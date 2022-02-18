20+ невезучих людей, которые на личном примере убедились в том, что между ожиданием и реальностью может лежать пропасть

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Жизнь полна сюрпризов, и, увы, не всегда приятных. Порой мы сталкиваемся с вещами, которые никак не предполагали увидеть, и попадаем в непредвиденные ситуации. Хотя ожидали совсем другого. Например, заказанный в интернете товар оказывается сплошным разочарованием или купленный продукт совершенно не соответствует заманчивой картинке на упаковке.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем людям, чьи ожидания были вдребезги разбиты о суровую реальность.

«Мама заказала плюшевого мишку для новорожденного ребенка моего брата. Теперь я боюсь за малыша»

Этот Губка Боб — мечта стоматолога и окулиста

«Думал, что мне повезло, когда нашел эту купюру во время прогулки с собакой»

«Бутафория».

Так выглядит разбитое сердце

«Вот такой маникюр мне сделали. Я заплатила за него $ 45»

Пицца с пеперони на картинке выглядела куда аппетитнее

Пончики с клубничным джемом

«Вчера сделала микроблейдинг. Я просто хотела естественные прямые брови с мягким омбре, а получила вот это»

Похоже, его переехал трактор

«Упаковка была нормального размера, но затем я выкрутила помаду»

«Я заплатил за 32 см пиццы, а не за неполные 29 см»

Внезапно

«Что получили в качестве сувенира остальные vs что получил я»

«Мы с женой попробовали сделать пряничную карусель. Можно с уверенностью сказать, что выглядит не очень»

Вообще-то это микс из овощей

Это должны были быть пончики

Куриные наггетсы с рисом или рис с наггетсами?

Вы тоже не видите шоколада?

Вот что бывает, когда заказываешь пиццу из ресторана с рейтингом 0

Р — разочарование

Это даже не похоже на макароны