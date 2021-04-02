20+ неудачных свиданий, которым не удалось остаться тайной благодаря наблюдательным официантам

Это было на День святого Валентина. Казалось, свидание идет отлично, они прекрасно общались, в диалоге не было пауз — в общем, неплохо проводили время. Чуть позже краем уха я услышал реплику джентльмена: «Очевидно, вы еще не замужем?» На что девушка ответила: «Вообще-то замужем». Тишина повисла в воздухе. Они провели в ресторане еще час, до закрытия, но притихли и почти не общались. © WhatOnceWas396 / Reddit

Работал барменом и однажды наблюдал, как парень позвал друга на свое свидание с девушкой. Сначала минут 30 между парочкой было явное напряжение. Потом заявился товарищ и начал непринужденно болтать с незадачливым Ромео. Все это время девушка была вынуждена копаться в телефоне, а после того, как поела, заказала такси. Друзья сидели у нас до закрытия. Жаль девушку, но тогда я видел пример настоящей дружбы. © Thenegativeone10 / Reddit