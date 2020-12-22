20+ неподражаемых детей, с которыми дзен родителям только снится

Живя под одной крышей с маленькими сорванцами, мы быстро учимся просчитывать их действия на два шага вперед. Родителям обычно не нужно напоминать, что любой красочный предмет малыши могут принять за лакомство, а игры со слаймами грозят стать поводом для новой стрижки ребенка. Но дети не были бы детьми, если бы не умели находить все новые способы для самовыражения, а заодно и проверки нервов взрослых на прочность.

Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться, что красноречивые фото пользователей сети дают представление о родительстве лучше, чем любое пособие или справочник.

1. «Я собиралась сделать глоток чая, когда услышала какой-то звон в чашке. Оказалось, мой ребенок решил спрятать в ней свои сокровища»

2. «Недавно сказал 8-летней дочке, что она всегда должна вешать новый рулон туалетной бумаги, когда та заканчивается. Только что обнаружил в нашей ванной вот это»

3. «Мой 12-летний сын разозлился на видеоигру»

4. Кое-кто пока не понял, как обращаться со скрепками

5. Паста с морепродуктами в исполнении ребенка

6. А этот сорванец нашел мамины «наклейки»

7. «Мой 3-летний сын уронил туалетную бумагу в унитаз, но затем постирал ее»

8. «Мой 2-летний сын решил приправить свежеиспеченный пирог солью с перцем»

9. «Мой ребенок, дамы и господа»

10. «Моя дочь ест только кожуру яблок»

11. «Мой ребенок нашел белую краску и превратился в Сарумана»

12. «Дочь сегодня помогла закончить рисунок моей жены»

13. «Мой ребенок написал записку, которую я хочу добавить в папку „На случай важных переговоров“»

14. «Просто хочу поблагодарить свою дочь за то, что она положила мне в карман кошачьи игрушки, пока я готовил ей завтрак. Обнаружил их, только когда приступил к работе»

15. «Племянница нарисовала этого „тролля“, а потом сама же так его испугалась, что вынудила моего брата выбросить рисунок»

16. «Ребенок положил мои ключи в тостер»

17. «Только вчера закончил красить игровую комнату для детей»

18. Похоже, кое-кто не так уж сильно хотел банан

19. «Мой ребенок опрокинул миску нашего кота. Я только вчера вечером ее наполнил»

20. «Сказала ребенку, чтобы он сам приготовил себе перекус, и он засунул в микроволновку яйцо на 11 минут»

21. «Мой ребенок нашел стирающиеся маркеры и решил опробовать их в нашей ванной. Оказалось, что они ни черта не стираются»