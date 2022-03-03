20 невозмутимых нерях, которые выкидывают такие фортели, что у окружающих дар речи пропадает

Каждый день мы пересекаемся друг с другом, соблюдая определенные правила поведения. Но бывает, что люди по-разному понимают эти правила и не всегда их придерживаются. И в подобных условиях банальная грязная ложка в кафе или торчащие отовсюду носки способны довести нас до стресса.