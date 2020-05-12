20+ непосед, чьи родители научились спать с одним открытым глазом
Интересно, почему есть премии за лучшую роль в кино, но нет наград за роль родителя? Ведь ее воплощение часто требует куда большей отдачи и выносливости. Находить ответы на самые неожиданные вопросы малышей, хвалить их живопись (даже если она на стенах или новых подушках) и проявлять безграничную фантазию, придумывая очередную сказку перед сном, — с этим справятся лишь самые находчивые и неутомимые.
Мы в AdMe.ru уверены, что, хотя воспитание детей — задача не для слабонервных, без них наша жизнь была бы скукой смертной. А вот и красочные тому доказательства.
1. «Мой сын нашел в ванной „какие-то наклейки“»
2. «Моя дочь нашла крем для подгузников»
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4. Эта кроха — просто мастер розыгрышей
5. «Дети сказали, что следы на полу оставила собака»
6. «За секунду до того, как меня сбил с ног новый дрон моего сына»
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8. «Моя дочь позвала меня на кухню, чтобы сказать, что молоко испортилось»
9. «Моя сестра перед сном забрала у детей приставку, поэтому они сделали фальшивую и попытались подменить ей настоящую»
10. «Ребенок моего соседа сидел слишком тихо»
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12. «Дочери на день рождения подарили фотоаппарат. Первым делом она сфоткала, как я сижу на унитазе»
13. «Сын решил опробовать ручку на подушке. А еще оторвал маленькие шарики по краям и обвинил в этом кота»
14. «Дал сыну мороженое, и вот что он мне вернул. Если честно, я и не представлял, что его можно есть таким образом»
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16. «У куклы не было сумочки в тон платья. Я посоветовала дочери проявить фантазию. И она использовала мой тампон»
17. «Дочери на 5-летие подарили $ 5. Она решила разделить их с младшим братом»
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19. «Иметь детей — все равно что быть в фильме ужасов»
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21. «Наша собака пописала на новый диван. Моя 6-летняя дочь задокументировала инцидент, включая мою реакцию»
А ваши дети тоже не дают вам скучать? Делитесь историями или фотографиями родительских будней, которые прекрасно дополнили бы эту подборку.
Фото на превью GreedyJester / Reddit