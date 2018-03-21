20 твитов, которые дают окончательный ответ на вопрос, чем женщины отличаются от мужчин

Над женщинами никому нельзя иронизировать. Кроме самих женщин. И если уж они шутят над собой, то делают это неподражаемо. И да, они действительно настолько противоречивы, как об этом говорят: могут сколько угодно подшучивать над своей страстью к хайлайтерам и романтическим комедиям, но никогда не перестанут их любить. И эти посты из твиттера тому доказательство.

AdMe.ru собрал смешные девичьи твиты с большой долей сарказма и самоиронии. И капелькой яда, конечно.

А под какими из этих твитов могли бы подписаться вы, девушки?

Фото на превью Abraxxas/Imgur

34 На склад!
20 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!