20+ неординарных вещей для кухни, которые так и хочется заполучить себе в шкафчик
Окружая себя любимыми вещами, мы создаем благоприятную атмосферу в доме. Так, посуда ручной работы прекрасно дополнит интерьер кухни и внесет свою лепту в создание комфорта. Она же поможет избежать обыденности и принесет максимум удовольствия от готовки и в других повседневных ритуалах.
Мы в AdMe.ru любим уют и все, что способствует его созданию. Поэтому разыскали креативную посуду, при одном взгляде на которую эстетическое удовольствие гарантировано.
Кружка и ложка для любителей единорогов
Кофе в чашке ручной работы
«Кружка с рисунком на грибную тематику, которую я сделала. Только начала заниматься керамикой, и мне очень нравится»
Подставки под чашки, в которых можно увидеть океан
«Я купил небольшую тарелку из шаблонного стекла Showa. Название рисунка — „Галактика“»
Солонка и перечница в виде влюбленных
Шоколадная баночка с узором
Чайный набор с рисунком сакуры
«Купил в комиссионном магазине»
Керамические чашки ручной работы
Мерные ложки в форме сердца
Вазы с элементами выжигания
Чашки с приятным сюрпризом на дне
«Наконец-то удалось сделать несколько профессиональных фотографий моей керамики»
«Все еще исследую форму и цвет»
- Если бы у меня была такая посуда, я бы из нее ел только хлопья с овсяным молоком. @maker7672 / Reddit
Медные формочки для приготовления кексов
«Только что закончил свой первый обжиг раку»
«Одна из моих первых ручных работ»
«Мне пришли мерные емкости в виде уточек»
Креативные чашки с двойным дном, идеально подходят для утреннего кофе или молока
Скалка с цветочным узором для создания фигурной выпечки
Керамический набор ручной работы в африканском стиле
Заварник для чая в виде кота
А какая необычная посуда есть у вас дома? Возможно, среди наших читателей есть те, кто делал или делает красивые вещи для кухни своими руками?
Фото на превью Pollux319 / reddit