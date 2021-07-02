20+ непредвиденных встреч с животными, после которых даже гусь в метро не удивит

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В детстве мы мечтали встретиться с любимыми персонажами из книжек и мультфильмов и часто расстраивались, догадываясь, что мечты останутся только мечтами. Но потом выросли и поняли, что реальность может быть не хуже вымысла. Ведь зачастую можно выйти на улицу и увидеть там нечто такое, что точно выпадет из привычной картины дня: будь то павлин, который охраняет дом, или выпавший из гнезда аист.

Мы в AdMe.ru иногда жалеем, что не всегда имеем под рукой смартфон, чтобы запечатлеть встречи, подобные тем, которыми поделились пользователи сети.

«Пока снимал сетку, он даже не шелохнулся»

«Мы позвонили в специализированную организацию, чтобы узнать, что делать с выпавшим из гнезда аистом. Сотрудники вернули птицу в гнездо и немного починили его»

Енот-альбинос на крыльце

«Вчера у нас был посетитель»

«Неожиданный гость. Не знал, что у нас они водятся»

«Иду я домой, и тут из-за угла выходит кабан»

«Вылупились сегодня прямо в цветочном горшке у нашей запасной двери»

«Встретил на улице такую прелесть, возьму его себе»

«На днях по дороге в школу мне в руку запрыгнул этот малыш»

«Вот такой красавец сидит каждый день на окне нашего офиса»

Ему человек не нужен? У меня приличное резюме. © Electri4ka / Pikabu

«Вот так встреча»

«Этот маленький динозавр прячется за моим окном»

«Проезжая по проселочной дороге, обнаружил павлина-охранника»

«Выглянула в окно посмотреть на солнышко, а тут гость на обед прилетел»

«На момент съемки дрался с телефоном, а затем налетел и на меня»

Куры переходят дорогу

«Вчера встретил на улице, предложил пожить у меня»

«Этот парень уже 3 дня болтается у моего крыльца. Он меня не боится, и у него на ногах пара браслетов»

«Встреча кошки с косулей в моем саду. В городе»

«Залетел на балкон этот красавец. Был пойман кошкой, после чего отобран и выпущен на свободу. Сама охотница обиженно мяукает»

«Вот такое чудо утром залетело на балкон. Теперь Фил — полноценный член семьи»