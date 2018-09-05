20+ неудачных фотографий, которые стали гораздо круче благодаря случайности

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Не всегда все в жизни идет по четкому плану, и фотосъемки это тоже касается. Бывает, что благодаря одной маленькой случайности обычный снимок превращается в самую настоящую фотобомбу, а виновниками этого становятся наши друзья, питомцы или даже мировые знаменитости. В конце концов, кто не хотел бы иметь в своем архиве общее фото с Николасом Кейджем, даже если сам актер об этом не подозревает?

AdMe.ru нашел фотодоказательства того, что иногда сама судьба помогает нам создавать шедевры.

1. Игуана решила улучшить это фото в самый нужный момент

2. Какой-то парень испортил фото ламантину

3. Красивый снимок на набережной, который улучшила сама природа

4. Пожалуй, в Рио просто нельзя сделать более удачное фото

5. Концентрация положительных эмоций на этом снимке зашкаливает

6. Это мог быть очередной идеальный кадр со свадебной фотосессии, но нет

7. «Отмечали в ресторане мой день рождения. Один из лучших подарков — фотобомба от Николаса Кейджа»

8. Искренний смех даже серьезную фотографию делает легкой и непринужденной

9. Это мог быть крутой подводный снимок, но у рыбы возникла идея получше

10. «Хотел сфотографировать их втроем, но неожиданный кусь привел к настоящей драме»

11. «Это могла быть обычная фотография попугая, но собака решила привнести в нее нотку неожиданности»

12. «Я гулял, и эта птица села мне на голову. Хотел это сфотографировать, но в ее планы это не входило. И все-таки у меня получился крутой кадр»

13. «Это прыгучее чудо все еще позади меня?»

14. Так выглядит ревность в чистом виде

15. Когда хотел просто съесть мороженку, а получилось крутое фото чайки

16. Все самое милое всегда должно быть на первом плане

17. На отдыхе нужно быть готовым к тому, что твое фото улучшит кто-то очень экзотический

18. «Она просто села мне на плечо»

19. Тот неловкий момент, когда просишь прохожего сфотографировать тебя с женой

20. Хорошее фото. Все трое на нем прекрасны

21. Фотобомбы старше, чем мы думали

Бонус: если и портить фото лучшему другу, то только так

А вам когда-нибудь портили фото, да так, что оно становилось маленьким шедевром?