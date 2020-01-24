20+ невест надели свадебные платья своих мам и бабушек и нисколько об этом не пожалели

21 2 11 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть что-то очень душевное в том, чтобы надеть наряд своей мамы на собственную свадьбу. И это не лишает невесту стиля, ведь многие платья прошлого отлично вписываются в современный модный образ. Некоторые невесты перешивают и преображают семейные реликвии, другие используют только часть наряда для нового образа, третьи же оставляют все как есть.

Мы в AdMe.ru уверены, что свадебное платье мамы и бабушки — это не просто винтажная вещь. Это память сердца, которая сильнее времени.

«Я оставила мамино платье как есть, без изменений, и мне нравится смотреть и сравнивать фото с наших свадеб»

«Мы с мамой в одном и том же платье с разницей в 22 года. На мне то же ожерелье, даже наши букеты похожи»

«Я надела мамино свадебное платье... 37 лет спустя»

«Вот фотография в наряде моей бабушки»

«Мы с сестрой всех удивили, надев эти платья — семейные реликвии. Я в свадебном платье нашей матери, а моя сестра в свадебном платье нашей бабушки 1949 года»

«Моя бабушка сшила свадебное платье моей маме, а я немного изменила его для моей свадьбы. Вот фото для сравнения и бонусная картинка с вуалью»

«Воспоминания. Мамино платье»

«Я надела подвенечное платье моей мамы. Бабушка помогла переделать его, сделав чуть более открытым»

«Итак, я в подвенечном наряде моей мамы и уже нашла дизайнера, который в будущем сделает из него платье моей мечты»

«Это свадебное платье моей мамы, немного переделанное в мой очень нетрадиционный наряд — голографическое платье из спандекса»

«Я превратила свадебное облачение моей бабушки и мамы в платье моей мечты!»

«Не каждый может носить свадебное платье своей мамы, но можно с уверенностью сказать, что я выглядела не так красиво, как она»

«39 лет спустя я надела его. И, должна сказать, у родителей был хороший вкус»

«Мама предложила мне надеть ее свадебное платье. Я испугалась гигантских пышных рукавов, но, примерив, поняла, что оно может стать платьем моей мечты»

«Через несколько дней после нашей помолвки мама одолжила мне свое платье. Я считаю это благословением. Родители 30 лет вместе, и я верю, что оно принесет мне удачу»

«Подвенечное платье моей бабушки»

«Вырез был добавлен швеей, и сделан он из кружева cо свадебного платья моей мамы»

«В 1940 году моя двоюродная сестра сшила это платье для своей свадьбы. Я не буду его менять и рада быть шестой женщиной в семье, которая наденет его»

«Мама хранила свое платье в течение 37 лет, а еще раньше, в 1948 году, оно было свадебным нарядом бабушки. Я немного перешила его, потому что хотела наряд принцессы»

«Было свадебным платьем моей мамы в 1988 году, а стало моей фатой»

«Cвадебное платье моей бабушки, 1956 год. Удивительно, но идеально подходит!»

«Я вышла замуж в платье моей мамы, которой больше с нами нет, в память о ней»

Бабушка на свадьбе в 1959 году, мама 25 лет спустя и дочь еще через 25 лет надели одно и то же свадебное платье

А как вам идея надеть подвенечное платье бабушки или мамы на свадьбу? Или вы считаете, что такая вещь в любом случае будет выглядеть устаревшей?