20 тортов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть

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Кондитеры — счастливые люди: в их доме пахнет вкусной выпечкой, они всегда знают, чем побаловать взыскательного гостя, а благодаря некоторым заказам могут почувствовать себя настоящими творцами. И хотя на кулинарных курсах вряд ли преподают скульптуру и живопись, некоторые торты вполне могли бы прийтись по вкусу даже самым знаменитым художникам.

Мы в AdMe.ru очень любим выпечку, а потому решили подарить себе и нашим читателям возможность немного попускать слюнки при виде самых необычных кулинарных шедевров со всего интернета.

«Этот торт я сделала сама. Выпечка всего лишь мое хобби, а торты я готовлю только для семьи и друзей»

Доказательство того, что кулинария — особый вид искусства

«Испекла этот тортик маминой подруге, но во время готовки успела привязаться к крокодильчику. Было очень грустно с ним прощаться!»

«Жена сделала мне этот торт в честь окончания университета»

Торт для любителей выращивать суккуленты

«Как они делают эти прозрачные штуки? Это желатин, что ли?» — «Нет, это специальная гелевая глазурь»

«На мой 30-й день рождения мамина подруга испекла замечательный торт в виде сумки от Louis Vuitton»

Гриль-торт для папы

Кажется, этому экспонату место в музее современного искусства

А про огурцы-то забыли!

«Эту корзину с цветами из масляного крема я приготовила на день рождения бабушки моего мужа»

Не верится, что карандаши тоже съедобные

Узнали, чем вдохновился создатель этого шедевра?

«Мне кажется, что при выпечке таких тортиков особенно везет кондитеру: он всегда может съесть тот самый вырезанный кусочек»

У мастера, приготовившего этот торт, точно руки золотые и фантазия безграничная

«Мой муж — дровосек. Испекла ему эту композицию ко Дню отца»

Забавный торт, хотя и похож на суп

Торт, который наверняка оценил бы сам Ван Гог

«„Вязаный крючком“ торт на 70-й день рождения моей тети»

«Мой сын мечтал о торте из Minecraft на день рождения, и жена сделала такое вот чудо»