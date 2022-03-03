20 невозмутимых нерях, которые выкидывают такие фортели, что у окружающих дар речи пропадает
Каждый день мы пересекаемся друг с другом, соблюдая определенные правила поведения. Но бывает, что люди по-разному понимают эти правила и не всегда их придерживаются. И в подобных условиях банальная грязная ложка в кафе или торчащие отовсюду носки способны довести нас до стресса.
Мы в AdMe.ru, разбирая истории пользователей сети, даже не предполагали, что люди в реальной жизни могут вести себя подобным образом.
- Жила с молодым человеком, который имел привычку справлять малую нужду в раковину. Поначалу я этого не замечала, но как-то раз застала его на месте преступления. На мой полный негодования вопрос, что за дичь тут происходит, он как ни в чем не бывало ответил, что ему так удобно. Аргументом в пользу этой странной привычки было следующее: смыть можно меньшим объемом воды, не нужно сливать целый бачок. Очень экономно! © ya.pishu / Pikabu
- Дважды в день дама с верхнего этажа вытряхивает коврик своего питомца с балкона. Летом это жесть: жарко, хочется вечером открыть окна и балкон, насладиться прохладой, а тут на тебе — вся шерсть у меня. Балкон застекленный, приходится мыть снаружи чуть ли не каждую неделю. При этом за 5 лет всего 3–5 раз видела, как она собаку выгуливает. © Margo / AdMe
- Однажды с друзьями взяли много мусорных мешков и пошли по набережной, собирая по дороге валяющийся мусор. Шли около часа, пока не наполнили все мешки. Довольные, что очистили хотя бы малую часть любимого города, пошли в кафе. Когда возвращались той же дорогой через несколько часов, чуть не расплакались. Было так же грязно, будто мы и не убирали ничего! © Подслушано / VK
- Муж приходил домой и оставлял свою одежду там, где он ее снял. Просила, чтобы он складывал все на свои места, потому что уборка после полного рабочего дня выматывала. Однажды меня это достало, я собрала все его разбросанные вещи, сложила в огромный мешок и выбросила в мусорное ведро. На следующее утро он не мог найти свою одежду. Я сказала, что, поскольку он меня не услышал, я решила, что эта одежда ему больше не нужна, и выбросила ее. © Elgrit B. Russell / Quora
- Я стояла на остановке. Подошел подросток и бросил пустую банку из-под газировки на траву возле местной поликлиники. Я спросила его, собирается ли он оставить ее там. Затем подскочил его отец и начал на меня ругаться, говоря, чтобы я занималась своими делами, а его ребенок может делать все, что ему хочется. Остальная часть улицы стояла и таращилась. © Carol Katrawitz / Quora
- Подъезды убираем сами — каждый свой этаж. На площадке 4 квартиры, дежурим по неделе. Получается, 1 раз в месяц нужно помыть этот чертов подъезд. 10 минут на все достаточно. Когда наступает моя очередь, мою свой этаж и 1-й, потому что на 1-м живут люди, которые годами не убираются. Хотя все молодые и дееспособные. © Подслушано / Ideer
- Горнолыжный курорт. Пищевые отходы местные жители выбрасывают возле домов, выливают помои. Мусорные баки без крышек, коровы и другой скот в свободном выгуле разносят эти баки. Кучи мусора по ущельям, по склонам, горным речкам. Несколько раз в год пытаемся устраивать субботники, но это все как слону дробина. © ushba / AdMe
- Иду домой, чувствую тухлый запах в подъезде. Увидел 2 пакета на лестнице, сообщил управляющей компании. Утром открываю дверь: 2 пакета напротив моей двери. Написал в чат, что мусор в подъезде и вечером будет перерыт в поисках фамилии на чеках. И началось: уберите, вам что, сложно, зачем в чат писать; УК мусор не убирает, вы за это не платите; фу, вы будете в мусоре ковыряться. И так далее. Сижу и думаю, что не так. © Harent / Pikabu
- Моя подруга разбрасывает одежду повсюду, на полу обертки от еды, никогда не сполоснет душ после того, как помоется, оставляет грязные тарелки на кухне. Если я попрошу ее вынести мусор, приготовить еду, пропылесосить и так далее, то получу: «Почему ты не можешь этого сделать?» Или закатывание глаз и натянутое: «Да хватит ныть...» Хочется наорать на нее, ведь ей почти 30 и она не должна вести себя как ребенок. Но это ни к чему не приведет. © joclappa / Reddit
- Жила в общаге с одной дамочкой. У нее была ужасная привычка замачивать грязное белье в тазике, и этот натюрморт мог стоять от 2 дней до недели. В один прекрасный день мое терпение лопнуло. Когда она обнималась со своим очередным Ромео на лавочке под окнами, я с криком: «Светка, лови привет!» — выплеснула таз с изрядно затухшими трусишками прямо под ноги офигевшей Светы. Больше она так не делала. © Подслушано / VK
- В детстве с бабушкой ходили в гости к ее подруге. Однажды обедали у нее. Борщ, что мы не доели, она слила назад в общую кастрюлю. Больше у нее в гостях ничего, кроме конфет, не ел. Да и у остальных бабулек предпочитал отказываться от первых блюд. © MUfan777 / Pikabu
- Делила комнату с одной ленивой девушкой. Она не убирала за собой, не мыла посуду. Состряпает себе что-нибудь и оставляет кухню в беспорядке, а следующие пару дней ест вне дома. И мне приходилось сначала ликвидировать весь этот бардак, а потом уже готовить. © newbieperson / Reddit
- Многие люди в продуктовых магазинах хватают горсть вишен, едят и выплевывают косточки на пол и на полки. Это отвратительно, когда спустя время мы обнаруживаем при перестановке прилавков, что все это присохло. Проработал там 4 года. © blueshyperson / Reddit
- Была у знакомой, и она делала при мне торт «Графские развалины». Коржи ломаются кусками, затем все поливается шоколадным кремом. Она перемешивала этот крем, потом смачно облизала ложку и дальше продолжила мешать и поливать. Я мало у кого ем, но сколько бы раз они при мне ни готовили, такого я не видела. © orualglome / Pikabu
- Однажды шла я с ночной смены домой. Иду, наслаждаюсь отличной погодой, пением птиц. Подхожу к подъезду, и тут прямо перед моим носом приземляется банка из-под шпрот. Хорошо, что хотя бы не на голову, но капельки масла от шпрот на меня попали. Бросавшему шпроты из окна хотелось задать взбучку, но увы! Сложно вычислить в 15-этажном доме, из какой квартиры это выкинули. © Жаннета Василькова / AdMe
- Моя подруга — шикарная блондинка, модель, ноги от ушей, губы свои, как у Джоли, мини, каблуки. Мужики в восторге. А дома грязь: в носках пройдешь — черные, пахнет кошками, в ванной на стиралке вечно полный таз грязных трусов и лифчиков. Постель не меняет по полгода и валяется в уличной одежде прямо на ней, посуду не моет неделями, одежду не стирает месяцами, черную — никогда. Ржу, когда думаю: если бы мужики знали, чего они хотят. © Подслушано / VK
- Моя сестра так долго держала миску с хлопьями в молоке в своей спальне, что все это стало похожим на йогурт. Однажды я спросила, когда она в последний раз стирала простыни, а она даже не помнила. © EdenTrails23 / Reddit
- Всплывает каждый раз воспоминание о новогодних праздниках у родственников жены. Поедание салата из большой кастрюли прямо над ней, крошки изо рта падают прямиком туда. Кажется, никого, кроме меня, это не раздражает. Племянники лезут пальцами в общую еду, выковыривают из торта розочки. Кипяченая вода в банке — надо попить прямо из банки, а потом водой из этой банки всем разбавляют чай. © Stim213 / Pikabu
- Я живу с этим каждый день. Одежда на полу. Крошки сметает на пол или оставляет на салфетке. Кофейная гуща повсюду. Выносит не весь мусор из ванной и туалета. Руки сполоснет, но с мылом не моет. Я могла бы продолжать и продолжать. © Jeri Whooley / Quora
- Заезжал как-то к знакомой в гости, частный дом у нее. Возилась она в огороде, вся грязная, руки-ноги в земле. Решили чаю попить, и тут она задирает ногу, ставит ее в кухонную раковину и моет губкой для посуды. Я в шоке, а она в раковине. Излишне говорить, что чай пить я отказался. © Подслушано / VK
А вам доводилось сталкиваться с возмутительным поведением окружающих? Что раздражало больше всего?
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