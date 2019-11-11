20+ неловких ситуаций, которые могли произойти только на работе

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У каждой работы свои прелести: шутки, понятные только сотрудникам, милые традиции, фирменные фразочки. Но никто не застрахован и от неловких ситуаций, от которых хочется либо покраснеть до ушей, либо срочно достать телефон и рассказать о них всему интернету.

Мы в AdMe.ru считаем, что работа невозможна без таких происшествий, поэтому смотрим на них с юмором, как и пользователи сети, о которых пойдет речь ниже.

«Настоящие» электрики нынче редкость

Как много иногда меняет одна буква

Когда преподаватель с чувством юмора

Иногда работа требует просто стальной выдержки

«Звонок на рабочий: „Здравствуйте, ноутбуки паяете?“ Через час приходит мужик и просит запаять вот это»

«Сообщения от моего менеджера»

«Мои коллеги знают, как идти в ногу с трендами»

Когда ты преподаватель иностранных языков

Причина, по которой брать ребенка на работу — не лучшая идея

И попробуй объяснить после такого начальнику, почему ты пришел в офис грязный

Видимо, она тщательно подбирала работу под свое имя

«Сегодня со словами „Надеюсь на долговременное сотрудничество!“ нам вручили упаковку хлебцев с рыбой фугу. Долго думали, это попытка закончить данное сотрудничество побыстрее или хлебцы и правда можно есть»

«Я пришел в офис пораньше и поменял местами буквы M и N на клавиатурах коллег. Вы скажете, что я монстр, я же скажу, что я скорее „номстр“»

Пожалуйста, просто забери свою карточку

Когда работа умеет вывести из себя

Увольняешься. Вызываешь такси. Нативная реклама в такси:

«Последнее, что я ему сказала: „Иди и без молока не возвращайся!“»

Когда работать из дома — это утопия

Позорно низкая цена

Для работы официантом необходимы стальные нервы

«Морозилка в нашем офисе выглядит вот так»

А какие неловкие ситуации происходили у вас на работе?