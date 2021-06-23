20+ любителей барахолок, которые потратили копейки там, где другие заплатили бы тысячи

Завсегдатаи барахолок и блошиных рынков знают, какое счастье стать обладателем изысканной вещицы с историей. Но двойная удача — приобрести ее за смешную цену. В это сложно поверить, но иногда по-настоящему драгоценные или раритетные безделушки попадаются среди гор всякой всячины: ветоши, старых кукол и товаров для рукоделия.

Мы в AdMe.ru верим в удачу. В качестве доказательств показываем эти находки, сделанные любителями гаражных распродаж и комиссионных магазинов.

«Эту утку я нашел сегодня. Даже не знал, что это курильница для благовоний, а просто сразу полюбил ее»

«Я нашел этот Gibson 1937 года на распродаже поместья. Гитара много путешествовала по Европе. На ней вырезаны все места и даты»

«В настоящее время она находится в музее».

«Вчера я нашла это эдвардианское платье. Оно слишком потрясающее, чтобы не поделиться»

Взгляните на этот брелок с блошиного рынка. Он с монограммой и рабочим компасом

«Шахматы за $ 10 в благотворительном магазине. Был так взволнован, увидев, что все фигуры на месте»

Это точные копии фигур Льюиса! Одни из старейших существующих шахмат, выставленные в Британском музее. © YetAnotherCollegeGraduate / Imgur

«Эта маленькая лампа-черепашка чертовски крутая»

«Полный фильм 1927 года „Битва Демпси — Танни“, фильм о дятле Вуди и фильм Krazy Kat... $ 3 за все»

«Это браслет из 14-каратного золота с бриллиантами и сапфирами. Вес — 19,4 г, $ 10 в благотворительном магазине»

«Вы будете шокированы, когда узнаете, сколько я заплатил за эту сумку с табакерками. Все они из никелевого серебра. $ 4!»

«Я все еще чувствую себя странно по этому поводу. Они были просто собраны вместе в секции для крафта рядом с блестками и пугающими головами кукол».

«Я нашла это платье на распродаже поместья. Семья передавала его из поколения в поколение»

«Его надевала их прабабушка, которая вышла замуж 13 мая 1880 года. В отличном состоянии, без изъянов. Сшито из шелковой тафты и парчи».

«Всего $ 48. Мы думали, что с ним что-то не так из-за низкой цены, но он почти в идеальном состоянии. Сотрудникам было очень грустно, когда я его забирал»

«У нас не так много информации, но я нашел подобный стол в списках похожих предметов, там он описывается как вырезанный вручную индийский тик начала ХХ века по цене от $ 325 до $ 500».

«Не могу поверить, что нашла это!»

Это лампы Art Deco Wave 1960–1970-х годов. По памяти — керамика. Теперь они немало стоят. Я видела, как некоторые уходили за $ 300–3 000. © TSO_AMTN / Reddit

«Аквариум „Гарфилд“ 1970-х годов найден на дворовой распродаже за $ 8, его обычная цена — около $ 150»

«Милый стол / подставка для растений, который я купила за $ 12»

«Все приобретено в комиссионном магазине или на распродаже недвижимости. Включая полку. Я готова к чаепитию»

«Вернулась в магазин, где несколько недель назад нашла отличное платье, и увидела очень похожее на него, вот с этим великолепным принтом!»

«Кто-то поблизости, должно быть, решил почистить свой гардероб».

«Купила эту маленькую шкатулку для драгоценностей на барахолке за $ 3. Надеюсь, там нет привидений»

«Эту книгу „Начала“ Евклида я нашел на распродаже поместья за $ 20. Она была напечатана в 1756 году»

«Нашла на блошином рынке это кольцо. Было написано 18 карат. Купила за $ 0,5. Проверили, 10 маленьких бриллиантов и белое золото»

«Геммолог не поверил, когда я сказала, что купила его за $ 0,5 на барахолке».

«Нашла эту латунную пепельницу-муху в сельском магазине. Я собираюсь наполнить ее красивыми шариками с нашего заднего двора»

У моей бабушки в доме было 2 таких набора. Задняя часть открывается, а внутри собирается пепел. © Riversongbluebox / Reddit

«Нашел это кольцо за $ 3! Белое золото 18 карат, не помню общий вес бриллиантов, но в нем есть багеты и бриллианты огранки „принцесса“»

«Я хранил его несколько лет, а затем продал за хорошую сумму».

«Я влюблена! Сокровище за $ 2 в секонд-хенде. Розничная цена составляет примерно $ 300»

«Я нашел эту штуку в мусорном контейнере за комиссионным магазином. После чистки на ней были обнаружены клейма»

«Оказывается, это изделие из высококачественного серебра было изготовлено до 1734 года в городе Аугсбург».