20+ находок, которые доказывают, что в прошлом мастера работали на совесть

68 0 25 665

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как часто можно услышать, что раньше не только деревья были зеленее, но и вещи делали более прочные и качественные. Находки в старых шкафах, на чердаках и распродажах являются отличным тому подтверждением. А еще есть семейный антиквариат, который передается по наследству и до сих пор служит не одному поколению семьи.

Мы в AdMe.ru удивлены тем, какие сокровища можно случайно обнаружить на барахолке или даже в подвале собственного дома. И хотим вас познакомить с идеально сохранившимися артефактами, пережившими не одно десятилетие.

1. Эта детская кухонная плита принадлежала маме пользователя Reddit. Качество и сохранность на высоте

2. «Часы, которые мама отдала мне сегодня. Она говорит, что они были у нее в течение 30 лет. Рад, что теперь они висят на моей стене»

3. «Нашел в своем подвале, предполагаю, что сделано из серебра. Кто-нибудь знает, что это вообще? Принадлежало бабушке и дедушке, так что этой вещи как минимум лет 50»

«Такой был у каждой семьи среднего класса. Это набор для специй конца 1880-х годов, он посеребренный. Ставился в центр обеденного стола. Там должны быть бутылочки для масла, уксуса, соли, перца и горчицы».

4. «Моя японская брошка периода Мэйдзи. Все то время, что она была у меня, я закалывала ею шарф»

5. «Подобрал на обочине что-то, что показалось мне причудливым столиком. В итоге выяснилось, что это старинная колыбелька. До сих пор ее использую»

6. «Мы с моей девушкой переезжаем в дом ее прабабушки. В доме осталась вся мебель, радиоприемники и так далее. Почти уверен, что это австрийского производства 40-х или 50-х годов»

7. «Мое самое любимое приобретение. Книжная полка из ротанга 70-х годов за $ 7,99»

8. Серебряная ложка для сахара служит семье пользователя Pikabu уже несколько поколений. Наследство от прабабушки

9. Строительный уровень для нитки 1934 года производства Stanley. В прекрасном рабочем состоянии

10. Это кованый дореволюционный штопор 1-й половины XIX века. Отлично выглядит, в рабочем состоянии

11. «Техника родом из 30-х годов XX века. Судя по чугунным станинам и общему виду, такие машинки будут работать и после ядерной войны. Когда-нибудь, возможно, даже подключу»

12. «Телевизор „Весна-3“ 1964 года выпуска принесли на утилизацию. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что он работает»

13. «Разбирал лоджию отца и нашел градусник системы Реомюра. Год выпуска — между 1910-м и 1915-м. Висит теперь над компом и гордо отсвечивает неизвестной температурой»

14. «Пару лет назад купила винтажный сундучок из кедра за $ 35. Салфетка с вышивкой на сундуке тоже старинная»

15. «Интересная находка была сделана пару лет назад — нюрнбергский свадебный кубок с незавершенной надписью «„Анни“»

16. «Лампа Аладдина моего дедушки из красного стекла 1930-х годов»

17. «Карманные часы Hampden, принадлежавшие моему прадеду»

18. «Я в шоке, что купил книгу, изданную в 1672 году, всего за $ 35. Выглядит замечательно для своего возраста»

19. «Нашел в антикварном магазине. Никто не знал, для чего это нужно. Может быть, для шампанского?»

«Это эперне — ваза для цветов».

20. «Я в растерянности! Нашли в подвале серебристую коробочку с отверстиями, ручкой и шнуром питания»

«Это нагреватель, предназначенный для размораживания морозильной камеры».

21. Советские подстаканники достались автору статьи от дедушки. Состояние отменное, не хватает только граненых стаканов

А какими сохранившимися домашними или найденными реликвиями можете похвастаться вы?