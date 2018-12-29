20+ необычных посетителей, на которых смотрели все в американском супермаркете
Для человека с фантазией, свободного от стереотипов, каждый день может стать праздником, главное — захотеть. Такие люди каждый день привлекают внимание, вызывают улыбку и заряжают окружающих своим позитивом.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии людей, которые одним своим видом подняли настроение всем в супермаркете.
Интересно, каково это — укладывать такую прическу?
Нанести маску и сразу сходить за покупками: как же здорово сочетать полезное с полезным
Когда пришел за покупками инкогнито
Без своей игуаны и покупки не в радость
Кажется, нужно все-таки говорить людям в камуфляже, что мы их видим
Если хочется быть принцессой — будь!
Удобная обувь для каждого своя
Человек-паук прошел через вселенные гипермаркетов
Бал балом, а домашние обязанности никто не отменял
Не столь важно, сколько тебе лет, если в душе ты — балерина
Сверху джентльмен — принцесса в душе
Когда ненадолго отлучился со съемок «Властелина колец»
Пожалуй, самый мимимишный покупатель
Ничего необычного, просто обед со своим пикачу. Листайте дальше
Даже Чужой должен прибраться перед Новым годом
Отмечать свадьбу в ресторане — прошлый век. В гипермаркете куда удобнее
Микеланджело пришел за пиццей
— А ты что наденешь?
— Да хоть вот это... Что это?
— Подарочный пакет...
Признайтесь, у вас в голове тоже заиграла эта музыка? Ghostbusters!
Мисс Дзен
Настоящий патриот
Эти люди одеваются как хотят и демонстрируют потрясающую смелость: у них есть чему поучиться. А вы бы смогли прийти в магазин в пижаме или с маской на лице?
Фото на превью People of Walmart