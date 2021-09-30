20 настолько крутых вещей, что хочется сказать: «Не знаю, зачем оно мне, но мне надо»

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Все мы иногда хотим себя побаловать и купить чего-нибудь для души: сотую по счету, но такую милую кружечку, крутой ночник или вот эти замечательные подушечки для дивана. И неважно, нравятся эти вещи остальным или нет, главное, что это приобретение сделало нас счастливыми.

Мы в AdMe.ru считаем, что периодически стоит радовать себя любимого и дарить себе маленькие подарки. И герои нашей подборки наверняка думают так же.

«Купила замечательную грелку, она пахнет лавандой, и ее можно класть в микроволновку. Я уверена, она вылечит мою депрессию в два счета»

«Я напечатал на 3D-принтере зарядное устройство Tesla для своего телефона»

«У меня есть кружка с держателем для печенек»

«Крутая витражная лампа в форме попугая»

«Я только что купила носки на ножки стула в виде кошачьих лапок»

«Моя мышь в виде хомячка такая милая»

«Лучшая покупка, сделанная с тех пор, как я начал работать в этом году»

«Мое звездное платье»

«Я взял этого крутого кота, чтобы он держал мои AirPods»

«Купила новую палетку»

«Нашла самую очаровательную вазу!»

«А вот и моя канцелярия с AliExpress»

«Взяла чай под названием „Арабские ночи“, поэтому пора достать эту чашку»

«Моя ненужная покупка на этой неделе»

«Приобрела вот такую милую тарелочку»

«Покупка плюшевого голубя оказалась одним из лучших решений, принятых в жизни»

«Взяла себе плюшика Снорлакса и не могу перестать смеяться»



«Я взрослый человек. Также я: покупаю эту милоту»

«Гляньте, что я нашла»

«Купила себе контейнер для линз, и это просто отвал всего»