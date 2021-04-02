20+ неудачных свиданий, которым не удалось остаться тайной благодаря наблюдательным официантам
Работа официанта — нечто большее, чем подача аппетитных блюд и получение чаевых. Иногда можно ненароком услышать весьма занятные диалоги и наблюдать комичные ситуации. В треде на Reddit работники заведений общепита вспомнили самые странные и неловкие свидания, которым они были свидетелями.
Мы в AdMe.ru с замиранием сердца читали истории, достойные если не полного метра, то короткометражки уж точно.
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Пара прошла к столику. Все это время молодой человек оживленно беседовал по телефону, обсуждал свидание и параллельно делал заказ. Ничто не предвещало того, что парень положит трубку. Вскоре девушка подошла ко мне, оплатила половину счета и попросила собрать еду с собой. Когда я принес парню блюдо, тот поинтересовался, где же избранница. Он был уверен, что спутница просто отошла припудрить носик. © newguy1787 / Reddit
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Наблюдала занятный диалог пары средних лет. Мужчина около получаса рассказывал о любимых машинах, их преимуществах и проблемах в обслуживании. Притих, только когда я принесла заказ. Женщина, улучив минутку, вставила: «А я люблю бабочек!» Возникла неловкая пауза, после которой мужчина продолжил монолог об авто, и так до самого десерта. Как ни странно, они приходили еще пару раз. © Sweetholymary / Reddit
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Некоторое время работал в элитном ресторане. В первую смену пришла женщина лет 40–50 с высоким смуглым красавцем не старше 30 и всячески показывала спутнику свою властную натуру. Она заказала блюдо из очень редкого тунца, а до этого отправила назад на кухню 4 блюда (все были хорошо приготовлены). Забираю счет, кавалера след простыл. Дама извинилась и попросила убрать из чека тунца, чего мы, естественно, делать не стали. На следующий день она оставила гневный отзыв на страничке ресторана в соцсети. Босс распечатал и повесил на стену. © IDKimjusttheintern / Reddit
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Работала в заведении, где около 50 % посетителей — парочки из тиндера. Как-то раз двое парней сидели за разными столиками вдоль стены и поглядывали в сторону двери. Наконец в зал зашла девушка, подсела к ближайшему и начала мило болтать. Через 5 минут подошел второй, поздоровался и сказал, что эта дама должна была встретиться с ним. Та сконфузилась, но быстренько пересела. Через пару минут пришла другая девушка, села на освободившееся место, а ее спутник тут же сообщил о забавном происшествии. © frankylovee / Reddit
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Однажды у парочки было свидание во время моей смены. После закусок у парня скрутило живот, бедолага всю ночь бегал по нужде. Тогда в ресторане было всего несколько человек, и они хохотали каждый раз, когда тот поднимался из-за стола. Было очень жаль парнишку. © RAM_592 / Reddit
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В субботу вечером в стейк-хаус пришел парень, который не бронировал столик, и сказал, что сделает предложение девушке. Место нашлось только у туалета. И когда он опустился на одно колено, нервно оглядываясь по сторонам, никто этого не заметил. Несчастные жених и невеста продолжали ждать, пока гости обратят внимание и захлопают, но напрасно. Девушка сказала «да», хотя выглядела разочарованной. Через год они вернулись отметить день свадьбы, правда, на этот раз забронировали столик. © sophiegitt / Reddit
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У нас в азиатском ресторане была постоянная посетительница, которая раз в несколько недель приходила с разными мужчинами. Заказывала гигантскую порцию одного и того же блюда, уплетала за один присест с помощью палочек, а в конце трапезы просила ложку, чтобы съесть бульон. Всякий раз парни удивленно таращили глаза. Лишь один ухажер последовал ее примеру: следующую порцию они разделили пополам. Так хотелось, чтобы эти двое были вместе. Но вскоре она привела очередного парня. © themerrypaek / Reddit
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Работала бариста в кофейне. Раковина была расположена не совсем удачно: во время мытья посуды работник неизменно оказывался лицом к лицу с гостем. Столик напротив раковины почему-то обожали парочки. Однажды здесь было свидание у моего товарища. Тот немного поболтал со мной, а потом переключился на девушку. Но мне нужно было еще домыть посуду... Чертовски неудобно! © maybemaggot / Reddit
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Подростком подрабатывал в мексиканском ресторане. Однажды к нам пришла пара на первое свидание. Они сидели и неловко молчали, было больно смотреть. В какой-то момент девушка попросила еще чая. Я случайно опрокинул на нее весь кувшин. Блузка, юбка — сладкий липкий чай был везде! Принес тысячу извинений и кучу салфеток. Она привела себя в порядок, и вдруг эти двое заговорили, принялись есть. А еще наконец-то стали смотреть друг на друга с интересом. Через час вышли из ресторана держась за руки, оставили самые щедрые чаевые. Вот как досадная оплошность превратила худшее свидание в лучшее. © AmishTechno / Reddit
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Это было на День святого Валентина. Казалось, свидание идет отлично, они прекрасно общались, в диалоге не было пауз — в общем, неплохо проводили время. Чуть позже краем уха я услышал реплику джентльмена: «Очевидно, вы еще не замужем?» На что девушка ответила: «Вообще-то замужем». Тишина повисла в воздухе. Они провели в ресторане еще час, до закрытия, но притихли и почти не общались. © WhatOnceWas396 / Reddit
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Работал барменом и однажды наблюдал, как парень позвал друга на свое свидание с девушкой. Сначала минут 30 между парочкой было явное напряжение. Потом заявился товарищ и начал непринужденно болтать с незадачливым Ромео. Все это время девушка была вынуждена копаться в телефоне, а после того, как поела, заказала такси. Друзья сидели у нас до закрытия. Жаль девушку, но тогда я видел пример настоящей дружбы. © Thenegativeone10 / Reddit
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Как-то раз в мою смену пришла шикарная женщина и явно скучала в ожидании. Поэтому немного поболтал с ней. Умная, с хорошим чувством юмора, она пришла на свидание вслепую. Тогда я подумал: «Как можно заставлять ждать такую даму?» Через некоторое время пришел кавалер, забрался прямо на стол и спросил у посетителей, должна ли женщина простить его. Гости проигнорировали вопрос. Потом он удалился в уборную, а я предложил обслужить гостью за счет заведения. Вскоре горе-ухажер вернулся, и они отправились ужинать в другое место. Обидно, что ему все сошло с рук. © imk / Reddit
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Работала официанткой в стейк-хаусе. Один мужчина приходил каждые выходные, иногда с дамой. Однажды он пропустил несколько недель, но как-то в воскресенье вернулся в компании новой подруги. Вижу его и здороваюсь: «Привет, давно не виделись!» Спутница просто испепелила нас взглядом. Они не разговаривали до конца ужина, а я осталась без чаевых. © Boring-Jicama / Reddit
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Как-то раз девушка при мне заявила мужчине, с которым пришла: «Может быть, вам двоим стоит сходить на свидание?» Э нет, дорогуша, моя работа — обслужить ваш столик. © borkaline / Reddit
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Первое свидание в элитном заведении, весьма любезный молодой человек сделал хороший заказ. Вдруг у девушки звонит телефон: на том конце провода — подруга, которая только что рассталась с возлюбленным. Через несколько минут в зале появляется плачущее существо, девушка заказывает еще напитков. Парень отлучается в туалет, а недавно брошенная гостья беспокоится по поводу высоких цен в меню. На что подруга ляпнула: «Бери все что хочешь, я больше никогда не увижу этого неудачника». Рассказал об этом парню и вывел его через черный ход, получив $ 100 на чай. К ночи до дам дошло, что «неудачник» не вернется, не купит угощение и не оплатит счет. Пришлось ждать закрытия и уезжать голодными на такси. © kelpat14 / Reddit
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Дело было в канадском ресторанчике. Заходит заграничная пара, у мужчины в руках iPhone, который на тот момент нельзя было найти в Канаде. Парень за соседним столиком оказался настолько впечатлен, что начал живо обсуждать с иностранцем гаджет. Ну а дама чуть погодя встала и вышла из заведения, ничего не сказав. © ThePalerKing / Reddit
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История про нашего бармена. В тот вечер нас посетила странная парочка. Парень пытался произвести впечатление, отпуская дурацкие шуточки. Девушка притворялась, что это смешно, втайне надеясь, что свидание скоро закончится. Под утро она сказала, что закажет такси домой, ее дико смущенный визави уехал один. Предприимчивая же мадам сделала еще один заказ и попросила телефончик бармена. © BigFuturology / Reddit
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Обслуживал пару на первом свидании. Барышня была не в восторге от потенциального ухажера, так что все закончилось довольно быстро. Тем не менее мужчина оплатил счет и оставил 5 % на чай. На другой день зашла та женщина, сказала, что огорчена размером чаевых, и протянула $ 20. © Vomiting_Winter / Reddit
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К нам пришла миловидная 20-летняя девушка и попросила настольную игру для двоих. Через 30 минут, уже не столь воодушевленная, взяла настолку, в которую можно играть в одиночестве. Парень опоздал на 2 часа, был несколько груб и даже не заплатил. Барышня думала, что настольные игры — забавная идея для первого свидания, но кавалер не проявлял интереса ни к играм, ни к ней. Жаль, ведь она казалась неплохой девушкой и позже не раз приходила с друзьями. © Grog_Bear / Reddit
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В канун Нового года работал барменом. Молодой парень облился напитком и поспешил в уборную. Вернувшись, он неожиданно показал спутнице инстаграм-профиль экс-подружки со словами: «Как думаешь, ты круче?» Девушка пыталась замять тему, но безуспешно. «Я думаю, ты лучше, но почему не можешь сказать это сама?» — не унимался он. В 2 часа ночи девушка оказалась одна на улице и в слезах. Она ждала, пока за ней приедет мама. © 5oclocksunshine/ / Reddit
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Работала в заведении, где подавали бургеры. Зашла пара, выбрала столик. В ходе короткой беседы выяснилось, что женщина вегетарианка. Оба неловко пошли в сторону выхода. Занавес. © tebowthecat / Reddit
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Самая нелепая история связана с женщиной, которая была не в меру требовательной, к тому же грубой, но только когда ее спутник отлучался. Я принес еду и слезно извинялся. Видимо, все было написано на моем лице: парень с ужасом посмотрел на даму, спросил, что произошло, и вскоре ретировался. © geologyrocks98 / Reddit
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Помню, к нам зашла дама и объяснила, что ждет мужчину, описала его наружность. Примерно через 10 минут тот появился. Женщина резко сказала: «Я знала это!» После чего визави, кажется, испугался. Я взял заказ, а когда вернулся, странной парочки уже не было. Владелица заведения рассказала, что тут произошел жаркий спор. По-видимому, дама была замужем, а мужчина женат на ее кузине. Эти двое переписывались на сайте знакомств. До сих пор не знаю, решили они быть вместе или просто прекратили общение. © Hazmatt40oz / Reddit
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Несколько лет назад работал в кафе. Одна женщина частенько заходила на чашечку чая. Однажды у нее было свидание. В его чашке — кофе, в ее — чай и 12 пакетиков сахара. За 2 часа я услышал голос этого мужчины лишь раз — когда он назвал имя. © borkq / Reddit
Каким было самое неловкое свидание, которое вам приходилось наблюдать? Или, может быть, вы сами попадали в такую ситуацию?