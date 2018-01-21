20 неудачных панорамных снимков, которые внезапно оказались шедеврами

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Крутые и необычные снимки могут получиться совершенно случайно. Например, с помощью режима панорамы. AdMe.ru собрал 20 панорамных фотографий, которые, с одной стороны, легко можно назвать неудачными, но с другой — шедеврами. Пускай и абсурдными. Но зато в отсутствии изюминки их точно не обвинишь.

«Я сделал несколько снимков, и вот какую панораму мне предложил Google»

«Никогда не делайте панораму рядом с движущейся козой»

Что-то определенно пошло не так

«Моя камера решила сделать вертикальную панораму. Я не стал ей препятствовать, и получился действительно крутой снимок»

У панорамы есть свое мнение о вашей фигуре

И, скорее всего, вам оно не понравится

Частенько она пренебрегает законами физики

«Мой пес внезапно оказался Цербером»

«Сын сделал не самую удачную панораму»

«Жена просто хотела сделать панорамный снимок своего отца на фоне гавайского пейзажа. Получилось немного не так, как она ожидала»

«Гусеницы» — тоже частое явление в панорамах

Снимать панораму кота — не лучшая идея

«Моя тетя никак не могла разобраться, как сделать панораму в ее телефоне. В итоге получился настоящий шедевр. Фото сделано у Ниагарского водопада»

«Друг выбрал идеальный момент, чтобы влезть в кадр»

«Не самая удачная фотография моей девушки»

«Мой друг учится в Лондоне. Кажется, он не очень хорош в съемке панорам»

«Одна из причин, по которой я больше не снимаю панораму со своей собакой в кадре»

Выглядит довольно пугающе

Такие фотографии — настоящая находка для тех, кому в жизни не хватает сюра

Просто еще одна «испорченная» панорама

А у вас бывали такие «неудачные» панорамные снимки? Делимся в комментариях!