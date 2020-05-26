20+ человек, которые откопали крутую вещь за копейки среди гор барахла

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Выглядеть модно и притягательно можно и не тратя ползарплаты на обновки. Ведь чувство стиля невозможно купить в модном бутике. Герои нашей статьи умеют откапывать настоящие шедевры в благотворительных магазинах, секонд-хендах и комиссионках. К тому же у таких предметов гардероба есть преимущества: это вещи со своей историей и духом, отличающиеся, как правило, высоким качеством.

Мы в AdMe.ru любим людей, которые не следуют бездумно за модой, а могут найти суперскую вещицу в любом магазине.

1. «Этот осенний наряд полностью куплен в комиссионке»

2. «Это была юбка, но я переделала ее в платье»

3. «Сегодня я нарыла это свадебное платье 1969 года. Я думала, что просто примерю его ради забавы. Но я не знала, что оно будет так умопомрачительно красиво сидеть»

4. «Мое любимое платье из благотворительного магазина стоило всего $ 8»

5. «Блуза из 70-х или 80-х в малиновом цвете. Я довольна»

6. «Одна из моих любимейших находок — это ретроплатье за $ 5»

7. «Наконец-то! Шерстяной жакет Pendleton давно был в моем листе желаний. На нем было небольшое пятно на отвороте, но я его вывела. $ 5 потрачены не зря»

8. «Мне скоро предстоит идти на свадьбу. Повезло, что я отхватил этот костюм»

9. «Платье всего за 20 австралийских долларов. Надеюсь, мне скоро представится возможность его надеть»

10. «Это платье сидит так, будто сшито для меня. Стоило 7,99 в благотворительном магазине. Полностью ручная работа. Обожаю его!»

11. «Весь наряд — из комиссионных магазинов. $ 2 за кардиган, $ 5 за топ, $ 5,5 за юбку. Он такой яркий и радостный, очень люблю его!»

12. «Я купила эти штаны в секонд-хенде всего за $ 5. В них есть карманы!»

13. «Винтажное платье из винтажного магазина. Отлично подходит для первого осеннего дня»

14. «Я купила этот винтажный костюм от Armani 70-х годов всего за $ 10 в комиссионном в Сан-Франциско»

15. «Я уже стала терять надежду, что удастся найти в благотворительном магазине свадебное платье. Но сегодня я его купила за $ 60!»

16. «Впервые надела это шелковое платье из любимого секонд-хенда»

17. «Желтый винтажный плащ обошелся мне в $ 10»

18. «Нарыла в магазине эти винтажные шорты Lacoste 80-х годов за $ 10»

19. «Выпускное платье из благотворительной лавки»

20. «$ 5 за блузку, которая выглядит словно из 70-х годов и очень по-библиотекарски. Кем, собственно, я и являюсь»

21. «Мое выпускное платье из благотворительного магазина за $ 11,5. Да еще с карманами»

А вы заходите комиссионные магазины, на барахолки и в секонд-хенды? Покажите нам свой самый удачный «улов».