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20+ неординарных вещей для кухни, которые так и хочется заполучить себе в шкафчик

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Окружая себя любимыми вещами, мы создаем благоприятную атмосферу в доме. Так, посуда ручной работы прекрасно дополнит интерьер кухни и внесет свою лепту в создание комфорта. Она же поможет избежать обыденности и принесет максимум удовольствия от готовки и в других повседневных ритуалах.

Мы в AdMe.ru любим уют и все, что способствует его созданию. Поэтому разыскали креативную посуду, при одном взгляде на которую эстетическое удовольствие гарантировано.

Кружка и ложка для любителей единорогов

© OddNot / etsy

Кофе в чашке ручной работы

© TheCalypsoProjects / reddit

«Кружка с рисунком на грибную тематику, которую я сделала. Только начала заниматься керамикой, и мне очень нравится»

© minus-menhera / reddit

Подставки под чашки, в которых можно увидеть океан

© KylaLondon / etsy

«Я купил небольшую тарелку из шаблонного стекла Showa. Название рисунка — „Галактика“»

© watertowerUC / twitter

Солонка и перечница в виде влюбленных

© OurVintageHouse / etsy

Шоколадная баночка с узором

© petrifiedforestclay / reddit

Чайный набор с рисунком сакуры

© MariaLouisaArt / etsy

«Купил в комиссионном магазине»

© LavenderGarbageBags / reddit

Керамические чашки ручной работы

© pandabark87 / reddit

Мерные ложки в форме сердца

© BeehiveHandmadeLLC / etsy

Вазы с элементами выжигания

© Creemkl / reddit

Чашки с приятным сюрпризом на дне

© TheLetterLoftUK / etsy

«Наконец-то удалось сделать несколько профессиональных фотографий моей керамики»

© samm66sick / reddit

«Все еще исследую форму и цвет»

© Pollux319 / reddit
  • Если бы у меня была такая посуда, я бы из нее ел только хлопья с овсяным молоком. @maker7672 / Reddit

Медные формочки для приготовления кексов

© FrenchCopperKitchen / etsy

«Только что закончил свой первый обжиг раку»

© MyPotteryAccount / reddit

«Одна из моих первых ручных работ»

© Algi_Ceramics / reddit

«Мне пришли мерные емкости в виде уточек»

© o_o153cm / twitter

Креативные чашки с двойным дном, идеально подходят для утреннего кофе или молока

© BetterShopBoutique / etsy

Скалка с цветочным узором для создания фигурной выпечки

© DoughRoller / etsy

Керамический набор ручной работы в африканском стиле

© CeraMityay / etsy

Заварник для чая в виде кота

© CatBoxBoutique / etsy

А какая необычная посуда есть у вас дома? Возможно, среди наших читателей есть те, кто делал или делает красивые вещи для кухни своими руками?

Фото на превью Pollux319 / reddit
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