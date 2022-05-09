20 человек, которые всего лишь хотели сделать фото помолвки, а получился шедевр

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Казалось бы, предложение вступить в брак всегда проходит по одному и тому же сценарию: мужчина неожиданно становится перед дамой сердца на одно колено и открывает заветную бархатную коробочку. Но даже при строгом соблюдении этапов ритуала каждое предложение руки и сердца неповторимо. Одна пара будет вспоминать об этом событии, смахивая слезы умиления, а другая — исступленно хохоча.

Пользователи сети поделились трогательными снимками, сделанными в честь помолвки. А мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо.

«Обручился со своей девушкой среди утесов Мохер в Ирландии»

«Я понятия не имею, кто эти двое, но они обручились перед моим домом несколько часов назад. Девушка согласилась, и все очевидцы аплодировали»

«Мы обручились 1 апреля. Наши друзья и родственники думают, что мы пошутили»

«Парень моей сестры неожиданно сделал ей предложение на нашем заднем дворе, но соседка умудрилась испортить фото»

«Я собирался сделать своей девушке предложение, но уронил кольцо в нору суслика»

«Я нашел уединенное местечко, чтобы сделать предложение. Ее ответ: „Я ждала этого с 14 лет“»

«На фотосессию в честь помолвки мы решили нарядиться нашими любимыми напитками»

В предложении главное — неожиданный момент

«Моя сестра и ее жених решили взять собаку на фотосессию в честь помолвки»

«Наши отношения начались с обсуждения „Гарри Поттера“. И вот 2,5 года спустя я сделал ей предложение в Хогвартсе. Она согласилась»

«Девушка моего друга даже не догадывалась, что позирует в честь собственной помолвки»

«Вчера вечером он сделал мне предложение во время звездопада. Я согласилась! Теперь пора планировать свадьбу»

«Мы пошли на свидание благодаря приложению для знакомств. Спустя 6 месяцев я преподнес ей кольцо»

«Я сделал предложение своей девушке в Косом переулке. Для нас, маглов, это был волшебный момент»

Пользователю сети удалось снять помолвку незнакомцев в районе реки Колорадо

«Кадры с нашей помолвки. Любовь к мотоциклам — это то, благодаря чему мы сблизились»

«Видел этих двоих на Ниагарском водопаде»

«Обручился со своей школьной любовью. Мы сфотографировались на фоне стены, на которой мы делали отпечатки ладоней по окончании учебы»

«Мой младший брат обручился с потрясающей девушкой. Я невероятно рад за него»

«Я надеюсь, что благодаря интернету это случайное фото найдет влюбленных»

Я не могу поверить. Это моя помолвка! Мне не терпится показать фото моей девушке! © newly_engaged / Reddit