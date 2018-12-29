20+ необычных посетителей, на которых смотрели все в американском супермаркете

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Для человека с фантазией, свободного от стереотипов, каждый день может стать праздником, главное — захотеть. Такие люди каждый день привлекают внимание, вызывают улыбку и заряжают окружающих своим позитивом.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии людей, которые одним своим видом подняли настроение всем в супермаркете.

Интересно, каково это — укладывать такую прическу?

Нанести маску и сразу сходить за покупками: как же здорово сочетать полезное с полезным

Когда пришел за покупками инкогнито

Без своей игуаны и покупки не в радость

Кажется, нужно все-таки говорить людям в камуфляже, что мы их видим

Если хочется быть принцессой — будь!

Удобная обувь для каждого своя

Человек-паук прошел через вселенные гипермаркетов

Бал балом, а домашние обязанности никто не отменял

Не столь важно, сколько тебе лет, если в душе ты — балерина

Сверху джентльмен — принцесса в душе

Когда ненадолго отлучился со съемок «Властелина колец»

Пожалуй, самый мимимишный покупатель

Ничего необычного, просто обед со своим пикачу. Листайте дальше

Даже Чужой должен прибраться перед Новым годом

Отмечать свадьбу в ресторане — прошлый век. В гипермаркете куда удобнее

Микеланджело пришел за пиццей

— А ты что наденешь?

— Да хоть вот это... Что это?

— Подарочный пакет...

Признайтесь, у вас в голове тоже заиграла эта музыка? Ghostbusters!

Мисс Дзен

Настоящий патриот

Эти люди одеваются как хотят и демонстрируют потрясающую смелость: у них есть чему поучиться. А вы бы смогли прийти в магазин в пижаме или с маской на лице?