20+ нелепых ситуаций, в которые попали читатели AdMe.ru, когда их память и внимательность дали сбой
У каждого из нас столько ежедневных забот, что иногда мы некоторые действия совершаем чуть ли не на автомате. А еще порой память нас периодически подводит. И потом происходят с нами такие казусы, о которых вспоминать неловко и уморительно одновременно.
Читатели AdMe.ru рассказали об историях, которые с ними произошли из-за забывчивости или рассеянности.
- Как-то я временно подменяла заболевшего кассира на работе, а там процедура такая: надо распечатать документ, часть его оторвать и выкинуть за ненадобностью. Так вот, на глазах у клиента ловким движением руки я мну его деньги и кидаю их в корзину для мусора, а обрывки бумаги убираю в кассу. Хорошо, что не порвала, как обычно. © Ася / AdMe
- В день рождения сварила кастрюлю компота и, чтобы побыстрее остудить, поставила ее в ванну. Заткнула слив пробкой и открыла кран. Когда вспомнила, компота было гора-а-аздо больше, чем 1 кастрюля. © Гульнара Саидова / Facebook
- Как-то утром я опаздывала на работу, носилась по квартире, как угорелая. В последний момент вспомнила, что хотела на работу взять яблоки. Они лежали в ящике на кухне. На ящике лежала большая крышка от сковороды. Подлетев к ящику, я сунула крышку под мышку, достала пару яблок, закрыла ящик.
Далее выхожу на улицу. Меня в машине ждет коллега, она забирала меня по пути. Слышу вопрос: «Зачем тебе крышка от сковороды на работе?» Оказывается, с этой крышкой под мышкой я так и вышла из дома. Видимо, мысленно я держала что-то очень нужное и важное. Всему коллективу на весь день веселье обеспечила. © Tattin / AdMe
- У меня в подъезде в квартирах двери одинаковые. В лифте я, видимо, нажала не на свой этаж, вышла и давай ключом тыкать в чужую дверь. Ругаюсь и злюсь, ерзаю ключом туда-сюда, ни в какую... И тут из глубины квартиры слышу голос: «Ты кто такой и что тебе надо?» Почувствовала себя практически преступником и убежала. © Evgeniya Pavlova / Facebook
- Иду на остановку, какое-то странноватое ощущение в одной ноге. Ну да ладно, некогда. Благополучно доехала до работы, и тут звонок из дома. Сестра звонит и спрашивает, как доехала. Посмотри, говорит, на обувь. Оказывается, я на одну ногу надела ее полусапожек, а на другую — свой. © Гульзат Бирманова / Facebook
- Однажды обнаружила свою плойку включенной. Она у меня проработала 2–3 недели, и не дома, а на работе. Розетку с ней прикрывала вечно открытая дверь, лежала плойка на металлической подставке, никакого запаха не чувствовалось... Сделала из этой ситуации 3 вывода: я — склеротичная растяпа, техничка — лентяйка, не убирающая в углах месяцами, а старенькая отечественная техника — крута и надежна! © Старушка-веселушка / AdMe
- Мы как-то с мамой ездили на море. Мне 11 лет было. Сняли квартиру и пошли гулять, а вечером забыли, где наша квартира. Помнили этаж и квартиру, а номер дома забыли. Уже пристроились на лавочке ночевать, как вдруг вспомнили, какой дом наш. © Irina Rene / Facebook
- Случилось во время службы: после суточного дежурства пришел домой, уснул. На следующее утро, как только проснулся, звонит телефон, я на автомате отвечаю: «Оперативный дежурный майор такой-то...» Голос на том конце: «Простите, я, кажется, номером ошиблась». А это звонила знакомая жены. © Dmitriy Yeskov / Facebook
- Мне было 19 лет. На папиных «Жигулях» поехала в город, чтобы купить билет на автобус до Германии (на следующий день мне уезжать надо было). Купила билет, поменяла деньги и все это дело в сумочку положила. А там еще документы на машину и права были. Села в машину, еду домой. Навстречу мой инструктор по вождению едет, посигналил мне. Через минуту звонит мой мобильный. Это тот инструктор звонит и говорит: «Сейчас медленно останови машину и выйди!» Я: «Зачем?» Инструктор: «У тебя на крыше сумочка лежит».
Остановилась. Вышла — точно, сумочка со всем содержимым лежит на крыше машины. Как я ее на поворотах не потеряла, не знаю. Может, спасло то, что права только пару недель назад получила и еще не лихачила. © Jelena Mahmudova / Facebook
- На кассе впереди меня расплачиваются 2 парня. Я жду своей очереди, задумалась. Тем временем кассир кладет сдачу этим парням, я беру ее и только собираюсь засунуть деньги в кошелек... Вы бы видели лица этих парней! Этот момент меня ошарашил и привел в чувство. © Наталья Деева / Facebook
- Знаю, что сейчас поставлю на себе крест как на хозяйке, но все-таки расскажу. Внук на биологии изучал плесень, нужно было вырастить ее дома. Думали мы, думали, решили «состарить» кусочек хлеба. Ну, процесс этот небыстрый, ждем. И буквально на следующий день мне понадобилась мультиварка. Открываю, а там... С незапамятных времен забытая ложка плова заросла плесенью по самую крышку! Да такой пушистой, красивой! Говорю внуку: «Вот, бабушка заранее побеспокоилась». Но отнес все-таки хлеб. Стыдно мне, конечно, но что было, то было. © Nina Lesko / Facebook
- Я однажды пошла к врачу, сняла плащ в коридоре и обнаружила, что юбку забыла надеть. Так и зашла в кабинет — в черных колготках и свитере. Ибо записываться заново было сложно. © Инна Петровна / Facebook
- Собирались в дальнюю поездку, в потайной кармашек сумки положила на всякий случай $ 100. В поездке сумка поистрепалась. Уже когда была дома, я не посмотрела и отнесла ее в мусорный бак. И только вернувшись домой, вспомнила о долларах. Бегу к мусорному баку, а там какой-то мужик уже тащит мою сумочку. Картина маслом: приличная с виду женщина пытается отобрать у мужика возле мусорных баков сумочку. Все-таки выхватила, вынимаю доллары, потом сумочку протягиваю ему. У мужика глаза на лоб полезли. © Татьяна Малыш-Володько / Facebook
- Утро, собираю сына в школу. Беру пакет с мусором в одну руку, ранец — в другую. Садимся в переполненную маршрутку. Едем, думаю: «От кого так плохо пахнет?» Стою, мысленно возмущаюсь. Выходим из маршрутки, еще минут 10 идем до школы, поднимаемся по ступенькам. И я вручаю сыну вместо ранца пакет с мусором. © Мария Пономарева / Facebook
- Идем с мужем по рынку. Народу много, взяла его под руку, чтобы не потеряться. Иду, что-то рассказываю. Так идем около 5 минут. Оборачиваюсь — а это не мой муж. © Liudmila Liudmila / Facebook
- Я как-то раз проснулась утром, смотрю — сына нет. Начала по дому бегать, на улицу вышла, слезы текут. Чуть разрыв сердца на ровном месте не заработала. Забегаю обратно и вспоминаю, что он у бабушки с дедушкой. © Мария Левицкая / Facebook
- Я вышла из магазина женского белья и направилась пешком по улице. И тут такой успех: из машин высовывались парни, прохожие кричали: «Чао, белла!» Думаю, вот это да, чем же я так всех зацепила, почему все так радуются и смеются при виде меня? Как оказалось, я шла по главной улице Церматта в Швейцарии, а сзади на капюшоне у меня болтался огромный лифчик на маленькой вешалке. Он, видимо, зацепился, пока я ходила по магазину. Муж потом икал от смеха. Пришлось идти возвращать лифчик. © Санта Санта / Facebook
- Сняла очень дорогие золотые серьги, положила в бумажную салфетку и сунула в сумку. Потом забыла об этом и выбросила салфетку. Вспомнила через неделю. © Валентина Бартошик / Facebook
- Вышла с работы, села в маршрутку и приехала домой. И только когда подходила к дому, посмотрела на ворота гаража и вспомнила: ведь я была на машине. Когда шла с работы, она прямо в кармашке у работы и стояла. Как я мимо прошла — непонятно. Если что, всегда на машине на работу добиралась. На маршрутке до этого случая лет 8 не ездила. Что это было? © Оксана Студинская / Facebook
- Спальня в моем доме проходная, в ней 2 двери напротив друг друга. Приехав к родителям, тоже спала в проходной комнате, расположение окон и дверей в ней такое же, как и в моей спальне. И вот среди ночи просыпаюсь от какого-то незначительного шума и вижу, как на фоне окна силуэт мужчины движется и вот-вот подойдет к двери и уйдет. Я с перепугу еще сильнее прижалась к дивану.
Смотрю, он уходит. Все как в замедленной съемке. Я кричу ему вслед: «Кто вы такой?» Он застыл, его рука медленно потянулась к стене. Включился свет. Стоит перепуганный отец и говорит: «Дочка, это я...» А я с не менее перепуганным (со слов отца) взглядом непрерывно повторяю: «Я забыла, что приехала к вам, я забыла, что сплю у вас».
Утром вся семья хохотала над ночным происшествием. © Ирина Дончева / Facebook
- Поехали с друзьями в другую страну на море. Я, как самая ответственная, в машине всем напоминаю, чтобы не забыли телефоны, ключи, деньги, зарядные устройства, билеты, чтобы паспорта не были просрочены и так далее. В итоге на таможне выяснилось, что у меня самой оказался просроченный паспорт. © Инна Петровна / Facebook
- Как-то раз вернулся домой после работы, очень устал. В руке были ключи от машины. Подошел к двери квартиры и нажимаю на брелок автомобильной сигнализации. Секунд 10 искренне не понимал, почему дверь не открывается. © Владимир Рукоданов / Facebook
А в какие нелепые ситуации попадали вы из-за забывчивости или невнимательности?
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