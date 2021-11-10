20 владельцев жилья, которые наглядно подтверждают правило: «Мой дом — делаю что хочу»

Сделать свое жилище по-настоящему уютным и комфортным — задача непростая. Большинство из нас стараются придерживаться классических приемов в дизайне интерьера. Однако некоторые люди разрывают шаблоны и превращают свой дом в нечто нестандартное, такое, что многим даже представить сложно.

Мы в AdMe.ru на примере некоторых пользователей сети убедились, что не все ведутся на глянцевые каталоги, а обустраивают дом по велению души. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что «первое жилье» может быть проще, чем кажется.

1. «Когда я спросил у мастера: „А вы сделали потайную комнату?“ — он ответил: „Сдвиньте книжную полку, и откроется маленькая комнатка специально для вас“»

2. «Мой винтажный уголок в подвале»

3. Главное — тепло и уют своего дома, а где — неважно

Вы что, переехали в раздевалку? В любом случае это ваше пространство, поздравляю! © GODARTEEST / Twitter

4. «Самая уютная комната в моем доме»

5. «Наше уютное гнездышко в Джорджии. Мы хотели бы показать вам наш дом»

6. «Балкон в нашей квартире. И нет, ничего не промокнет. Только один раз во время шторма нам пришлось кое-что занести внутрь»

7. «Отдых после дождя на острове Ванкувер»

8. «Вот мой уютный уголок в стиле 70-х»

9. «Мой секрет — много света и постоянный график полива растений. Советы по декору: не покупайте вещи импульсивно»

10. «Пишу рассказы уже несколько лет, вот как это происходит. Да, и цвет, и расположение стикеров имеют значение»

11. «Моя уютная комната. Думаю, что она наконец-то стала идеальной»

Вам не нужен сосед по комнате? © ProfCatWhisperer / Reddit

12. «Моя комната, заполненная растениями»

Это рай. Вы живете на небесах. © Wolfdreama / Reddit

13. «Купили этот дом в октябре 2020 года. Что изменилось? Кроме пола, почти все! Хотим сделать еще лучше, но денег совсем не осталось»

14. «Переделал свою комнату, чтобы она стала еще уютнее. Не каждому придется по вкусу такой стиль»

15. «Фото моей „берлоги“ в подвале. Выключил свет, чтобы создать атмосферу для встреч с семьей и друзьями, слушать музыку или играть»

16. «Моя крошечная квартира, которая находится в здании 1905 года постройки. Раньше тут была перчаточная фабрика и фармацевтическая компания»

17. «Мой эркер кажется особенно уютным в солнечный осенний день, как сегодня»

18. «Мое уютное место для чтения»

Боже, я просто хочу там жестко погрузиться в чтение! © efronerberger / Reddit

19. «В нашем новом доме есть комната под лестницей, поэтому мы оформили ее в стиле Гарри Поттера»

20. «Это первое, что заставило меня улыбнуться за 2 года после развода»

Бонус: «Нашел старую фотографию тех времен, когда впервые обзавелся собственным домом»