20 своеобразных тортов, из-за которых торжество наверняка пошло не по плану

Готовы поспорить, у каждого из вас есть любимое лакомство — тающий во рту «Наполеон», бабушкин медовик, изысканный «Красный бархат». Но иногда всем нам хочется попробовать что-то новое: самим поэкспериментировать на кухне или заказать десерт в недавно открывшейся кондитерской. Однако в таких случаях всегда следует помнить, что результат может оказаться весьма неожиданным, даже когда за дело берутся, с позволения сказать, «профессионалы».

Мы в AdMe.ru повидали немало кулинарных провалов на просторах соцсетей, но эти неподражаемые торты смогли завоевать свое место в нашем рейтинге.

1. «Мой сын попросил торт в виде красно-синей лягушки. Сказано — сделано!»

2. «Ежики — это прошлый век. Настала эра улиток. Вот такое чудовище я готовил себе на день рождения»

3. «Самый пассивно-агрессивный торт в честь увольнения. Я буду скучать по этому месту»

«Ладно. Уходи».

4. «Нужно будет поработать над своими навыками декорирования»

5. «Моя лучшая подруга любит лебедей, поэтому я испек ей торт в виде лебедя. Она попросила меня никогда больше этого не делать»

6. «На прошлый день рождения своей девушки я приготовил ей торт в виде ламантина»

7. «Моя беременная подруга выиграла этот торт в местной пекарне»

8. «Моя племянница любит котят, поэтому на ее день рождения я испекла торт в виде котенка. Что скажете?»

9. «На приготовление этого торта у меня ушел 1 час. По крайней мере, я уверена, что он не слишком сухой»

10. «Я заказала торт в виде моей кошки. Он не удался, хотя выглядит все равно довольно мило»

11. Бифштекс и сосиска на гриле

12. «Заказала на день рождения дочери торт в виде игровой приставки, приложив фото для понимания. В итоге его просто напечатали сверху»

13. «Даже не знаю, почему я решила, что у меня получится»

14. «Моя дочь захотела торт в виде принцессы Леи»

15. «Заказал торт на первый день рождения сына. Попросил поместить сверху „веселую обезьянку“»

16. «Майлз не оценил нашу попытку приготовить торт в виде него»

17. Кажется, этот единорог пытается нам что-то сказать

18. «Мы с друзьями пытались приготовить торт в формочке в виде ленивца»

19. «Я заказывала торт как на фото»

20. «Пыталась приготовить торт в виде острова, но желе не застыло»