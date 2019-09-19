20+ некультурных поступков, за которые пора вводить строгое наказание
Окружающие и даже близкие нам люди иногда в повседневной жизни совершают поступки, которые вызывают недоумение и неконтролируемое желание закидать тапками. Это настолько надоело некоторым пользователям твиттера, что они решили выявить наиболее страшные преступления и придумать действенные меры для борьбы с ними.
AdMe.ru публикует этот тред в слегка отредактированном и дополненном виде, чтобы те, кто узнает себя, больше никогда так не делали, а остальные поняли, что они не одиноки в своем гневе.
1. Преступления на кухне
«Количество полупустых бутылок в холодильнике моих родителей».
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3 года на галерах за то, что опустошил и не наполнил кувшин с фильтром для воды или чайник.
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Пожизненное за то, что ставят еду в холодильнике в открытом виде. И за одинокий кусочек еды, оставленный в огромной тарелке в холодильнике, чтобы не мыть, а также пустая грязная посуда.
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Чайный пакетик, оставленный в кружке в раковине.
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Год каторги за оставленную сохнуть тарелку с гречкой, которую отмыть потом нереально.
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Бутылка или коробка, брошенная в мусорное ведро не в смятом виде.
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14 минут в одиночной камере для ложек, которые разбрызгивают воду в разные стороны, когда их моешь.
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120 часов исправительных работ за купленные «вот хочу» продукты, которые благополучно «умирают» нетронутыми в холодильнике и идут на выброс.
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Пожизненное, если кто-то берет мою еду без моего разрешения.
2. Преступления в ванной и туалете
«Крышка от зубной пасты моих детей».
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Мокрое полотенце, висящее на крючке или лежащее на чужой половине кровати, а не на батарее. Приговор — высшая мера, 7 ночей сна на диване, где в лицо моргают все возможные лампочки от роутера, приставки, телека и так далее.
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Когда не переключают с душа на кран после мытья.
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Выдавливают зубную пасту не с конца тюбика.
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Выключают свет в закрытом туалете или ванной, а ты там сидишь и орешь как немощный слепой крот.
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Когда кто-то установил под синей ручкой крана горячую воду, а под красной — холодную.
3. Криминальная хроника других общих пространств
«Велосипед болвана».
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Надо ввести уголовную ответственность за более чем 5 «сториз» в день и за голосовые сообщения.
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5 лет исправительных работ за ходьбу в обуви по всей квартире, когда «что-то опять забыл» (отягчающее обстоятельство — только что вымытый пол).
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100 001 пожизненный срок тем, кто заходит в ЗАКРЫТУЮ комнату, а потом, уходя, оставляет дверь ОТКРЫТОЙ и тебе приходится верещать как щипаная белуга, чтобы восстановить свой душевный покой.
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И когда не выключают за собой свет, после того как покинули помещение.
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И за то, что садишься на чистое постельное в своей грязной уличной одежде.
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Вынос пакета с мусором на общую площадку в многоквартирном доме. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору («Пойду мусор вынесу». — «Да оставь за дверью — утром выбросим»).
4. Преступления в транспорте
«Взрывная музыка в час пик, когда все едут домой после утомительного дня».
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Поток несущихся детей из врат рая, не дающих войти, за то, что человек пытается зайти в транспорт, магазин или лифт до того, как из дверей вышли.
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10 ударов плетью за то, что включил поворотник в крайнем левом ряду в последний момент. От каждого, кто стоит за ним. Плюс поворот или перестраивание без сигнала поворотника.
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Поедание в транспорте шаурмы и другой еды с сильным запахом.
«Нет, это круто. Мне совсем не нужно было 50 минут ехать сидя».
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Когда встают и втыкают по сторонам, как Джон Траволта, в шаге от двери вагона, на выходе с эскалатора или из метро.
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За то, что ставят сумку на соседнее с собой сиденье в транспорте и не убирают, как только становится понятно, что сидений не хватает, разрешено давать пощечину сидящему.
5. И, конечно, на улице и в заведениях
«Если они не хотят, чтобы люди сидели на их печеньицах, то могли бы обслуживать покупателей быстрее».
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Месяц работы на мусороперерабатывающем заводе за каждый выброшенный не в урну окурок.
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Одиночное заключение за телефонные разговоры длиной более 2 с половиной минут.
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Когда не убирают за собакой.
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Прослушивание музыки под окнами в 3 часа ночи.
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Зевание в общественных местах с неприкрытым ртом.
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Отсутствие терминала в заведении.
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Когда стоишь в очереди с одним чупа-чупсом, а покупатель перед тобой с 2 тележками, еще не начав покупку, не пропускает тебя вперед.
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Исправительные работы за то, что начинают искать карты и кошельки, только когда кассир пробьет все покупки, и собирать свои продукты с кассы, когда туда уже летят продукты следующего покупателя.
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И за то, что в кафе подходят на кассу или к терминалу прежде, чем решат, что будут заказывать, а когда наконец выбрали и оплатили — вдруг вспоминают про забытый соус.
Почитав комментарии, авторы AdMe.ru разделились во мнениях: для кого-то большая часть этих претензий к окружающим — правда их жизни, а для кого-то — торжество социопатии.
Как вы считаете, заслуживают ли проказники применения строгих мер или пусть пока гуляют на свободе?
Фото на превью cryingHR / twitter