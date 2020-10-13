20+ неординарных вещей для кухни, которые так и хочется заполучить себе в шкафчик

Окружая себя любимыми вещами, мы создаем благоприятную атмосферу в доме. Так, посуда ручной работы прекрасно дополнит интерьер кухни и внесет свою лепту в создание комфорта. Она же поможет избежать обыденности и принесет максимум удовольствия от готовки и в других повседневных ритуалах.

Мы в AdMe.ru любим уют и все, что способствует его созданию. Поэтому разыскали креативную посуду, при одном взгляде на которую эстетическое удовольствие гарантировано.

Кружка и ложка для любителей единорогов

Кофе в чашке ручной работы

«Кружка с рисунком на грибную тематику, которую я сделала. Только начала заниматься керамикой, и мне очень нравится»

Подставки под чашки, в которых можно увидеть океан

«Я купил небольшую тарелку из шаблонного стекла Showa. Название рисунка — „Галактика“»

Солонка и перечница в виде влюбленных

Шоколадная баночка с узором

Чайный набор с рисунком сакуры

«Купил в комиссионном магазине»

Керамические чашки ручной работы

Мерные ложки в форме сердца

Вазы с элементами выжигания

Чашки с приятным сюрпризом на дне

«Наконец-то удалось сделать несколько профессиональных фотографий моей керамики»

«Все еще исследую форму и цвет»

Если бы у меня была такая посуда, я бы из нее ел только хлопья с овсяным молоком. @maker7672 / Reddit

Медные формочки для приготовления кексов

«Только что закончил свой первый обжиг раку»

«Одна из моих первых ручных работ»

«Мне пришли мерные емкости в виде уточек»

Креативные чашки с двойным дном, идеально подходят для утреннего кофе или молока

Скалка с цветочным узором для создания фигурной выпечки

Керамический набор ручной работы в африканском стиле

Заварник для чая в виде кота