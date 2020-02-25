20+ неприятных сюрпризов, которые подготовила сама жизнь

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Не всегда в жизни все складывается ровно и гладко. Одно неловкое движение — и твой ужин отправляется в мусорную урну, а штаны — в стиралку. В спешке разрезал ножницами доставленную посылку — прощай, новая зарядка. Решил сэкономить и попросил друга постричь тебя — будь готов к новой эпатажной прическе.

Мы в AdMe.ru считаем, что относиться к таким ситуациям нужно со здоровой долей иронии. И тогда все эти неприятные сюрпризы будут казаться лишь курьезным недоразумением.

«Решила купить цветные ручки... Оказывается, у каждой внутри синие чернила»

«Покойтесь с миром, спагетти»

«Когда забыл до конца закрыть окно»

«KFC нужно делать коробки попрочнее»

«Внутри моей банки есть еще одна банка»

«После дерьмового дня на работе я был рад, что почта наконец доставила мою посылку с зарядкой. А так как я сам себе худший враг, то я в спешке вскрыл пакет ножницами...»

«Когда я пришел на работу, каблук моего ботинка неожиданно отвалился»

«Вот что осталось от стейка, который я готовил на гриле и забыл»

Кончик вилки обломился и затерялся в рисе

«Мой новый ноутбук наконец прибыл»

«Кто-то разобрал мой велосипед на запчасти»

«Я уже использовал 4 гвоздя из этой коробки. Значит, мне нужно собрать с ковра всего 996»

«Решил сэкономить и попросил свою соседку по комнате постричь меня. Она забыла, что сняла насадку...»

«Сегодня я отвечал за открытие этого здания. Меня ожидает веселый разговор...»

В Сан-Паулу из-за дождя затопило чей-то Lamborghini Huracan, который стоит $ 200 тыс.

И никто ведь не поверит, что батут украл... ветер

«Нужно было включать свет, когда собираешься на работу...»

«Мою пиццу доставили вот в таком виде»

«Одолжил своему школьному другу зарядный кабель. Через полчаса он вернул мне его таким»

«Завтрак испорчен: случайно поставил кувшин на раскаленную плиту»

«Во время ужина в День всех влюбленных я заметил, что отопление не работает. Спустился в подвал, чтобы проверить, что случилось, и увидел, что его полностью затопило»

«Я настоящий гений. И еще ведь удивился, как это мне так быстро удалось починить ручку гаражной двери»

«Сегодня вернулись домой и увидели, что в нашем доме обрушился потолок»

Эта кошка прыгнула прямо в еду

Какой курьезный случай произошел недавно с вами?