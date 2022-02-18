20+ невезучих людей, которые на личном примере убедились в том, что между ожиданием и реальностью может лежать пропасть
Жизнь полна сюрпризов, и, увы, не всегда приятных. Порой мы сталкиваемся с вещами, которые никак не предполагали увидеть, и попадаем в непредвиденные ситуации. Хотя ожидали совсем другого. Например, заказанный в интернете товар оказывается сплошным разочарованием или купленный продукт совершенно не соответствует заманчивой картинке на упаковке.
Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем людям, чьи ожидания были вдребезги разбиты о суровую реальность.
«Мама заказала плюшевого мишку для новорожденного ребенка моего брата. Теперь я боюсь за малыша»
Этот Губка Боб — мечта стоматолога и окулиста
«Думал, что мне повезло, когда нашел эту купюру во время прогулки с собакой»
«Бутафория».
Так выглядит разбитое сердце
«Вот такой маникюр мне сделали. Я заплатила за него $ 45»
Пицца с пеперони на картинке выглядела куда аппетитнее
Пончики с клубничным джемом
«Вчера сделала микроблейдинг. Я просто хотела естественные прямые брови с мягким омбре, а получила вот это»
Похоже, его переехал трактор
«Упаковка была нормального размера, но затем я выкрутила помаду»
«Я заплатил за 32 см пиццы, а не за неполные 29 см»
Внезапно
«Что получили в качестве сувенира остальные vs что получил я»
«Мы с женой попробовали сделать пряничную карусель. Можно с уверенностью сказать, что выглядит не очень»
Вообще-то это микс из овощей
Это должны были быть пончики
Куриные наггетсы с рисом или рис с наггетсами?
Вы тоже не видите шоколада?
Вот что бывает, когда заказываешь пиццу из ресторана с рейтингом 0
Р — разочарование
Это даже не похоже на макароны
А вы попадали в неприятные ситуации, когда ваши ожидания не оправдались?
Фото на превью jendrax2006 / Reddit
Поделиться этой статьёй