиент всегда прав» и сайтов Reddit и Clients From Hell — крик души на весь интернет от людей, которые поспешили написать в своем резюме «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый».
Редакция AdMe.ru, безусловно, сочувствует авторам интернет-историй, но не посмеяться тоже не смогла.
- — Девушка, мне нужен килограмм густой зеленой шпатлевки.
Я даю ему такую.
— Это точно килограмм? А то банка какая-то большая.
— Точно.
— А она точно зеленая?
— Точно.
— А она точно не жидкая?
— Точно.
— Ну я пойду лучше у парней спрошу.
- — Можно мне кофе «3 в 1».
— У нас кофе — 100%-я арабика, варит кофемашина.
— А что, нет «3 в 1»?
— Нет, капучино вас устроит?
— Нет, я хотел нормальный кофе!
И уходит.
- Подруга занимается установкой и обслуживанием кассовых систем. Как-то на следующий день после очередной установки ее вызывают из частной загородной компании с воплями, мол, «после вашей кассы компьютер не пашет, кнопки не работают, программы не пропечатывают цифры». Добираться далеко, но что поделать. Приехала она к ним, включила Num Lock и уехала...
- Получил сегодня на почту:
«Здравствуйте, мы с женихом ищем свадебного фотографа, но есть некоторые детали контракта, которые мы хотели бы согласовать. Мы хотим получить гарантию возврата денег в случае, если мы когда-либо разведемся, так как фотографии нам будут не нужны. Пожалуйста, дайте знать, если у вас тоже есть какие-либо уточнения по контракту. Спасибо!»
- Разрабатывал дизайн флаеров для ежегодного летнего оркестрового концерта. Так как фото размещалось на заднем плане, я выбрал одно из тех, что использовалось раньше. На фото был крошечный пиксельный оркестр, а перед ним что-то напоминающее пиксельного дирижера. Мне сказали, что в оркестре теперь новый дирижер и его нужно вставить вместо старого. Я взывал к логике, но в итоге пришлось заменить одного крошечного дирижера на другого.
После этого мне позвонили с возмущениями: «В составе теперь несколько других музыкантов! Прифотошопьте их тоже!»
- У меня в ветаптеке спрашивали средство для потенции мужчин. Именно мужчин, я уточняла. Одна дама заявила, что ее укусила кошка, и требовала сделать ей вакцину от бешенства. Потом она же пришла еще раз, достала банку со СВОЕЙ мочой и попросила проверить наличие осадка.
- Я профессиональный суши-повар и уже привык, что к нам в ресторан приходят цыпочки, которым не угодишь. Но вчерашняя ситуация просто убила: одна клиентка пожаловалась администратору, что ее суши «недостаточно инстаграмные». Пришлось забрать тарелку и выложить их сердечком.
- Рисую иллюстрации на фрилансе просто в качестве хобби, поэтому цены низкие: $ 20 — за ч/б и $ 35 — за цветной рисунок. Чувак написал, что хочет цветной заказ, но по цене ч/б. На мой отказ заявил, что там просто раскрасить и, если он может сделать это за пять минут, почему я не могу взять за заказ меньше.
- В нашем салоне можно было набить любое тату за $ 100, если работа занимала 45 минут и меньше. Одна клиентка приходила буквально каждую неделю набивать крошечные тату и скоро вся стала напоминать холодильник с кучей магнитов. В каждом понравившемся изображении она постоянно искала скрытый смысл. Она все мечтала, что в один день сможет собрать всю эту рандомную фигню в одно большое осмысленное изображение.
- Мама — консультант в косметическом магазине. Из-за неграмотности некоторых покупателей названия продукции — в частности парфюма — часто коверкаются. Консультанты уже давно наловчились искать парфюм «Диор Дом» (Dior Homme), «Дольки КаббАна» (Dolce & Gabbana) и «Дикий Январь» (DKNY).
Но одна мадам запомнилась навсегда. Она долго истерила на весь магазин, что ей нужны духи «Чемпион Елисей», а «персонал их себе запрятал и отдавать не хочет». Все с матом и угрозами. На попытки уточнить, что за парфюм такой, отвечала по типу: «Флакон стеклянный, коробочка прямоугольная». В конце концов мадам схватила тестер с полки и победно сунула под нос продавцу. Это были Champs-Élysées («Елисейские Поля»).
- «Хочу такой сайт, чтобы я прям такой „вау!“. Чтобы круче, чем у Nokia. Мой бюджет — $ 200».
- Я работаю видеографом. За 19 лет работы самым кошмарным клиентом был риелтор, который постоянно менял условия работы, затягивал платежи, обнулял договоренности и даже заявлял, что его личная камера куда профессиональнее моей.
Наконец мы закончили работу над заказом. Я отправил ему видео за два дня до дедлайна с ожиданием его проверки и подтверждения. Сегодня разговор:
— Знаете что, с меня хватит! Если сегодня же к вечеру вы не вышлете мне готовую работу, я не буду платить.
— Дедлайн был два дня назад. Все отправлено.
— Вы меня слышали.
- Работала на точке «Кофе с собой», напротив стояли банкоматы. Угадайте, кому прилетало, если с ними что-то было не так? Один мужчина, у которого «съело» карту, начал лупить банкомат, а потом наорал на меня за то, что я не слежу за работой банкомата. А некая женщина отчитала за то, что я не оповещаю Сбербанк о нерабочих банкоматах.
- Занимаюсь внутренними продажами для IT-компании. Клиент заказал док-станцию и клавиатуру, а потом позвонил мне с претензией, что не может ничего вывести на экран. Ну, фиг знает, наверное, потому, что он забыл купить к ней компьютер...
- Будни стюардессы:
— Сок: томат, апельсин, яблоко. Вода с газом, без.
— Ррррр.
— Что желаете?
— А что есть?
— Сок: томат, апельсин, яблоко. Вода с газом, без.
— Банановый!
— Только томат, апельсин, яблоко.
— А вишни нет?
— Нет, только томат, апельсин, яблоко.
— Ну тогда апельсин.
Наливаю.
— А, не, лучше томат!
— ...
- Работаю менеджером у одного интернет-провайдера, и сегодня на меня написали жалобу за то, что я отказалась принимать оплату. Все правильно, я действительно отказалась, потому что бабуля хотела купить у нас какие-то стикеры в «Одноклассниках». Мы с коллегой так и не смогли ее вразумить.
- Я однажды работал над веб-сайтом и менял там долбаные цвета часа четыре. В конце концов, я сказал клиенту, что цветовая схема — полный отстой. Он ответил: «Я дальтоник, по мне — хорошо смотрится!»
- Моя бывшая свекровь — глава компьютерного отдела в отделе образования. Однажды она вынуждена была заменить учительский комп, а не просто отправить в ремонт, как обычно, потому что учитель с 25-летним стажем «изгоняла» вирус, поливая комп святой водой.
- Клиент не оплатил счет, и я позвонил ему по номеру, который он мне оставил.
Клиент: «Алло?»
Я: «Алло, я говорю с Джоном?»
Клиент: «Нет».
Я: «А могу поговорить с ним?»
Клиент: «Нет, его сейчас нет, и я не знаю, когда он вернется. Что-нибудь передать?»
Я: «Я перезвоню сам, просто хотел уточнить по поводу счета, который я ему отправил».
Я перезванивал еще раз пять, но Джона все так же не было. В конце концов, я заподозрил неладное и решил начать разговор иначе:
Клиент: «Алло?»
Я: «Здравствуйте, Джон!»
Клиент (тот же голос): «Здравствуйте».
Если у вас есть наболевшие истории о раздражающих клиентах — не сдерживайте себя, комментарии в вашем распоряжении.