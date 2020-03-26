20 неадекватных поручений от начальников, которым явно не подарят кружку «Лучший в мире босс»

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Взаимоотношения с прямым руководством — важная составляющая рабочего процесса. Повезло тем, чьи начальники ведут себя спокойно, рассудительно и профессионально, не ставя перед коллективом невыполнимых задач. В реальности же руководители — такие же живые люди, как и все остальные, и тоже могут ошибаться. Правда, иногда эти ошибки выглядят очень и очень странно.

Мы в AdMe.ru прочитали много воспоминаний о самых неординарных просьбах руководителей, рассказанных их ошеломленными подчиненными, и надеемся, что ваши начальники не такие. В конце — бонус про странное, но очень доброе поручение.

Потребовали найти способ донести информацию (список мероприятий, пресс-релизы) до нашей целевой аудитории (школьники и родители), но:

— не почтовая рассылка;

— не соцсети;

— не телеграм;

— не наш сайт;

— не наружка;

— бесплатно. На вопрос, так каким тогда образом, получил ответ: «Вы должны лучше меня знать». Надо ли добавлять, что я веб-разработчик, который занимался только сайтом? © mad_electron / Twitter

Моя красивая начальница попросила меня забрать ее в 11 вечера и кое-куда отвезти. Она сказала, что заплатит мне 5 тыс. рублей. Черт возьми, конечно! Я заехал за ней, и она призналась, что подозревает мужа в измене, а мы теперь выполняем шпионскую миссию. Это была интересная ночь. Она также попросила меня установить шпионскую программу на его компьютер. Вроде как даже скучаю по этой работе. © mr_burnzz / Reddit

Когда я работал в крупном торговом центре, у меня был начальник, любивший выпить. Вот неполный список того, что он просил сделать за те полгода, которые я там трудился:

— в разгар сезона объявить по громкой связи о несуществующем поединке рестлеров;

— охранять дверь в туалет, когда там тошнит босса;

— трижды забирать его машину из разных мест в радиусе 7 км;

— ударить его по лицу, потому что «он может это принять»;

— никому не говорить, если он кого-то убьет. И он был адски серьезен;

— никого не пускать, пока он спит в кабинете.

Мне нравилось работать там, хотя еще раз я бы на такое не согласился. © pumper911 / Reddit

У меня были 2 начальницы, бизнес им 50/50 принадлежал. Они разругались, одна продала свою часть и ушла. Так первая (у нее я осталась работать) требовала отписаться во всех соцсетях от той и удалить старые лайки в инсте. Потом на меня наехал ее муж, что я все ещё лайкаю ту, бывшую. © miss_anna74 / Twitter

Я работал в магазине выпечки, и наш морозильник внезапно начал перегреваться. Начальник отправил меня с пакетом, в котором было 6 печенек, чтобы я договорился с кем угодно о замене кислородного баллона. Меня послали к черту 15–20 раз, прежде чем мне это удалось. Босс был так впечатлен, что дал мне 2 печенья. © Sacoud / Reddit

Меня из Минска попросили заказать пиццу для тим-митинга в Москве. Я удаленно и работал на этот отдел, но про заказ пиццы — вам самим не проще это сделать? Объяснить, куда доставить, мне, никогда в том офисе не бывавшему, передать данные карты для оплаты через 10 рук — идеально. © littlefinger_s / Twitter

Самый странный случай был, когда меня попросили прийти сверхурочно в кол-центр, в котором я работал, чтобы строить домики из имбирного печенья. Это было круто, но с учетом характера моей деятельности немного необычно. © spiralblaze / Reddit

В мои обязанности входило управление футбольной командой начальника в компьютерной игре. Я должен был регулярно предоставлять отчеты, чтобы он мог похвастаться своими успехами перед людьми, с которыми он играет в гольф. Когда я привел его команду к победе в сезоне, он купил мне пиццу. © SanchoMandoval / Reddit

Прицелиться в него пистолетом (жаль, не настоящим) из пальцев. Он проводил какое-то исследование среди сотрудников, вычитанное из газеты. Вызывал по одному. Этот жест должен был рассказать ему о том, какой я человек. © RitMargareet / Twitter

Мой начальник однажды хотел взять мою машину, чтобы проследить за бывшим клиентом и узнать, с кем он теперь ведет дела. Конечно, я сказал, что не дам свой автомобиль, чтобы шпионить за кем-то. © G17RTF2 / Reddit

Только устроилась, шефиня велела написать сценарий на «день практики» в деревенском стиле, купить молока на 100 человек и найти сено для антуража. И это я на должность доцента пришла. © PenelopaUrgum / Twitter

Сидим, ожидаем конца рабочего дня. Шеф читает какую-то книжку, я листаю интернет. Ничто не предвещает беды, как вдруг он выдает фразу:

— Вот что бы ты подумал, если бы летел на землю с 10-го этажа?

Сказать, что я удивился, — ничего не сказать. © asgrfhgh / Pikabu

— Вот что бы ты подумал, если бы летел на землю с 10-го этажа? Сказать, что я удивился, — ничего не сказать. © asgrfhgh / Pikabu У меня была начальница, которая после 3 с половиной лет нормального общения вдруг решила, что она будет общаться со мной только по факсу. Она также заставила меня притворяться, что я верю, будто она живет в Париже (она жила в нескольких кварталах от нашего офиса), и поэтому я могу отправлять ей факсы только с 12:00 до 18:00, чтобы не «разбудить» ее семью. © GintheSouth / Reddit

Я топтала снег. Попробую объяснить. У моего начальника несколько небольших фирм, занимающихся всем по мелочи. Я была кем-то вроде помощника и делала все подряд: от ведения социальных сетей до организации экскурсионных туров. Наш офис находился прямо в доме начальника, и однажды он с женой ждали приезда своего 9-летнего племянника. Каждый год они прячут «клад» во дворе, а ребенок, собирая подсказки, его ищет. В прошлом году одна из подсказок была спрятана на дереве, и мальчик слишком быстро нашел ее, просто пройдя по следам тети. В этом году в середине своего рабочего дня я ходила кругами по заснеженному двору, чтобы сбить ребенка с толку, получая при этом зарплату. © Mia Wall / Quora

Бонус: когда поручают делать добро

Мой начальник посвящает массу времени спасению лягушек и возглавляет местную команду добровольцев, помогающих лягушкам перейти дорогу, мигрировать, не засохнуть от жары в летний день. Он работает из дома, и у него в саду есть несколько прудов для амфибий. Одна из моих любимых должностных обязанностей — переносить маленьких лягушек из-под мокрых ковров, где они прячутся, в пруды. Думаю, далеко не каждый программист может похвастаться таким опытом. © Vicki Gardiner / Quora

Мы хотим верить, что эти случаи — скорее исключения, чем тенденции, и вы никогда не сталкивались с подобным. Но если вдруг это не так, то расскажите, о чем просили начальники вас.