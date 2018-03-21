20 твитов, которые дают окончательный ответ на вопрос, чем женщины отличаются от мужчин

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Над женщинами никому нельзя иронизировать. Кроме самих женщин. И если уж они шутят над собой, то делают это неподражаемо. И да, они действительно настолько противоречивы, как об этом говорят: могут сколько угодно подшучивать над своей страстью к хайлайтерам и романтическим комедиям, но никогда не перестанут их любить. И эти посты из твиттера тому доказательство.