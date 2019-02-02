20+ непридуманных историй о том, что с некоторыми людьми лучше никогда не шутить

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Иногда мы лжем во спасение, временами преднамеренно, а иногда хотим просто пошутить. Но эта на первый взгляд милая история превращается в глобальный обман. Некоторые верят в него несколько лет, до того момента, пока лжец не раскроет правду. Другие же живут с этим всю жизнь и даже не подозревают о том, что их родственник или друг просто фантазировал и никак не может найти в себе силы в этом признаться.

AdMe.ru оценил юмор шутников и посочувствовал тем, кто оказался загнанным в их ловушки. Предлагаем и вам на примере пользователей Reddit взглянуть, как далеко может завести ложь, которая изначально была совсем незначительной.

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Вешая постер «Бойцовского клуба», мой сосед по комнате спросил, нравится ли мне этот фильм. Я сказал, что да. В течение последующих нескольких лет у нас было множество разговоров об этом фильме. Однако все дело в том, что я его ни разу не смотрел. В конце концов было просто любопытно, как долго я продержусь. И сегодня его не видел, но довольно хорошо знаю сюжет этой картины благодаря нашим многочасовым разговорам о ней.

***

У моего коллеги низкий голос и сильный акцент. Однажды я ни слова не смог разобрать из его разговора со мной и указал на ухо, что, мол, глуховат. С тех пор, разговаривая со мной, он отчетливо произносит каждое слово и следит за тем, чтобы во время беседы я смотрел на него. Прошел год, и я не имею понятия о том, как рассказать ему всю правду.

***

Когда дочери было 2 года, она любила украшать мою одежду маленькими наклейками. Однажды она дала мне наклейку в форме сердца, которая, должно быть, отвалилась в течение дня. Когда я забирала дочь из садика, та заметила ее отсутствие и спросила, куда она подевалась. Я не стала расстраивать ее и говорить, что потеряла, а сказала, что наклейку украла пролетающая мимо птица. Сейчас дочери 4 года, и у нее страх перед птицами, которые крадут наклейки.

***

Когда я учился в колледже, отец дал мне $ 1 000 с условием, что я не буду кататься на мотоцикле. Я купил мотоцикл за $ 1 000, попал на нем в аварию и сломал ногу. Прошло 10 лет. До сих пор говорю всем, что просто катался на скейтборде.

***

На своей работе сказал менеджеру в шутку, что я еврей и не могу есть то, что она приготовила (а она принесла бекон). Я проработал там пару лет, но она посылала и продолжает посылать мне открытки на каждую Хануку. Мне было 16, а сейчас 28! И каждый раз, когда она встречает меня в городе в магазине, спрашивает, пришла ли ее открытка. Каждый раз я вежливо благодарю ее.

***

Однажды спросил старшего брата, что кладут в хот-дог. Он ответил, что по пятницам (у нас в школе хот-доги давали именно в конце недели) в столовой собирают все объедки, перемалывают и кладут в хот-дог. Я верил в это 4 года! До сих пор чувствую себя странно, когда их ем.

***

В первый день в университете ко мне подошла девушка и спросила: «О, так вы не стали поступать в другой институт?» Смущенная, я ответила «нет». Мы разговорились и быстро стали близкими подругами, сегодня та девушка — крестная моей дочери. Я до сих пор не могу признаться ей, что в первый день она приняла меня за кого-то другого и вся наша дружба вроде как построена на лжи.

***

На протяжении долгих лет мой отец думает, что я плейбой. Ему всегда льстила мысль о том, что его сын пользуется большим успехом у женщин. Однако сегодня мне уже почти 30, но я ни разу не осмеливался подойти к женщине для того, чтобы позвать на свидание. Если мой папа узнает о реальном положении дел, то очень расстроится, поэтому я продолжаю поддерживать когда-то созданную для него иллюзию.

***

В старшей школе я встречался с девушкой. Пригласил ее к себе домой и предложил что-нибудь выпить. Принес две большие кружки чая. Она спросила, почему я не взял чашки. На самом деле кружки просто стояли ближе, но я ответил, что всегда пью только из больших кружек. Боже, все 2 года, что я встречался с нею, мне приходилось пить только из больших кружек. Ненавижу их!

***

У меня есть лучший друг, у которого подрастает сын. Тот на полном серьезе считает, что меня зовут «дядя Сэр». Эту шутку придумал его отец, не я. Пацану сейчас 6 лет, и мы с другом думаем, когда же он догадается...

***

Зачем-то сказал своей подруге по колледжу, что я дальтоник. Теперь она всегда подкалывает меня по поводу того, что я не могу отличить красный от розового, и частенько любит указывать на вещи этих цветов. Все это я придумал лишь для того, чтобы понравиться и показаться самым оригинальным человеком в ее жизни.

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В течение нескольких лет работал в летнем ресторанчике. К нам часто приходил лысый мужчина с бородкой, который всегда здоровался и называл меня по имени. Конечно, я должен был спросить, кто он такой, однако всегда притворялся, что знаю его. С тех пор прошло 4 года и наши разговоры стали более дружескими, но я до сих пор не понимаю, кто этот мужчина.

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Подумал, что будет забавно, если скажу девочке из школы, что у меня есть близнец. О чем я не подумал, так это о том, что она влюбится в меня и поверит каждому слову. Она до сих пор спрашивает, как у него дела. Ну что ж... У него все хорошо, и он женат, как и я.

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Однажды сказал своему 2-летнему сыну о том, что кетчуп производят «кетчуповые птицы», и подкрепил это утверждение фантастическим, но хорошо продуманным рассказом. Сейчас сыну 17, он готов рассказать вам все о «кетчуповых птицах». Парень, конечно же, знает всю правду, просто иногда подыгрывает мне.

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7-летняя дочь спросила, почему у меня и у моей сестры длинные имена, а у моего брата Шона — короткое. Я сказала, что Шон — это сокращенное от Шонхэмптонсон, даже попросила брата подыграть мне. Дочь рассказала об этом в школе, но учительница ей не поверила и даже при мне спросила дочь об этом. Чтобы не смущать ребенка, я сказала, что все это правда. Дочери 13 лет, и я с ужасом думаю, что будет, когда она узнает правду.

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Я переехала к Стиву спустя 3 месяца после начала наших отношений, потому что солгала, что меня выселяют из квартиры и мне негде жить. На самом деле просто очень хотелось переехать к нему.

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Когда я познакомилась со своим будущим мужем, он отпустил какую-то шуточку про блондинок. Ну, знаете, все тогда красились в блондинок. Я разозлилась и сказала, что это мой натуральный цвет. Думала, что вижу этого парня первый и последний раз в жизни... Когда мы стали жить вместе, постоянно подкрашивала корни, чтобы он не догадался. Теперь у нас уже ребенок. Сейчас я постепенно крашу волосы во все более темный цвет, близкий к моему натуральному. Муж недавно сказал: «Ну надо же, как твои волосы потемнели со времен нашей первой встречи».

***

Мы переехали на новое место, и я услышал, как новый сосед назвал меня «Крис». Это не мое имя и даже близко на него не похоже. Но я подошел к нему и поздоровался (не был уверен, что не ослышался). Потом он назвал меня Крисом при жене, та смутилась и не поправила его. Мы дружили 6 лет, и 6 лет я был для них Крисом. Теперь мы переехали, но на Рождество я получаю открытки «для Криса».

***

Мой друг несколько месяцев назад отправился в бар и подумал, что будет забавно говорить с шотландским акцентом, чтобы убедить людей в том, что он из Шотландии. Он, бедняга, и сегодня сталкивается с этими людьми в баре и постоянно должен поддерживать свою легенду. Некоторые даже стали его друзьями, он их очень любит и хочет быть честным с ними, однако до сих пор не может раскрыться.

Может быть, и вам случалось верить в то, что изначально было задумано как шутка? Если да, расскажите о подобных случаях.