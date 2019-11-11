20+ неловких ситуаций, которые могли произойти только на работе
У каждой работы свои прелести: шутки, понятные только сотрудникам, милые традиции, фирменные фразочки. Но никто не застрахован и от неловких ситуаций, от которых хочется либо покраснеть до ушей, либо срочно достать телефон и рассказать о них всему интернету.
Мы в AdMe.ru считаем, что работа невозможна без таких происшествий, поэтому смотрим на них с юмором, как и пользователи сети, о которых пойдет речь ниже.
«Настоящие» электрики нынче редкость
Как много иногда меняет одна буква
Когда преподаватель с чувством юмора
Иногда работа требует просто стальной выдержки
«Звонок на рабочий: „Здравствуйте, ноутбуки паяете?“ Через час приходит мужик и просит запаять вот это»
«Сообщения от моего менеджера»
«Мои коллеги знают, как идти в ногу с трендами»
Когда ты преподаватель иностранных языков
Причина, по которой брать ребенка на работу — не лучшая идея
И попробуй объяснить после такого начальнику, почему ты пришел в офис грязный
Видимо, она тщательно подбирала работу под свое имя
«Сегодня со словами „Надеюсь на долговременное сотрудничество!“ нам вручили упаковку хлебцев с рыбой фугу. Долго думали, это попытка закончить данное сотрудничество побыстрее или хлебцы и правда можно есть»
«Я пришел в офис пораньше и поменял местами буквы M и N на клавиатурах коллег. Вы скажете, что я монстр, я же скажу, что я скорее „номстр“»
Пожалуйста, просто забери свою карточку
Когда работа умеет вывести из себя
Увольняешься. Вызываешь такси. Нативная реклама в такси:
«Последнее, что я ему сказала: „Иди и без молока не возвращайся!“»
Когда работать из дома — это утопия
Позорно низкая цена
Для работы официантом необходимы стальные нервы
«Морозилка в нашем офисе выглядит вот так»
А какие неловкие ситуации происходили у вас на работе?
Фото на превью Kirillzhukov25 / Pikabu