20 неожиданных находок в домах, которые стали настоящим сюрпризом для их владельцев

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Некоторые дома просто кладезь сюрпризов. Бывает, живешь там всю жизнь, а потом раз — и он тебя чем-нибудь удивляет. А переезды куда-то — это вообще целое приключение. Иногда новых жильцов поджидают такие открытия, которые и не снились Колумбу.

Мы в AdMe.ru посмотрели на эти фотографии и вновь убедились, что дома всегда найдут чем удивить.

«После снятия краски в новом доме моей тети мы нашли странные рисунки»

«Я обнаружил под ковром последовательность Фибоначчи»

Спираль соединяет противоположные углы квадратов в мозаике Фибоначчи.

«После переезда мы решили покрыть пол ламинатом. Когда сняли старое ковровое покрытие, оказалось, что под ним спрятан паркет из клена начала XX века»

«Через 3 дня восстановительных работ у нас было это».

«Моя сестра и шурин сегодня переехали в новый дом и нашли сейф в полу»

Эти двери были спрятаны за гипсокартоном. Они разделяют гостиную и столовую

«Мы сносим коттедж и в стене спальни нашли это осиное гнездо. Столько лет я мирно жил в ночном кошмаре и не знал»

«Нашли это под виниловой плиткой. На то, чтобы все почистить, у нас ушло 12 месяцев. Стоит каждого часа работы»

«Такой пол намного лучше смотрится в доме!»

«Я вскрыла давно запертую дверь подвала и обнаружила погреб, который напоминает крошечную темницу»

«Там есть дверная ручка кроваво-красного цвета. С нетерпением жду встречи с призраком, которого я освободила».

«Монета была ржавой и окисленной, когда я нашел ее в доме дедушки»

«После чистки мы обнаружили, что это монета Британской Ост-Индской компании, отчеканенная в 1808 году. Ей 213 лет!»

«В ​​комнате дочери под слоем краски нашли винтажные обои»

Не поверите, но это просто паутина

«У меня в доме есть лифт!»

«Я нашел очаровательную маленькую дверь, сделанную, видимо, для жевунов из „Волшебника страны Оз“ и ведущую в нишу под карнизом»

«Я въехала в свою новую квартиру и в туалете обнаружила это. Как думаете, лучше принимать ванну с включенным или выключенным вентилятором?»

«Нашла кукольный домик в подвале. Как будто в этой штуке нет привидений, да?»

«Возле моей входной двери было гнездо богомола!»

«Нашел на чердаке дедушки неоткрытую PS1»

«Только что нашел секретную спальню в доме, в который я переехал»

«Мой отец нашел под ковровым покрытием линолеум 1930-х годов»

«Мы думали, что выпуклость в углу — это кусок необработанного камня. Пока не обнаружили, что это полость, набитая кукурузными початками (дом 1870 года постройки)»