20 несъедобных вещей, которые перепутать с едой можно в два счета

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Когда человек голоден, еда начинает мерещиться ему буквально на каждом шагу. Производители некоторых товаров заведомо делают их похожими на всеми любимые лакомства, а иногда и сама природа водит нас за нос, создавая вещи, при взгляде на которые разыгрывается зверский аппетит. Кто бы мог подумать, что обычный диван может выглядеть как румяная выпечка, а бусины для изготовления бижутерии легко принять за сочные зернышки граната.

Мы в AdMe.ru отыскали на просторах сети фото псевдовкусняшек, которые обманут ваши глаза и желудок в два счета. А в конце вы найдете бонус, из которого узнаете, что иногда и впрямь можно перепутать съедобное с несъедобным.

1. При виде этих значков даже у взрослого слюнки потекут

2. Смеси для реставрации дерева выглядят как ванильное и шоколадное мороженое

3. Кажется, это мясо для шаурмы слегка подгорело

4. Мыло, которое лучше покупать на сытый желудок

5. Вы тоже чувствуете аромат свежей выпечки, глядя на этот диван?

6. Нет, и это вовсе не мороженое, а аппетитная бомбочка для ванны

7. Кондиционер для волос легко перепутать с шоколадным пудингом. Даже собака, похоже, оценила

8. А эти стеклышки смахивают на желейные конфеты

9. Приходилось ли вам видеть более аппетитную скамейку?

10. Свеча, которая пытается выдать себя за вафельки

11. А эти саженцы легко принять за брауни

12. Когда делаешь рукоятки для кухонных ножей, но тебе внезапно хочется их съесть

13. Замерзшие волны напоминают мороженое

14. Вот такие тряпки для мытья посуды продаются в Корее

15. «Парень научил меня играть в го. Всю игру боролась с желанием съесть камушки»

16. «Я делаю значки, которые выглядят как желейные мишки и шоколадки»

17. «Моя зубная паста выглядит как кусочек лосося»

18. Спелые и сочные зернышки граната? А вот и нет, это бусины, которые в будущем станут бижутерией

19. «Мне показалось, что эта шишка похожа на стопку блинчиков, поэтому я добавил к ним масла в виде опавших листьев»

20. Кусочки кораллов, которыми устелены пляжи острова Фуэртевентура, выглядят как попкорн

Бонус: иногда несъедобное действительно заставляет обмануться

Однажды мы решили приготовить блины у подруги дома. Мы смешали все ингредиенты, но блинная смесь почему-то просто растеклась по сковородке на отдельные капли. Оказалось, что вместо муки мы нечаянно добавили в тесто шпаклевку. У подруги как раз был ремонт на кухне, и мы перепутали пакеты.

Что из перечисленного сильнее всего разжигает у вас аппетит? И какие еще несъедобные предметы вам приходилось случайно принять за лакомства?