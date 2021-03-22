20+ шедевральных тортов, которые даже рука не поднимется разрезать

Каждый раз, проходя мимо кондитерского отдела в магазине, мы невольно посматриваем в сторону витрины, ведь многие из нас любят сладкое. Поэтому, когда дело касается выпечки и тортов, включается режим «ну еще кусочек, и все». Однако некоторые кондитеры создают настолько шедевральные изделия, что их даже страшно разрезать, не то что пробовать.

В AdMe.ru работают большие любители красивой выпечки. Но еще больше мы ценим гениальность самих кондитеров. В этой статье представим некоторые их работы.

1. «Заказчица торта не прислала мне никаких пояснений, просто сказала: „Русалку с фиолетовым и бирюзовым“»

2. «Я планирую чайную вечеринку для близких друзей, и мне хотелось чего-то драматичного, чтобы дополнить свой образ»

3. «Работаю уже много лет кондитером. Довольно часто получаю интересные заказы»

«Недавно обратилась девушка, которая хотела сделать подарок своей маме на юбилей. Решили изготовить торт в виде подарочной коробки с цветами. Вроде ничего сложного, но с розами пришлось повозиться, чтобы выглядели как живые».

Божечки, как же это красиво! Вот что значит человек при своем деле. © Oxanakostina333 / Pikabu

4. «В греческой мифологии Атлант держит небо, но мне захотелось сделать так, будто он держит планету»

5. «Дочь хотела, чтобы ей на 4-й день рождения подарили пирожные в виде кошечек. Папа спешит на помощь! Я не профессионал»

6. «Сахарное печенье, приготовленное для тети. Мне очень нравится эффект наслоения глазури, чтобы все выглядело более объемным»

7. «Друг сделал заказ ко дню рождения своей жены. Он хотел, чтобы в нем были все ее любимые сладости: бискофф, нутелла и клубника. Вызов принят!»

8. Яблочный пирог

Но как?! Он же не выглядит запеченным! © zoe2dot / Reddit

9. «Первый многоярусный торт собственного производства»

«Этот торт получился очень крепким. Я думаю, он мог бы пережить землетрясение».

10. «Слишком долго откладывалась работа над тортом, потому что страшно было заняться рыбой. Приятно наконец-то все это закончить»

11. «Представляю вашему вниманию мой первый скульптурный торт — черепаху»

12. Надпись и зверь говорят все сами за себя

13. «Я не сторонник топеров из бумаги и мастики. Вырезать и клеить это все — тот еще квест»

14. «Клиент попросил сделать сюрприз и хотел, чтобы был костер. Надеюсь, ему понравится»

15. «Моя жена гордится своим пряничным домиком и хочет, чтобы я поделился ее радостью»

16. «2 с половиной часа и судорога в руке. Считаю, что моя задумка рождественского свитера осуществлена»

17. «Использовалась сухая пищевая краска в виде пыльцы и шоколадные пуговицы для чешуи»

18. «Поделюсь своим лучшим тортом»

19. «Невестка любит птиц, так что это был мой сюрприз для нее»

20. «Я думаю, много времени уйдет на то, чтобы съесть кусочек»

21. «Торт „Зимняя шапка“, сделанный мной»

Ух ты, потрясающе! Прокручивал страницу вниз и сначала подумал, что это настоящая шапка. © ameliadoesstuff / Reddit

22. Он действительно похож на собаку