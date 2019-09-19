20+ некультурных поступков, за которые пора вводить строгое наказание

Надо ввести уголовную ответственность за более чем 5 «сториз» в день и за голосовые сообщения.

5 лет исправительных работ за ходьбу в обуви по всей квартире, когда «что-то опять забыл» (отягчающее обстоятельство — только что вымытый пол).

100 001 пожизненный срок тем, кто заходит в ЗАКРЫТУЮ комнату, а потом, уходя, оставляет дверь ОТКРЫТОЙ и тебе приходится верещать как щипаная белуга, чтобы восстановить свой душевный покой.

И когда не выключают за собой свет, после того как покинули помещение.

И за то, что садишься на чистое постельное в своей грязной уличной одежде.