20+ человек, которые разглядели на барахолках нечто невообразимое, пока все остальные смотрели в другую сторону

Ценители барахолок и секонд-хендов знают, что иногда среди кучи вещей можно отыскать настоящие сокровища. Но часто поход в комиссионный магазин — это еще один повод весело провести время, удивляясь тому, насколько безграничной бывает фантазия человека. Стол, который точно нужно привязывать, чтобы он не убежал? Пожалуйста. Сумка в виде курицы-наседки? Заверните две. Фигурки кошек, которые следят за вами, пока вы ходите по комнате? Нет, я вас совсем не боюсь.

Поэтому мы в AdMe.ru уверены, что вылазки на барахолку — это в первую очередь занятие для тех, в ком еще жив дух авантюризма. А в качестве доказательства — подборка с неожиданными находками интернет-пользователей, которые поразили даже самых заядлых любителей экономного шопинга.

«Почти купил этот стол, но в последний момент решил, что на самом деле не НОЖДАЮСЬ в нем»

Бьюсь об заклад, ночью он оживает и бегает по магазину. © unknown author / Reddit

«Не могла уйти без этой странной брошки за 99 центов. Смеялась не переставая, когда увидела ее»

«Я нашла эту странную игрушечную рыбку с ручками и ножками в секонд-хенде, но сестра не разрешила мне ее купить, поэтому я сделала фотографию»

«Я не могу поверить, что моя жена сказала „нет“ банановой собаке»

«Я нашел своего двойника... на дешевой футболке в 2 700 милях от моего дома!»

«Сестра написала мне, что купила кое-что в комиссионном магазине. Я никогда в жизни не была меньше готова к этому»

«Лучший чайный сервиз с динозаврами на 23 персоны, который я когда-либо видела! Я не могу дождаться, когда однажды стану самой крутой бабушкой с этим фарфором»

«Я в шоке: в комиссионном магазине в другой стране я нашла свитшот из моей средней школы»

«Я убеждена, что по пространственно-временному континууму прошла рябь».

«Я купил этих кошек для дверей в благотворительном магазине несколько лет назад. Глаза кота справа следят за тобой, пока ты ходишь по комнате»

«У этого маленького парня интересная история. Я нашел эту вещь за $ 80 на блошином рынке в 2018 году»

«В тот же день кто-то на том же рынке предложил мне $ 85. 2 года спустя я нашел его в комиссионном магазине за $ 5,95. Я продал его кому-то за $ 65. Он вернулся снова за $ 30».

«Увидела этот невероятный стол в секонд-хенде. Теперь не могу перестать воображать, как он ночами на цыпочках ходил по дому, когда никто не видел»

«Найден в местном магазине: точная копия свитера, который висит в шкафу у моей мамы не менее пары десятилетий»

«На этой неделе я увидела картину в секонд-хенде и обнаружила, что ее написала моя подруга, когда мы вместе учились в художественной школе в Галифаксе в 1994 году»

«В результате я отправила холст обратно своей подруге. Это — магия благотворительного магазина, возвращающая домой потерянную картину».

«Нашла сегодня этот костюм цыпленка за $ 5 на моем местном блошином рынке»

«Изумительная подушка-багет всего за $ 2!»

«Пошел в Goodwill, чтобы что-нибудь выбрать, и увидел картину, которая выглядела так, будто была написана моей бабушкой»

«И это действительно была ее работа! Насколько мне известно, картины были проданы около 25 лет назад. Я думал, что они потеряны навсегда».

«Я редко нахожу обувь своего размера, но вдруг натыкаюсь на эту идеальную пару с таблицей Менделеева! Всего за $ 2»

«Не могла оставить Берни в комиссионном магазине»

«Получила сегодня стул моей мечты!»

«Нашел эту сумку в виде курицы в Goodwill»

«Я даже не ношу галстуки, но он такой аккуратный!»

«Пошли с другом в комиссионный магазин, и он нашел 3 варианта своей любимой рубашки в разных цветах»