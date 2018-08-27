20 историй о немыслимых клиентах, с которыми сам дьявол не захочет иметь никаких дел

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Работа с клиентами кого угодно сделает мизантропом — если только природа не наделила вас пожизненным «запасом» чувства юмора. Эта подборка авторов сообщества «Клиент всегда прав» и сайтов Reddit и Clients From Hell — крик души на весь интернет от людей, которые поспешили написать в своем резюме «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый».