20+ невест надели свадебные платья своих мам и бабушек и нисколько об этом не пожалели
Есть что-то очень душевное в том, чтобы надеть наряд своей мамы на собственную свадьбу. И это не лишает невесту стиля, ведь многие платья прошлого отлично вписываются в современный модный образ. Некоторые невесты перешивают и преображают семейные реликвии, другие используют только часть наряда для нового образа, третьи же оставляют все как есть.
Мы в AdMe.ru уверены, что свадебное платье мамы и бабушки — это не просто винтажная вещь. Это память сердца, которая сильнее времени.
«Я оставила мамино платье как есть, без изменений, и мне нравится смотреть и сравнивать фото с наших свадеб»
«Мы с мамой в одном и том же платье с разницей в 22 года. На мне то же ожерелье, даже наши букеты похожи»
«Я надела мамино свадебное платье... 37 лет спустя»
«Вот фотография в наряде моей бабушки»
«Мы с сестрой всех удивили, надев эти платья — семейные реликвии. Я в свадебном платье нашей матери, а моя сестра в свадебном платье нашей бабушки 1949 года»
«Моя бабушка сшила свадебное платье моей маме, а я немного изменила его для моей свадьбы. Вот фото для сравнения и бонусная картинка с вуалью»
«Воспоминания. Мамино платье»
«Я надела подвенечное платье моей мамы. Бабушка помогла переделать его, сделав чуть более открытым»
«Итак, я в подвенечном наряде моей мамы и уже нашла дизайнера, который в будущем сделает из него платье моей мечты»
«Это свадебное платье моей мамы, немного переделанное в мой очень нетрадиционный наряд — голографическое платье из спандекса»
«Я превратила свадебное облачение моей бабушки и мамы в платье моей мечты!»
«Не каждый может носить свадебное платье своей мамы, но можно с уверенностью сказать, что я выглядела не так красиво, как она»
«39 лет спустя я надела его. И, должна сказать, у родителей был хороший вкус»
«Мама предложила мне надеть ее свадебное платье. Я испугалась гигантских пышных рукавов, но, примерив, поняла, что оно может стать платьем моей мечты»
«Через несколько дней после нашей помолвки мама одолжила мне свое платье. Я считаю это благословением. Родители 30 лет вместе, и я верю, что оно принесет мне удачу»
«Подвенечное платье моей бабушки»
«Вырез был добавлен швеей, и сделан он из кружева cо свадебного платья моей мамы»
«В 1940 году моя двоюродная сестра сшила это платье для своей свадьбы. Я не буду его менять и рада быть шестой женщиной в семье, которая наденет его»
«Мама хранила свое платье в течение 37 лет, а еще раньше, в 1948 году, оно было свадебным нарядом бабушки. Я немного перешила его, потому что хотела наряд принцессы»
«Было свадебным платьем моей мамы в 1988 году, а стало моей фатой»
«Cвадебное платье моей бабушки, 1956 год. Удивительно, но идеально подходит!»
«Я вышла замуж в платье моей мамы, которой больше с нами нет, в память о ней»
Бабушка на свадьбе в 1959 году, мама 25 лет спустя и дочь еще через 25 лет надели одно и то же свадебное платье
А как вам идея надеть подвенечное платье бабушки или мамы на свадьбу? Или вы считаете, что такая вещь в любом случае будет выглядеть устаревшей?
Фото на превью evelyncormier / instagram