20 вещей, о предназначении которых не догадался бы даже Шерлок Холмс

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Мир наполнен загадочными вещами, и порой не нужно быть археологом, чтобы найти что-то диковинное. Но найти — это только полдела: важно еще и понять, что это за штука. Иногда могут попасться такие экземпляры, разобраться в назначении которых под силу только знатокам из сети.

Мы в AdMe.ru провели новое исследование интригующих находок и выбрали самые занимательные из них.

1. «Оставила на ночь под лампой стакан воды из-под крана. На следующее утро в нем плавало это. Что это может быть?»

Ответ: Скорее всего, это мог быть расплавленный пластик от лампы, который застыл в воде.

2. «Что это за маленькая полочка в старом почтовом ящике?»

Ответ: На этой полочке можно было оставить мелочь почтальону для оплаты почтовых расходов.

3. «Найдено в подвале старого дома. Внешне напоминает монету, но она пустая внутри и открывается»

Ответ: Очень похоже на зажигалку в виде монеты. Правда, в ней не хватает детали.

4. «Нашел это здание во время прогулки по западному Керри в Ирландии»

Ответ: Это водонапорная башня, которая раньше использовалась для наполнения резервуаров паровых машин или тендеров. С 1891 по 1953 год здесь проходила железная дорога.

5. «Нашел эту штуку в моем кофе. Что это?»

Ответ: Это похоже на застывший подсластитель, что-то вроде патоки.

6. «Я увидел это на Google Maps, но так и не смог найти информацию, что это такое»

Ответ: Скорее всего, это пруды-испарители, которые располагаются возле шахт с полезными ископаемыми.

7. «Наш дом построен в 1930-х годах. Около двери в ванную комнату есть такое отверстие, что это?»

Ответ: Это отверстие для дымохода.

8. «Эти странные похожие на семена штуки появляются в постели моего соседа»

Ответ: Это гречишная шелуха, которая используется как наполнитель для подушек.

9. «Что это за конструкция на подушке в моем отеле?»

Ответ: Это устройство для застегивания молнии с защитой от клопов. Запатентованная система застежки Zip-N-Click обеспечивает защиту от проникновения постельных клопов в наиболее уязвимом месте — на молнии.

10. «Эта штука была в моем социальном наборе»

Ответ: Это ручной массажер.

11. «Купил на распродаже в Чикаго в минувшие выходные. Что это?»

Ответ: Это арт-объект, созданный Фрэнком Лимоне.

12. «Что-то растет внутри бутылки с апельсиновым соком, которая лежит в шкафу уже год. Я хочу узнать, что это, прежде чем открою ее»

Ответ: Похоже на чайный гриб.

13. «Я увидел эти башни в Калифорнии на трассе I-15 на запад от границы штатов Калифорния-Невада»

Ответ: Это электростанции на солнечной энергии. То, что кажется туманом, на самом деле солнечный свет, который отражается от зеркал на земле и фокусируется наверху башен. Внутри башен тепло накапливается, чтобы нагреть воду до состояния пара, который затем приводит в движение турбину для выработки электроэнергии.

14. «Деревянная собака с полым туловищем и съемным хвостом. Это больше, чем украшение?»

Ответ: Это пенал для карандашей, изготовленный в 1930-е годы.

15. «Черный квадрат с чем-то похожим на микросхему. Есть идеи, что это такое?»

Ответ: Это крепление для беспроводного дверного звонка с камерой видеонаблюдения.

16. «В местном музыкальном магазине дают струны в подарок тому, кто сможет объяснить предназначение этой вещи. Даже владелец не знает, что это такое»

Ответ: Это канатный ключ (расширитель) для небольших связок каната или проволоки. Штанга посередине ручки нужна для контроля натяжения лески во время работы. Вилка помогает раздвинуть волокна.

17. «Найдена среди бабушкиных вещей. Все снежинки уложены в коробочку с пружинной застежкой»

Ответ: Это рождественский набор, в котором каждая снежинка выступает в качестве амулета. Они символизируют мир, любовь и счастье.

18. «Этот грызун только что вылез из моего туалета. Кто это?»

Ответ: Очень похоже, что это белка-летяга. Вероятно, зверек упал в канализационную трубу, расположенную на крыше.

19. «Найден в пакете с креветочными крекерами. Полупрозрачный и очень твердый»

Ответ: Так выглядят креветочные крекеры, прежде чем их пожарят во фритюре.

20. «У меня есть эта вещь столько, сколько я себя помню. Что это?»

Ответ: Похоже на браслет или колье мезуза. Внутри него кусок пергамента с фрагментом Торы.